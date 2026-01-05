מה הוביל להחלטה? מאחורי פיטורי רובן אמורים

מנצ’סטר יונייטד נכנסה השבוע לטלטלה נוספת, לאחר שפיטרה את רובן אמורים מתפקיד המאמן, 14 חודשים בלבד אחרי מינויו. ההחלטה התקבלה כשהקבוצה מדורגת במקום השישי בפרמייר ליג, מיקום שתואם את ציפיות פתיחת העונה, אך במועדון הסבירו כי לא נראתה התקדמות מספקת או אבולוציה מקצועית תחת המאמן הפורטוגלי.

בהודעה הרשמית של יונייטד נמסר כי הפיטורים נעשו “בלב כבד”, אך כי “זה הזמן הנכון לבצע שינוי”. במועדון מתכוונים למנות מאמן זמני עד לסיום העונה, כאשר המאמן הקבוע אמור להתמנות בקיץ. בינתיים, מי שיעמוד על הקווים במשחק הקרוב מול ברנלי הוא דארן פלטשר, מאמן קבוצת עד גיל 18 ושחקן עבר של המועדון, שיקבל את ההזדמנות להוביל את הקבוצה באופן זמני לפני מינוי המאמן הזמני הרשמי.

מאחורי ההחלטה עומדת תחושה ברורה בקרב הנהלת המועדון כי הסגל הנוכחי טוב יותר מהתוצאות שהוא מספק. לפי מקורות באנגליה, אחד הרגעים המכריעים היה פגישה קשה במיוחד בין אמורים לבין ג’ייסון ווילקוקס, מנהל הכדורגל, שבה עלתה ביקורת על בחירות טקטיות ובעיקר על החזרה למערך של שלושה בלמים במשחק התיקו מול וולבס, האחרונה בטבלה. אמורים הגיב לכך בצורה חריפה, מה שהחריף את המתיחות מאחורי הקלעים.

רובן אמורים (IMAGO)

גם אמורים עצמו רמז בימים האחרונים לחוסר שביעות רצון מהתערבות הנהלת המועדון בעבודתו. לאחר התיקו מול לידס הוא נראה כמי שמאתגר את הדרג הניהולי ודורש חופש פעולה גדול יותר, דבר שהמחיש עד כמה המצב הפך לבלתי אפשרי להמשך עבודה משותפת.

מבחינה מקצועית, הקדנציה של אמורים כללה שורה של רגעים קיצוניים. לצד ניצחונות מרשימים, כמו דרמה מול ליון בדרך לגמר הליגה האירופית או ניצחון חוץ נדיר באנפילד על ליברפול, נרשמו גם רגעי שפל, כולל הפסד בגמר הליגה האירופית, עונה שנחשבת לגרועה בתולדות המועדון בפרמייר ליג והדחה מביכה בגביע הליגה מול גרימסבי מהליגה הרביעית.

הפרשנים באנגליה נחלקו בדעותיהם. חלקם טענו כי הפיטורים מתבקשים, בטענה שהקבוצה נתקעה במקום ואינה מתקדמת. אחרים סבורים כי מדובר בעוד החלטה פזיזה בשרשרת טעויות ניהוליות, במיוחד לאור העובדה שיונייטד עדיין בתמונת הכרטיסים לאירופה ואף יכולה, תיאורתית, להעפיל לליגת האלופות אם תסיים חמישית.

שחקני מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)

ביקורת נרחבת הופנתה גם כלפי הסגנון של אמורים. הוא הוגדר כמאמן “מערכת לפני שחקנים”, כזה שהתעקש על שיטה מסוימת ולא התאימה בהכרח לסגל שירש. המעבר למערך 3-4-3, הדרישה מבלמים לצאת קדימה והצבת שחקנים בעמדות שאינן טבעיות עבורם, הפכו את המשחק של יונייטד לצפוי ופגיע, בעיקר מול יריבות שלמדו כיצד ללחוץ ולנצל את החולשות.

הנתונים ההגנתיים חיזקו את הביקורת: בתקופתו של אמורים ספגה יונייטד 72 שערי ליגה, נתון שמציב אותה בין הקבוצות החלשות הגנתית בפרמייר ליג. חילופי צמדי הבלמים היו תכופים במיוחד, עם 25 צמדים שונים, והקבוצה שמרה על מעט שערים נקיים ביחס ליריבות.

רובן אמורים (IMAGO)

גם בקרב האוהדים הדעות חלוקות. יש מי שטוענים שהיה צריך לפטר את אמורים מוקדם יותר, ויש מי שרואים במהלך “חרפה” ומאמינים שהבעיה האמיתית נעוצה בהנהלה ובמבנה קבלת ההחלטות. קולות רבים מדגישים כי מאז עזיבתו של אלכס פרגוסון, המועדון מתקשה לייצר יציבות אמיתית, ללא קשר לזהות המאמן.

כעת, יונייטד ניצבת בפני צומת נוסף. עם פלטשר על הקווים בטווח המיידי, ועם חיפוש אחר פתרון זמני וקבוע בהמשך, המועדון מנסה לייצר שקט ולגבש תכנית ברורה לעתיד. השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם הפעם יימצא הכיוון הנכון, או שמדובר בפרק נוסף במעגל השינויים הבלתי נגמר שמלווה את מנצ’סטר יונייטד בשנים האחרונות.