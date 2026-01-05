יום שני, 05.01.2026 שעה 20:06
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

טרגדיה אישית: קאמפל ויתר על מיליון אירו ופרש

עצוב: אחיו של הקשר נהרג בפתאומיות ואביו במצב לא טוב, אז הוא החליט לסיים את חוזהו חצי שנה מוקדם יותר ולתלות את הנעליים: "רוצה להיות בבית"

|
קווין קאמפל (IMAGO)
קווין קאמפל (IMAGO)

הקשר הוותיק של ר.ב. לייפציג, קווין קאמפל, קיבל החלטה קשה: לעזוב את הכדורגל לפחות בשלב זה, ולסיים את חוזהו במועדון כבר בינואר הקרוב, זאת על רקע טרגדיות משפחתיות כואבות. קאמפל, שאיבד בחודש אוקטובר האחרון את אחיו סקי בפתאומיות, החליט לשנות סדרי עדיפויות ולחזור לעיר הולדתו זולינגן שבגרמניה, במטרה להיות קרוב למשפחתו.

בנוסף לאובדן האח, אביו של הקשר אינו חש בטוב, דבר שהשפיע משמעותית על ההחלטה הדרמטית. “המוות הפתאומי של אחי היה קריאת השכמה”, סיפר קאמפל. “אין לנו הרבה זמן, ולכן חשוב לבלות אותו עם האנשים הקרובים אלינו. אני רוצה להיות בבית, במיוחד כי מצבו של אבי לא טוב. הזמן שאנחנו מבזבזים, לא חוזר”.

במהלך פגרת הנבחרות באוקטובר שהה קאמפל עם אחיו בחופשה במיורקה, שם שוחחו השניים על החיים שאחרי הכדורגל. ימים ספורים לאחר מכן, האח הלך לעולמו, אירוע שטלטל את הקשר וגרם לו לקבל את ההחלטה לתלות את הנעליים, לפחות לעת עתה.

חוזהו של קאמפל בלייפציג היה אמור להסתיים ביוני הקרוב, אך הוא יסתיים רשמית כבר ב-31 בינואר. משחק הפרידה שלו צפוי להיות מול באיירן מינכן ב-17 בחודש. “אני לא יודע אם אי פעם אחזור לשחק כדורגל, אפילו לא בליגה נמוכה. כרגע זה נראה לי לא מציאותי”, הודה. כדי להשתחרר מהחוזה, קאמפל מוותר על סכום של למעלה ממיליון אירו, אך מבחינתו, הזמן עם המשפחה שווה הרבה יותר: “כסף אפשר להרוויח, זמן – לא”.

