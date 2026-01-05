סלאח ברבע הגמר: מצרים גברה 1:3 על בנין

שלב שמינית הגמר של אליפות אפריקה נמשך הערב (שני) כשנבחרת מצרים גברה 1:2 על נבחרת בנין לאחר הארכה. בשלב הבא יפגשו הפרעונים את המנצחת בין חוף השנהב לבורקינה פאסו. בהמשך, במשחק הנוסף היום, ייפגשו ניגריה ומוזמביק (21:00).

מצרים – בנין 1:3

כמו כל הטורניר, למוחמד סלאח וחבריו לא היה קל, ולמרות שהובילו משער ענק של מרוואן אטיה בדקה ה-69, ספגו לאחר חוסר ריכוז בהגנה אותו ניצל ג’ודל דוסו כדי לדחוק מקרוב את השוויון בדקה ה-83. המשחק נגרר להארכה שבה יאסר איברהים העלה את הנבחרת המצרית ל-1:2, וסלאח כבש בדקה ה-120+3 וקבע את תוצאת המשחק. כאמור, ברבע הגמר תפגוש המנצחת את אחת מבין השתיים, או האלופה המכהנת או את הנבחרת המפתיעה של בורקינה פאסו. בטורניר הקודם שנערך בביתה פרנק קסייה וחבריו גברו על המצרים בשמינית הגמר לאחר דו קרב מהנקודה הלבנה שנגמר ב-4:5 לנבחרת שסיימה עם התואר.