ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"הניסיון להכתים מחאה לגיטימית כהסתה - נואש"

ג'קי בן זקן בתגובה לארז כלפון ומנהלת הליגות: "המחאה שלנו אכן חריפה, שתכליתה לבטא את הזעם שלנו על התנהלות מקפחת. פעלנו במסגרת חופש הביטוי"

ג’קי בן זקן הופיע בבלומפילד במשחק של קבוצתו נגד הפועל תל אביב עם חולצת מחאה נגד איגוד השופטים, מה שהוביל למכתב תגובה מיו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון, בו גם נכתב העונש על אותו מעשה, קנס של 10,000 שקלים למועדון הדרומי. בן זקן מצידו לא נשאר חייב וענה במכתב משלו שהיה תקיף במיוחד.

ג’קי בן זקן כתב במכתבו לארז כלפון: “אני דוחה בתוקף את האמור במכתבך. להזכירך - זכות המחאה וחופש הביטוי שמורים לכל אזרח בישראל. אכן מעשה החולצות היה פרובוקטיבי, אכן ניצלנו את זכות הביטוי במדינה דמוקרטית ברוח הלגיטימיות, שקבע רק לאחרונה, בית המשפט העליון. במשך שנים צעקנו את זעקת הקבוצות "שלא נספרות" ע"י איגוד השופטים. כמועדון, שילמנו מחירים יקרים, ובמקרה הטוב זכינו לתגובה באמצעות התקשורת באורך של שורה”.

“כל פניותינו לאיגוד השופטים לערוך בדק בית נענו ריקם. במצב זה החלטנו לבחור במחאה - אכן חריפה, שתכליתה לבטא את הזעם שלנו על התנהלות מקפחת. בניגוד לאמור במכתבך אין במחאה זו אפילו שמץ של הסתה וחלילה הצדקה לפגיעה בשופט. הניסיון להכתים מחאה לגיטימית כהסתה הוא צעד נואש שאינו ראוי למי שתפקידו לייצג את כלל הכדורגל הישראלי”.

“המוניטין של הכדורגל בישראל ואמון האוהדים בו נפגע בצורה חמורה מהחלטות שיפוט שערורייתיות שאינן מסתכמות בטעויות שיפוט אנושיות, אלא בהתבטלות בפני קבוצות מתוקשרות. בשנים האחרונות גברה התחושה בקרב אוהדי הכדורגל כי התוצאות אינן מוכרעות תמיד על כר הדשא בלבד, אלא גם בהחלטות שיפוט ובפסיקות בתי הדין - החלטות בעלות השפעה ישירה על מאבקי צמרת, תחתית והכרעות אליפות - כפי שהיה בעונה שעברה”.

“לא לשם כך הוקמה מנהלת הליגות. הדרך היחידה העומדת בפנינו להביע את מחאתנו, במקסימום עוצמה - היא בגבולות החוק, אך גם את הדרך הזו אתם מבקשים ליטול מאיתנו. פעלנו ברוח דברי בית המשפט העליון הקובע כי "חופש הביטוי גובר" - גם במגרש הכדורגל. בית המשפט הדגיש כי אצטדיון כדורגל איננו "אזור נטול זכויות". גם במגרש חלה הזכות החוקתית לחופש הביטוי, לרבות ביטוי מחאתי וביקורתי כלפי רשויות שלטון - איגוד השופטים אמנם אינו רשות שלטונית, אבל בוודאי אינו מורם מרשויות השלטון”.

“יש רגעים שבהם הדרך היחידה להביע זעקה שאינה מקבלת תהודה היא באמצעות פעולה פרובוקטיבית שמטלטלת את הקהילה. בית המשפט העליון קבע כי "דמוקרטיה נבחנת דווקא ביכולת להכיל ביקורת קשה" ואכן הבענו ביקורת קשה שעל איגוד השופטים והמנהלת להכיל. איגוד השופטים והמנהלת מצידם, צריכים אף הם לכבד את עצמם ולעשות מעשה כתגובה לאמירה הבוטה של יו"ר האיגוד, תת אלוף במילואים גיורא ענבר, שהתבטא השבוע באופן שלא נעז להתבטא”.

“כקבוצה אנו פעילים ופועלים כל השנה למען הקהילה ולהשמיע את קולם של החלשים. עיננו נשואות להעביר מסרים חברתיים חשובים וחיוביים וכך נמשיך תמיד. פנינו להחזיר את האמון ההדדי - בין איגוד השופטים לקבוצות הכדורגל ולאוהדי הכדורגל בישראל וביחד ניתן דוגמה אישית לציבור הרחב בישראל - ביחד! לא במעמד צד אחד. בכוונתי לדרוש דיון דחוף בהנהלת ההתאחדות על שערוריות השיפוט בליגת העל, וכן על התנהלות המנהלת - שאתה עומד בראשה. אנו מכבדים את החוק - נקווה שאף אתה תפעל אך ורק ברוח הזו”, סיכם.

