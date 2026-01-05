ריאל הודיעה: המשחק מול מכבי ת"א בלי קהל

ביום חמישי הקרוב מכבי תל אביב תשחק מול ריאל מדריד בחוץ במסגרת היורוליג. המועדון מבירת ספרד הודיע היום (שני) כי ההתמודדות מול הצהובים תערך בדלתיים סגורות, כלומר ללא קהל.

כזכור, מכבי ת”א תתארח גם אצל ברצלונה מחר ללא קהל. בהודעה הרשמית של הבלאנקוס נכתב: “ריאל מדריד מודיעה כי משחק היורוליג בין ריאל מדריד למכבי תל אביב, המתוכנן ליום חמישי, 8 בינואר, ייערך בדלתיים סגורות.

בעקבות ישיבה של הוועדה הממלכתית למאבק באלימות, גזענות, שנאת זרים וחוסר סובלנות בספורט, שהכריזה על המשחק כמשחק בסיכון גבוה, ריאל מדריד פועלת לפי המלצת המשטרה הלאומית. עלות כל הכרטיסים שנרכשו למשחק זה תוחזר באופן מיידי ואוטומטי, ללא צורך בתביעה כלשהי מצד הרוכש”.