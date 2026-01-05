"אני לא מפחד לסיים את הקריירה, מתכונן לזה"

רוברט לבנדובסקי לא חושב על פרישה. הוא לא קבע תאריך לפרישה, אבל בכל מקרה, הוא לא חושש לעזוב את המגרש בזמן שהוא עדיין משחק. החלוץ הפולני בן ה-37 מרגיש מוכן לפתוח פרק חדש בחייו כשהוא מרגיש שהגיע הזמן לשנות את כיוון הקריירה שלו. כרגע, הוא לא שוקל את זה. יש לו חוזה עד יוני עם אופציה לשנה נוספת.

לבנדובסקי דיבר על הקריירה והתוכניות שלו בפודקאסט High Performance, אותו הוא שיתף ברשתות החברתיות שלו. הראיון התמקד במיוחד בהכנה המנטלית של ספורטאי עילית, הן במהלך הקריירה הפעילה שלהם והן עם פרישתם. החלוץ הבינלאומי ציין כי הצלחת הקריירה הארוכה והמפוארת שלו נובעת מהכנה פיזית ומהכנה מנטלית. למעשה, הוא מאמין ש-70 אחוז מהצלחתו נובעת מההיבט הפסיכולוגי, עליו עבד במיוחד בשנים האחרונות.

“אני לא מפחד לסיים את הקריירה שלי, כי אני מתחיל להתכונן לרגע הזה, להכין דברים שאני אוכל לעשות אחרי שאפרוש מכדורגל”, הגיב לבנדובסקי, שגם התייחס לנושאים מחייו האישיים בפודקאסט, כמו מות אביו לפני שראה אותו מצליח.

רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל (IMAGO)

השחקן הפולני הודה שחלק מהשקט הנפשי שלו בנוגע לעתיד נובע מעבודה על היבטים אחרים בחייו מלבד כדורגל: “כדורגל הוא חלק חשוב מאוד בחיי, אבל זה לא כל חיי, במיוחד עכשיו. כשהייתי צעיר, לא חשבתי על זה כי כל מה שהיה לי בראש היה כדורגל, כדורגל וכדורגל, אבל עכשיו אני יודע שאני קרוב מאוד לסיים את הקריירה שלי, אני לא יודע עדיין מתי, זה יכול להיות בעוד שנה ואפילו עוד ארבע שנים, אבל אני לא תחת שום לחץ”. לבנדובסקי התעקש שגופו הוא זה שיגיד לו מתי לעצור: “אם יום אחד אקשיב לגוף שלי וארגיש שמשהו השתנה, אז אהיה מוכן לסיים את הקריירה שלי”.

הפולני גם הודה שהמנטליות בגרמניה שונה מזו שבספרד, אליה נאלץ להסתגל. הכדורגלן הוותיק הודה שכשהוא חתם במועדון, בארסה ביקשה ממנו להיות קשוח עם השחקנים הצעירים, אך עד מהרה הבין שגישתו נדחתה על ידי השחקנים. “בבאיירן, המנטליות הייתה שונה כי היו לנו שחקנים מנוסים וקשוחים יותר. כשחתמתי בברצלונה, ראיתי שחקנים צעירים רבים שצריכים להיות קשים יותר עם עצמם.

“המועדון גם אמר לי שהם צריכים מישהו כמוני, מישהו שיוכל ללמד אותם שלהיות בפסגה זה לא רק עניין של שבוע, שניים או שלושה, ושחשוב מה שאתה עושה בחדר הכושר, שחשוב לעבוד קשה כל יום. אבל אז, כשהכרתי אותם, התחלתי ללמוד גם מהם. התחלתי לראות שהם לא אוהבים את ההתנהגות הזו, וגם ראיתי שהם מבינים כדורגל טוב מאוד. אני חושב שלפני שנים רבות, בגיל שבו שחקני ברצלונה נמצאים עכשיו, אנחנו המקצוענים לא הבנו כדורגל כמו שהם מבינים עכשיו”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם לבנדובסקי (IMAGO)

אבל לבנדובסקי לא רק חווה הלם תרבותי עם הגעתו לברצלונה ופגש את השחקנים הצעירים מלא מאסיה, אלא גם הלם דורי שעזר לו לצמוח, כפי שהוא מגלה בראיון שנמשך יותר משעה: “הייתי בעולם אחר, בדור אחר. אני מבוגר יותר מאבות השחקנים. אני מבוגר יותר מאביו של לאמין ימאל, לכן אמרתי לעצמי: 'נו באמת, אני גם למדתי מהם'", הודה בענווה.

בתוך כך, פורסם הסגל של ברצלונה שייצא לסופרקופה בסעודיה. רונאלד אראוחו נכלל בו ושיתופו יהיה תלוי באיך שירגיש אחרי שלקח פסק זמן מנטלי לקראת סוף 2025. גם ז’ופרה טורנטס, טומי מארקס ודרו הצעירים בסגל, בעוד גאבי ואנדראס כריסטנסן הפצועים בחוץ.