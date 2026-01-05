יום שני, 05.01.2026 שעה 21:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מרגש: מכבי חיפה ערכה טקס פרישה לרמי גרשון

לפני הדרבי, הירוקים נפרדו מהבלם שהצטרף לקבוצה ב-2017 ושיחק גם בנבחרת. תלה את נעליו בחודש שעבר וישמש כסקאוט במחלקת איתור שחקנים במועדון. צפו

|
רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)
רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)

הדרבי החיפאי בין מכבי להפועל שובץ להיום (שני) במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, אך עוד לפני כן, הירוקים ערכו טקס פרישה לרמי גרשון, בלם הקבוצה ששיחק במועדון משנת 2017 והודיע לפני כחודש כי הוא תולה את נעליו וישמש כסקאוט במחלקת איתור שחקנים במועדון.

גרשון החל את דרכו כבר בגיל צעיר במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון. בעונת 2006 הוא עלה לקבוצה הבוגרת, שיחק שם שלוש שנים ושימש כקפטן. משם יצא למסע מרשים באירופה, רמי עבר לשחק בסטנדרד ליאז' הבלגית והמשיך משם לקורטרייק, סלטיק הסקוטית, בוורן ובסופו של דבר נרכש על ידי גנט, שם היה חלק משמעותי בזכייה באליפות היסטורית והופיע עם הקבוצה בשלב הבתים של ליגת האלופות.

במקביל להצלחה שלו באירופה, הבלם ביסס את מעמדו כשחקן נבחרת ישראל. הוא רשם 26 הופעות רשמיות במדי הנבחרת הבוגרת, לקח חלק בקמפיינים של מוקדמות אליפות אירופה והמונדיאל וכבש שני שערים, אחד מהם זכור במיוחד, ב-3:3 מול נבחרת פורטוגל של כריסטיאנו רונאלדו באצטדיון רמת גן.

רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)
רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)
רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)
רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)

בקיץ 2017 הוא שב לישראל וחתם במכבי חיפה. למרות הניסיון העשיר מאירופה, זו הייתה הופעת הבכורה שלו בליגת העל. במדים הירוקים רשם גרשון 133 הופעות בכל המסגרות. הוא זכה עם הקבוצה בשלוש אליפויות, גביע הטוטו, פעמיים אלוף האלופים והעפיל עם הקבוצה לשלבי הבתים של כל שלושת המפעלים האירופים – ליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס ליג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */