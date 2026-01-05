יום שני, 05.01.2026 שעה 13:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

כדורסלן העבר של ר"ג קמיל דריקס נפטר בגיל 84

שחקן נבחרת בלגיה בזמנו ומגדולי השחקנים בארצו, ששיחק בישראל כמתאזרח, הלך לעולמו. מדורג תשיעי בקלעי כל הזמנים של ר"ג למרות ששיחק בה רק 3 שנים

|
קמיל דירקס, רון דירקס (בנו), חיים גיל, אמיר בינו, ארל ויליאמס, משה זילברמן, אפי בירנבויים, הרולד קיל
קמיל דירקס, רון דירקס (בנו), חיים גיל, אמיר בינו, ארל ויליאמס, משה זילברמן, אפי בירנבויים, הרולד קיל

קמיל דירקס, כדורסלן העבר של מכבי רמת גן, נפטר הלילה בבלגיה בגיל 84. דירקס, שחקן נבחרת בלגיה בזמנו ומגדולי השחקנים בליגה בארצו הגיע לישראל ב-1969 והצטרף למכבי רמת גן בשורותיה שיחק כמתאזרח שלוש עונות, בהן נחשב לאחד מכוכבי הליגה בישראל. 

משחקו הטוב ביותר במדי מכבי רמת גן היה בגמר גביע המדינה בעונת 1971/1972 מול מכבי תל אביב (108:99) בו קלע 43 נקודות. דירקס שקלע 1,492 נקודות במדי הקבוצה, מדורג במקום התשיעי בין קלעי מכבי רמת גן בכל הזמנים למרות ששיחק בקבוצה שלוש עונות בלבד.

מכבי רמת גן מסרה: “המועדון משתתף בצערה הכבד של משפחת דירקס ומחזק את ידי בני המשפחה. המועדון יפעל בעתיד להנציח את זכרו של דירקס”. במאי 2022 ביקר דירקס בישראל וזכה לטקס הערכה והוקרה באולם זיסמן יחד עם ותיקים נוספים: מייק קרטר, גרג קורנליוס, הרולד קילינג, קרל איימוס וארל ויליאמס.

על דירקס (1.88 מטר) כשחקן שניחן בשליטה וירטואוזית בכדור וביכולת קליעה מירבית ועל דמותו כאדם אמר משה זילברמן שחקן מכבי רמת גן באותה עת וקפטן הקבוצה: "כשקמיל דירקס הגיע לארץ והצטרף לקבוצה הבנו מהר מאד שמדובר בוירטואוז גדול שהכדור היה דבוק אליו. מבחינת יכולת אישית הוא הקדים את זמנו. אי אפשר היה לעצור אותו בלי פאול. הוא עשה במגרש מה שרצה ואיפה שרצה. הוא התאקלם היטב בארץ ואהב את כל מי שהיו סביבו. הוא עשה הכל כדי לקדם את כולנו ורצה מאד שנגיע לרמתו המקצועית. קמיל היה דמות לחיקוי עבורנו ועבור כל הליגה. רבים עמדו במשחקים ומחאו לו כפיים".

אפי בירנבויים, לימים מאמן מכבי רמת גן, היה שחקן נערים במועדון בתקופה בה קמיל דירקס שיחק ברמת גן. על הכוכב הרמת גן אמר בירנבויים: "במבט לאחור לדעתי קמיל היה אחד מהשחקנים הגדולים ביותר ששיחקו אי פעם בישראל. באתלטיות שלו, ביכולותיו הטכניות המופלאות שלו והבנת המשחק אני יכול לומר שהוא הקדים בשנות דור את כל השחקנים האחרים. קמיל לימד אותי שכדורסל הוא אומנות. היו לי הכי הרבה שעות אתו. הייתי מוריד לו כדורים בכל האימונים שעשה לבד במגרש. גרתי ליד המגרש, הוא נהג לזרוק אבן לחלון חדרי כדי שארד למגרש להוריד לו כדורים. אני זוכר שהוא הסביר לי שכדי לשפר את יכולת השליטה בכדור הוא היה מכדרר ביד אחת וביד השני מתגלח".
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */