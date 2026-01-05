הכפיל את מאזנו העונתי בפנטזי: טירוף גונסאלו

ברצלונה אמנם ניצחה 0:2 את אספניול בדרבי עם שערים גדולים ותצוגה נהדרת של ז’ואן גארסיה בין הקורות, אבל את ההצגה במחזור ה-18 בליגה הספרדית גנב לא אחר מגונסאלו גארסיה, חלוץ ריאל מדריד שקיבל צ’אנס ב-11 בעקבות פציעתו של קיליאן אמבפה והחזיר בענק עם שלושער ב-1:5 על בטיס, שגם הפך אותו בקלות למצטיין המחזור בפנטזי.

גונסאלו סיים את המשחק עם 16 נקודות בזכות השלושער הגדול שלו. מחירו 7 מיליון בלבד והוא רשם במחזור הזה כמעט מחצית מסך הנקודות שהשיג בכל העונה (34), הישג חסר תקדים כשמדובר על מחזורים יחסית מתקדמים של העונה. רודריגו שבישל פעמיים והוסיף 3 מסירות מפתח ו-4 דריבלים לא היה רחוק ממנו עם 13, בעוד ויניסיוס שוב אכזב עם 4 נקודות בלבד. פדריקו ואלוורדה (11) וג’וד בלינגהאם וראול אסנסיו (9 נקודות כל אחד) בלטו גם הם לטובה אצל הבלאנקוס, כשבבטיס קוצ’ו הרננדס סיים עם 10 נקודות בזכות שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות ו-2 תיקולים.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

בריאל יכולים להיות גאים, כי הברנבאו כמעט אף פעם לא טועה. וכשהוא שר שם של שחקן בשילוב כזה של גאווה, שייכות ורגש, זה סימן שמשהו עמוק באמת מתרחש. הקריאה “גונסאלו הוא מדרידיסטה” לא הייתה עוד שיר ביציע, אלא הצהרה ברורה וחיבוק קולקטיבי לשחקן בית, שהשלים את השלושער הראשון שלו בקריירה במדים הלבנים בערב שסימן נקודת מפנה.

שלושת השערים הגיעו בכל דרך אפשרית, כאילו הגורל החליט לדחוס הכל ל-90 דקות. ריצה ונגיחה, עצירה ובעיטה בלתי אפשרית, ואז גם נגיעה גאונית בעקב כדי להשלים יצירת מופת. נגיחה, רגל ימין, רגל שמאל. הכול היה שם. כך הציג את עצמו גונסאלו בפני הקהל, כחלוץ שלם שחיכה להזדמנות שלו זמן רב. אותו שחקן שנעלם מעט מהרדאר אחרי שהסעיר את עולם הכדורגל בגביע העולם למועדונים, וכעת חזר חזק ובשל יותר. לא במקרה צ’אבי אלונסו בחר להשאיר אותו, ושלח את אנדריק להשאלה.

מעבר לשערים, גונסאלו מביא איתו משהו שאי אפשר ללמד: זהות. ליל אמש היה סמלי במיוחד, משום ששלושה שחקני אקדמיה כבשו את שערי הקבוצה, אבל הוא זה שזכה לתשואת השיא, כשכל האצטדיון נעמד על רגליו. “אני גאה בצורה בלתי רגילה. כאוהד ריאל מדריד מגיל צעיר, וכמי שגדל במחלקת הנוער, לקבל מחיאות כפיים כאלה מכל האוהדים זה רגע שאשמור בלב לכל החיים”, אמר אחרי המשחק, בקול נרגש. מילים פשוטות וישירות, של מי שמבין בדיוק מה המשמעות של הסמל על החולצה.

וגונסאלו לא היה רק סיומת. הוא לחץ בלי הפסקה, העסיק את הבלמים, שמר על קצב התקפי ונתן לקבוצה נקודת מיקוד ברורה ברחבה. איתו, ההתקפה נראתה מסודרת ומגוונת יותר. ג’וד בלינגהאם מצא שטחים וגבהים שפחות קיימים כשהמרכז תפוס על ידי אמבפה, והקבוצה תפקדה עם לכידות קבוצתית גדולה יותר. זה לא עניין של כישרון אישי בלבד, אלא של התאמה, הבנה של המשחק ושל המערכת. מכאן גם מתחיל הדיון.

“אני לוקח את כל שלושת השערים. אי אפשר לבחור אחד”, חייך בסיום. “זה השלושער הראשון שלי מול הקהל של ריאל מדריד, כל שער מיוחד. חלק מהחברים עוד לא חתמו לי על הכדור, אצטרך לבקש עוד חתימות, אבל אני אסיר תודה לכולם, כי בלי הקבוצה זה לא היה קורה”. המציאות ברורה: גונסאלו אהוב על הקהל, מספק תוצרת על הדשא ומתאים בדיוק למה שהקבוצה צריכה כרגע. ריאל מדריד משחקת טוב יותר איתו, והברנבאו כבר העביר את המסר. עכשיו השאלה היא רק אילו החלטות יתקבלו כדי להפוך את הערב הזה להתחלה אמיתית.

ולא רק גונסאלו שיחק כמובן. בארסה מצידה שמרה על שער נקי וזה אומר שכל ההגנה כיכבה, עם 12 נקודות של אריק גארסיה, 9 של ז’ול קונדה ופאו קוברסי ו-8 של אלחנדרו באלדה. פרמין לופס שבישל את שני השערים בלט עם 12 נקודות ודני אולמו שהבקיע את השער היפה במשחק הסתפק ב-7. רוברט לבנדובסקי המחליף תרם 5 נקודות.

נעבור לדירוגים. הפסגה כל כך צמודה שההבדל בין המקום הראשון, בו חולקים שני מנג’רים עם כמות נקודות זהה לחלוטין, למקום החמישי – הוא רק שמונה נקודות. כשאנחנו על סף מחציתה של העונה זה בדיוק הזמן להרים קצב ולשים לב לפרטים הקטנים כי בקצב הזה הפרס הגדול של סיום העונה יוכרע על חודן של נקודות בודדות ואולי אף פחות מכך.

בכל הנוגע למנצח המחזור, המנג’ר YG For You ניצח עם 100 נקודות בדיוק, 6 יותר מצרעה אדומה שבמקום השני. ההרכב המנצח שבחר היה אמיץ וכולל שני שחקני התקפה ששיחקו אחד נגד השני: לואיז ג’וניור, אנדריי ראטיו, ז’ול קונדה, קרלוס רומרו, פרה מייה, לואיס מייה, אלברטו מוליירו, ג’וד בלינגהאם, רודרגו (קפטן), לאמין ימאל וקוצ’ו הרננדס.