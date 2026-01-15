יום חמישי, 15.01.2026 שעה 17:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191182-116313עירוני קריית אתא
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

רשמית: ברונו קבוקלו עזב את הפועל ת"א לדובאי

הגבוה עזב באופן רשמי את הפועל תל אביב וחבר לקבוצת יורוליג נוספת בדמות המועדון מאסיה. הברזילאי בילה עונה וחצי באדום וזכה עם הפועל ביורוקאפ

|
ברונו קבוקלו (רועי כפיר)
ברונו קבוקלו (רועי כפיר)

הפועל תל אביב בשיאה של עונה נהדרת ועדיין במועדון עובדים כדי לגבש את הסגל המתאים על מנת לרוץ איתו עד הסוף, בין אם זה תוספות או בין אם זה שחרורים. אז היום זה בא לידי ביטוי בשחרור, כאשר האדומים הודיעו באופן רשמי על עזיבתו של ברונו קבוקלו, שעבר לדובאי.

הברזילאי הגיע בעונה שעברה כאחד הרכשים הכי נוצצים בתולדות המועדון, אך לא ממש הצליח לתקוע יתד מקצועית, אבל כן מחוץ לפרקט הפך לאחד השחקנים האהובים על ידי הקהל. בנוסף, אף אוהד לא ישכח לו את האסיסט, מהגדולים אי פעם של הקבוצה, למרקוס פוסטר בסל הניצחון על ולנסיה.

העונה קבוקלו התמודד עם פציעה בגב ולא נרשם לא בליגה ואף לא שיחק ביורוליג, ובסופו של דבר המשכורת הגדולה שלו גרמה למועדון לבצע מהלך ולשחרר אותו. בכל מקרה, הברזילאי ימשיך אל עבר התחנה הבאה שלו בקריירה בדמות הקבוצה מאסיה, אחרי כשנה וחצי במדים האדומים.

הגבוה הוא השחקן השני של הפועל תל אביב שעוזב באמצע העונה, כאשר במקרה הראשון זה היה סנדי כהן שחתם על חוזה זמני ואיתו לא המשיכו את ההתקשרות. בעונה שעברה קבוקלו שיחק 17 משחקים בליגת ווינר סל בעונה הסדירה, בהם רשם בממוצע 10.6 נקודות ו-4.8 ריבאונדים.

