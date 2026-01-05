יום שני, 05.01.2026 שעה 20:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

ברצלונה הגישה הצעה רשמית על ז'ואאו קנסלו

דיווח של פבריציו רומאנו: הקטלונים שלחו בקשה להשאיל את השחקן עם השתתפות קלה בשכרו, כאשר המגן צפוי לעזוב את אל הילאל. הפורטוגלי מתעקש על בארסה

|
ז'ואאו קנסלו (רויטרס)
ז'ואאו קנסלו (רויטרס)

האם ברצלונה תתחזק בחלון ההעברות של חודש ינואר? זמנו של ז’ואאו קנסלו באל הילאל יגיע לסיומו והמרדף אחר המגן הפורטוגלי בין לא מעט קבוצות מתקיים, אך בימים האחרונים דיווחים שונים בישרו שהוא מעדיף לשוב לברצלונה, ונראה שכעת הקטלונים פעלו.

לפי דיווח של פבריציו רומאנו, בארסה שלחה הצעה רשמית לאל הילאל עבור קנסלו. ההצעה היא על מנת להשאיל את המגן הפורטוגלי כשהיא תשתתף בחלק קטן מהשכר שלו, והשיחות נמשכות מספר ימים ועדיין מתקיימות בימים אלו, על מנת להביא את השחקן לבלאוגרנה.

פבריציו רשם גם שאינטר כבר סיכמה בעל פה עם אל הילאל על מעברו של קנסלו כבר בשבוע שעבר, אבל השחקן מתעקש לחכות עבור ברצלונה. כזכור, המגן כבר שיחק אצל הקטלונים בעבר, וכעת נראה שהוא מתקרב לשוב אליה לקדנציה נוספת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */