עוד שחקן מאספניול? "ברצלונה חושבת על רומרו"

חדר ההלבשה של ברצלונה לא הסתפק רק בחגיגות הניצחון בחדרי ההלבשה של אצטדיון RCDE, שם השחקנים התאספו בקבוצות קטנות ודיברו על כמה קשה היה לנצח הפעם. לפי דיווח ב’אס’, דיברו שם גם בהערכה גדולה מאוד על ההופעה של קרלוס רומרו. המגן בן ה-24, שמושאל לאספניול מוויאריאל עד 30 ביוני, שמר על לאמין ימאל בצורה מושלמת וללא ביצוע עבירה אחת. הוא אמנם קיבל סיוע, אך עמד בכבוד בעימותים אחד על אחד מול לאמין ימאל לאורך כל המשחק. וזה לא היה הכל.

רומרו הפך לכאב ראש עבור שחקן מספר 10, שלא עקב אחריו בכמה מקרים, מה שיצר בעיות לברצלונה. אחת ההרמות שלו הסתיימה בנגיחה של פרה מייה, שז’ואן גארסיה הדף בהצלה נהדרת. לאחר מכן, במחצית השנייה, הוא היה קרוב לכבוש בנגיעה עם החלק הפנימי של רגל ימין, אך שוב השוער מנע ממנו שער.

מנולו גונסאלס ידע שרומרו יכול לפגוע בברצלונה דרך האגף והשתמש בו רבות, עד כדי כך שהמגן היה השחקן עם מספר המעורבויות הגבוה ביותר בקבוצתו, 54. הוא חילץ חמישה כדורים, רק אורקו עבר אותו עם שמונה, וניצח ב-50 אחוז מהמאבקים שלו, שלושה מתוך שישה. בסופו של דבר, רומרו אישר את הרושם שהוא יוצר כבר חודשים. הוא לא רק מפגין יציבות הגנתית, אלא גם מהווה איום התקפי מתמיד. לאחרונה אף כבש שער מרהיב מול אתלטיק בילבאו. עתידו תלוי בצעד משמעותי קדימה.

0:2 לברצלונה בדרבי, אולמו עם שער פנטסטי

ההחלטה של ויאריאל

בוויאריאל, שכבר מחזיקה בסגל את סרגי קרדונה ופדרסה, יצטרכו לקבל בקיץ החלטה בנוגע לרומרו. השחקן, שחתום על חוזה עד 2029, נותן להם לא מעט סיבות לשלב אותו בקבוצה הראשונה. הופעתו בהחלט הרשימה את חדר ההלבשה של ברצלונה. והמועדון הקטלוני, למרות שלכאורה העמדה הזו מכוסה אצלו, אף ששמות כמו גרימאלדו כבר הוזכרו, מחזיק אותו על הכוונת לפי ‘אס’. עם זאת, תג המחיר שלו, סעיף שחרור בגובה 45 מיליון אירו, נחשב גבוה מאוד.