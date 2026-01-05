יום שני, 05.01.2026 שעה 21:26
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

סלאח ברבע הגמר: מצרים גברה 1:3 על בנין

הפרעונים כבשו ראשונים משער אדיר של אטיה (69'), דוסו (83') גרר את המשחק להארכה. איברהים (98') וכוכב ליברפול (120+3) קבעו את תוצאת ההתמודדות

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

שלב שמינית הגמר של אליפות אפריקה נמשך הערב (שני) כשנבחרת מצרים גברה 1:2 על נבחרת בנין לאחר הארכה. בשלב הבא יפגשו הפרעונים את המנצחת בין חוף השנהב לבורקינה פאסו. בהמשך, במשחק הנוסף היום, ייפגשו ניגריה ומוזמביק (21:00).

מצרים – בנין 1:3

כמו כל הטורניר, למוחמד סלאח וחבריו לא היה קל, ולמרות שהובילו משער ענק של מרוואן אטיה בדקה ה-69, ספגו לאחר חוסר ריכוז בהגנה אותו ניצל ג’ודל דוסו כדי לדחוק מקרוב את השוויון בדקה ה-83. המשחק נגרר להארכה שבה יאסר איברהים העלה את הנבחרת המצרית ל-1:2, וסלאח כבש בדקה ה-120+3 וקבע את תוצאת המשחק. כאמור, ברבע הגמר תפגוש המנצחת את אחת מבין השתיים, או האלופה המכהנת או את הנבחרת המפתיעה של בורקינה פאסו. בטורניר הקודם שנערך בביתה פרנק קסייה וחבריו גברו על המצרים בשמינית הגמר לאחר דו קרב מהנקודה הלבנה שנגמר ב-4:5 לנבחרת שסיימה עם התואר.

