ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

עוד שחקן מאספניול? "ברצלונה חושבת על רומרו"

דיווח: השמירה של שחקן אספניול על לאמין ימאל ללא עבירות והנוכחות ההתקפית שלו הרשימו את חדר ההלבשה של הקטלונים. מסיים בקיץ השאלה מוויאריאל

|
קרלוס רומרו ולאמין ימאל (IMAGO)
קרלוס רומרו ולאמין ימאל (IMAGO)

חדר ההלבשה של ברצלונה לא הסתפק רק בחגיגות הניצחון בחדרי ההלבשה של אצטדיון RCDE, שם השחקנים התאספו בקבוצות קטנות ודיברו על כמה קשה היה לנצח הפעם. לפי דיווח ב’אס’, דיברו שם גם בהערכה גדולה מאוד על ההופעה של קרלוס רומרו. המגן בן ה-24, שמושאל לאספניול מוויאריאל עד 30 ביוני, שמר על לאמין ימאל בצורה מושלמת וללא ביצוע עבירה אחת. הוא אמנם קיבל סיוע, אך עמד בכבוד בעימותים אחד על אחד מול לאמין ימאל לאורך כל המשחק. וזה לא היה הכל.

רומרו הפך לכאב ראש עבור שחקן מספר 10, שלא עקב אחריו בכמה מקרים, מה שיצר בעיות לברצלונה. אחת ההרמות שלו הסתיימה בנגיחה של פרה מייה, שז’ואן גארסיה הדף בהצלה נהדרת. לאחר מכן, במחצית השנייה, הוא היה קרוב לכבוש בנגיעה עם החלק הפנימי של רגל ימין, אך שוב השוער מנע ממנו שער.

מנולו גונסאלס ידע שרומרו יכול לפגוע בברצלונה דרך האגף והשתמש בו רבות, עד כדי כך שהמגן היה השחקן עם מספר המעורבויות הגבוה ביותר בקבוצתו, 54. הוא חילץ חמישה כדורים, רק אורקו עבר אותו עם שמונה, וניצח ב-50 אחוז מהמאבקים שלו, שלושה מתוך שישה. בסופו של דבר, רומרו אישר את הרושם שהוא יוצר כבר חודשים. הוא לא רק מפגין יציבות הגנתית, אלא גם מהווה איום התקפי מתמיד. לאחרונה אף כבש שער מרהיב מול אתלטיק בילבאו. עתידו תלוי בצעד משמעותי קדימה.

0:2 לברצלונה בדרבי, אולמו עם שער פנטסטי

ההחלטה של ויאריאל

בוויאריאל, שכבר מחזיקה בסגל את סרגי קרדונה ופדרסה, יצטרכו לקבל בקיץ החלטה בנוגע לרומרו. השחקן, שחתום על חוזה עד 2029, נותן להם לא מעט סיבות לשלב אותו בקבוצה הראשונה. הופעתו בהחלט הרשימה את חדר ההלבשה של ברצלונה. והמועדון הקטלוני, למרות שלכאורה העמדה הזו מכוסה אצלו, אף ששמות כמו גרימאלדו כבר הוזכרו, מחזיק אותו על הכוונת לפי ‘אס’. עם זאת, תג המחיר שלו, סעיף שחרור בגובה 45 מיליון אירו, נחשב גבוה מאוד.

