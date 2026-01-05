סייף וגורה ב-11 במכבי חיפה, איסט בהפועל חיפה

הדרבי הגדול בסמי עופר הגיע. מכבי חיפה תארח היום (שני, 20:30) את הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהקבוצה של ברק בכר תרצה להמשיך במומנטום החיובי מהתקופה האחרונה והחבורה של גל אראל תנסה לצאת לדרך חדשה.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, רוי נאווי, אופק ביטון, רותם חטואל, רג’יס אנדו וג’בון איסט.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה מגיעה במומנטום טוב מאוד, כאשר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ארבעה הליגה. ההפסד היחיד היה מול בית"ר ירושלים, במשחקה האחרון של הקבוצה מהכרמל בסמי עופר. במחזור הקודם ניצחה הקבוצה של בכר 0:4 את מ.ס אשדוד, אולי במשחקה הכי טוב העונה.

המאזן של הפועל חיפה בעשרת משחקיה האחרונים עומד על שני ניצחונות, שבעה הפסדים ותוצאת תיקו. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה של גל אראל התקשתה, כשהפסידה 5:0 למכבי תל אביב בגביע ו-2:0 לבני סכנין במחזור הקודם בליגת העל.

גל אראל (עמרי שטיין)

בכר עצמו חוזר לשחק מול היריבה האחרונה שנגדה אימן בקדנציה הקודמת שלו בירוק, כאשר פוטר מהמועדון לאחר התבוסה 5:1 הזכורה במאי. מאז שוחק דרבי נוסף שהסתיים ב-1:1 בקדנציה של דייגו פלורס. הניצחון האחרון של הירוקים על היריבה היה במרץ 2025, עם 0:2.