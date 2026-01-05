כדורסלן העבר של ר"ג קמיל דריקס נפטר בגיל 84

קמיל דירקס, כדורסלן העבר של מכבי רמת גן, נפטר הלילה בבלגיה בגיל 84. דירקס, שחקן נבחרת בלגיה בזמנו ומגדולי השחקנים בליגה בארצו הגיע לישראל ב-1969 והצטרף למכבי רמת גן בשורותיה שיחק כמתאזרח שלוש עונות, בהן נחשב לאחד מכוכבי הליגה בישראל.

משחקו הטוב ביותר במדי מכבי רמת גן היה בגמר גביע המדינה בעונת 1971/1972 מול מכבי תל אביב (108:99) בו קלע 43 נקודות. דירקס שקלע 1,492 נקודות במדי הקבוצה, מדורג במקום התשיעי בין קלעי מכבי רמת גן בכל הזמנים למרות ששיחק בקבוצה שלוש עונות בלבד.

מכבי רמת גן מסרה: “המועדון משתתף בצערה הכבד של משפחת דירקס ומחזק את ידי בני המשפחה. המועדון יפעל בעתיד להנציח את זכרו של דירקס”. במאי 2022 ביקר דירקס בישראל וזכה לטקס הערכה והוקרה באולם זיסמן יחד עם ותיקים נוספים: מייק קרטר, גרג קורנליוס, הרולד קילינג, קרל איימוס וארל ויליאמס.

על דירקס (1.88 מטר) כשחקן שניחן בשליטה וירטואוזית בכדור וביכולת קליעה מירבית ועל דמותו כאדם אמר משה זילברמן שחקן מכבי רמת גן באותה עת וקפטן הקבוצה: "כשקמיל דירקס הגיע לארץ והצטרף לקבוצה הבנו מהר מאד שמדובר בוירטואוז גדול שהכדור היה דבוק אליו. מבחינת יכולת אישית הוא הקדים את זמנו. אי אפשר היה לעצור אותו בלי פאול. הוא עשה במגרש מה שרצה ואיפה שרצה. הוא התאקלם היטב בארץ ואהב את כל מי שהיו סביבו. הוא עשה הכל כדי לקדם את כולנו ורצה מאד שנגיע לרמתו המקצועית. קמיל היה דמות לחיקוי עבורנו ועבור כל הליגה. רבים עמדו במשחקים ומחאו לו כפיים".

אפי בירנבויים, לימים מאמן מכבי רמת גן, היה שחקן נערים במועדון בתקופה בה קמיל דירקס שיחק ברמת גן. על הכוכב הרמת גן אמר בירנבויים: "במבט לאחור לדעתי קמיל היה אחד מהשחקנים הגדולים ביותר ששיחקו אי פעם בישראל. באתלטיות שלו, ביכולותיו הטכניות המופלאות שלו והבנת המשחק אני יכול לומר שהוא הקדים בשנות דור את כל השחקנים האחרים. קמיל לימד אותי שכדורסל הוא אומנות. היו לי הכי הרבה שעות אתו. הייתי מוריד לו כדורים בכל האימונים שעשה לבד במגרש. גרתי ליד המגרש, הוא נהג לזרוק אבן לחלון חדרי כדי שארד למגרש להוריד לו כדורים. אני זוכר שהוא הסביר לי שכדי לשפר את יכולת השליטה בכדור הוא היה מכדרר ביד אחת וביד השני מתגלח".

