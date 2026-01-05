קללת המארחת תמשיך? המספרים בדרבי החיפאי

לקראת הדרבי החיפאי בסמי עופר הערב (שני, 20:30), בין מכבי חיפה להפועל חיפה, הנתונים מספרים סיפור מעניין של מגמות, רצפים וסטטיסטיקות שעשויות להשפיע על המשחק. הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

במבט רחב על המפגשים בין השתיים, הקבוצה המארחת לא הצליחה לנצח בתשעת הדרבים האחרונים, עם שישה ניצחונות לקבוצת החוץ ושלוש תוצאות תיקו. הפועל חיפה לא הפסידה בשני משחקי הדרבי האחרונים, והפעם האחרונה שחיברה שלושה דרבים רצופים ללא הפסד הייתה ב-2019. העונה, מכבי חיפה פתחה בקצב איטי יחסית עם שני ניצחונות בלבד ב-11 משחקי ליגה ראשונים, אך מאז ניצחה בארבעה מחמשת משחקי הליגה האחרונים. מנגד, רק שלוש פעמים העונה מכבי חיפה ספגה שער במחצית הראשונה, ואחת מהן הייתה מול הפועל חיפה בסיבוב הראשון.

בפן הקבוצתי, שתי הקבוצות כבשו העונה רק שני שערים מבעיטות מחוץ לרחבה, הנתון השני הכי נמוך בליגה. מכבי חיפה ספגה 16 שערים בלבד, הכמות הנמוכה בליגה יחד עם הפועל באר שבע, שלה משחק עודף, ומגיעה בממוצע ל-3.4 מצבי הבקעה טובים למשחק, הנתון השני בגובהו בליגה.

שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

היא לא ספגה אף שער בחצי השעה הראשונה העונה, כשהשער המוקדם ביותר נגדה נכבש בדקה ה-31, אך מנגד, 37.5% מהספיגות שלה הגיעו החל מהדקה ה-88. הפועל חיפה היא הקבוצה היחידה בליגה שלא ספגה העונה כרטיס אדום, אך פעמיים כבשה שלושה שערים במשחק ובשני המקרים הפסידה. בנוסף, היא תפסה את היריבות בנבדל 14 פעמים בלבד, נתון שמציב אותה בין הקבוצות עם הכמות הנמוכה בליגה.

גם ברמה האישית בולטים נתונים מסקרנים. איתן אזולאי רשם העונה שער וארבעה בישולים ב-1,367 דקות, מעורבות ישירה בשער כל 273 דקות בממוצע, שיפור משמעותי לעומת העונה שעברה. מיכאל אוחנה עומד על 65.2% הצלחה בדריבלים, האחוז הגבוה בליגה מבין שחקנים עם מינימום 20 דריבלים. גיא מלמד כבש חמישה שערים בחמשת משחקי הדרבי האחרונים בהם שיחק, שניים במדי מכבי חיפה ושלושה במדי הפועל חיפה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

בצד השני, ג'בון איסט מעורב ישירות ב-50% משערי הפועל חיפה העונה, עם שמונה שערים ושלושה בישולים, כולל שלושה שערי נגיחה, ראשון בליגה בקטגוריה זו. אופק ביטון, המבשל המוביל של הקבוצה עם ארבעה בישולים, לא כבש או בישל בשלוש ההופעות האחרונות שלו, מצב שטרם נרשם העונה ברצף ארוך יותר, ותמיר נס ארבל ניצח ב-65% מהמאבקים בהם השתתף, נתון שמציב אותו תשיעי בליגה בקטגוריה זו.