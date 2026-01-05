יום שני, 05.01.2026 שעה 19:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

סייף וגורה ב-11 במכבי חיפה, איסט בהפועל חיפה

פורסמו ההרכבים לדרבי של הכרמל ב-20:30: בכר עם אלעד אמיר ועיסאת בהגנה כשאגבה יעלה באמצע, אראל יפתח עם חטואל, מלול ואנדו. ה-11 המלאים בפנים

|
דור מלול מול דולב חזיזה (שחר גרוס)
דור מלול מול דולב חזיזה (שחר גרוס)

הדרבי הגדול בסמי עופר הגיע. מכבי חיפה תארח היום (שני, 20:30) את הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהקבוצה של ברק בכר תרצה להמשיך במומנטום החיובי מהתקופה האחרונה והחבורה של גל אראל תנסה לצאת לדרך חדשה.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, רוי נאווי, אופק ביטון, רותם חטואל, רג’יס אנדו וג’בון איסט.

ברק בכר (רדאד גברק בכר (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה מגיעה במומנטום טוב מאוד, כאשר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ארבעה הליגה. ההפסד היחיד היה מול בית"ר ירושלים, במשחקה האחרון של הקבוצה מהכרמל בסמי עופר. במחזור הקודם ניצחה הקבוצה של בכר 0:4 את מ.ס אשדוד, אולי במשחקה הכי טוב העונה.

המאזן של הפועל חיפה בעשרת משחקיה האחרונים עומד על שני ניצחונות, שבעה הפסדים ותוצאת תיקו. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה של גל אראל התקשתה, כשהפסידה 5:0 למכבי תל אביב בגביע ו-2:0 לבני סכנין במחזור הקודם בליגת העל.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

בכר עצמו חוזר לשחק מול היריבה האחרונה שנגדה אימן בקדנציה הקודמת שלו בירוק, כאשר פוטר מהמועדון לאחר התבוסה 5:1 הזכורה במאי. מאז שוחק דרבי נוסף שהסתיים ב-1:1 בקדנציה של דייגו פלורס. הניצחון האחרון של הירוקים על היריבה היה במרץ 2025, עם 0:2.

