יום שני, 05.01.2026 שעה 19:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

צוות של סלטיק הגיע לארץ, טאבי צפוי לעבור

דיווח: הקיצוני העדיף את הסקוטים על פני ההצעות האחרות ואנשי המועדון באו לישראל כדי שיעבור בדיקות. אמור לחתום ל-4 וחצי שנים עבור 3 מיליון אירו

|
ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)
ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)

ג’וסלין טאבי הוא ללא ספק אחד השחקנים המוכשרים ביותר העונה בליגת העל ועם ההצלחה שלו מגיעות גם התעניינויות מקבוצות מעבר לים, כאשר נראה שהיעד הבא שלו קרוב מתמיד. הקיצוני של הפועל פתח תקווה בדרך הבטוחה לסלטיק, כאשר היום (שני) מדווחים בצרפת שהמעבר קרוב להיסגר.

לפי ה’פוט מרקאטו’, ריימס, שרלרואה, טרבזונספור וגם סלטיק רצו את השחקן, אבל נראה שהסקוטים הרציניים ביותר ואפילו נרשם בדיווח שנציגים של הירוקים הגיעו לישראל על מנת לבצע בדיקות רפואיות לטאבי, בהעברה שצפויה להיסגר בתמורה לשלושה מיליון אירו.

אם הכל יילך כשורה, טאבי, שנרשם גם שהעדיף את סלטיק על פני ההצעות האחרות, יחתום לארבע וחצי שנים וינסה לעזור לירוקים להחזיר את תואר האליפות. סלטיק במקום השני אחרי הארטס, כאשר לסגנית האלופה יש 38 נקודות ולמוליכה 44, אחרי 20 מחזורים.

טאבי בן ה-20 עלה ליגה עם הפועל פתח תקווה אחרי שהושאל אליה מנתניה, והוא הושאל פעם נוספת למלאבסים גם אחרי עליית הליגה. העונה יש לו 12 הופעות בהן רשם שני שערים ושני בישולים, ואשתקד בלאומית רשם חמישה שערים ושלושה בישולים ב-27 הופעות.

