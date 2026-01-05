חשמלית סינית עם טווח נסיעה של 1,000 ק"מ

ענקית הרכב הסינית BYD ממשיכה להאיץ את ההסתערות שלה על שוק הרכב החשמלי היוקרתי. מותג הפרימיום שלה, YangWang, רושם קפיצת מדרגה נוספת עם גרסה חדשה של ספינת הדגל שלו, סדאן ה-U7, שנרשמה לאחרונה במשרד התעשייה והטכנולוגיה הסיני. מדובר בעדכון מהותי שממקם את הדגם בקצה העליון של עולם החשמליות.

החידוש המרכזי בגרסה החדשה הוא סוללה עצומה בנפח 150.01 קוט"ש – הגדולה ביותר שהותקנה אי פעם בדגם של קבוצת BYD. הסוללה הזו מאפשרת ל-U7 להצהיר על טווח נסיעה רשמי של 1,006 קילומטרים, נתון יוצא דופן גם בקנה מידה עולמי.

בנקודה זו, חשוב לציין כי נתון הטווח נמדד לפי תקן CLTC הסיני, מחזור בדיקה מקל יחסית הנהוג בסין למדידת צריכת אנרגיה וטווח בכלי רכב חשמליים. גם כך, מדובר בהצהרת כוונות ברורה שמציבה רף חדש בשוק הסדאנים החשמליים היוקרתיים.

העדכון הזה מגיע חודשים ספורים בלבד לאחר ש-YangWang הגדילה משמעותית את הספק הדגם. ה-U7 מצויד בארבעה מנועים חשמליים, אחד לכל גלגל, וההספק המשולב עומד כעת על 1,341 כוחות סוס – נתון שמציב אותו בליגה של מכוניות־על, ולא רק כסדאן יוקרתית.

עם שילוב כזה, ה-U7 הופכת לאחת הסדאנים החזקות בעולם, עם הספק הגבוה פי שלושה מזה של מרצדס EQS 500, שנחשבת לאחד מדגמי הייחוס האירופיים בתחום. למרות משקל אדיר של יותר מ-3.2 טון, מתוכם כ-926 קילוגרמים רק לסוללה, המכונית מזנקת מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 2.9 שניות בלבד.

טווח נסיעה של 1,000 ק"מ (Autosdeprimera)

עד כה נמכר ה-U7 בסין עם סוללה קטנה יותר בנפח 135.5 קוט"ש, שסיפקה טווח מוצהר של 720 קילומטרים. במסגרת העדכון, גם גרסה זו תשתפר ותגיע לכ-800 קילומטרים, בעוד הסוללה החדשה שוברת את מחסום ה-1,000 קילומטרים – יעד שמעט מאוד יצרנים הצליחו להגיע אליו בדגמים סדרתיים.

מעבר למספרים, מדובר בסדאן פרימיום ענקית באורך 5.36 מטרים, עם תא נוסעים שמתוכנן לנוחות מקסימלית. היא מצוידת במתלי אוויר, מערכות נהיגה מתקדמות וטכנולוגיות עילית, והפכה הלכה למעשה לחלון הראווה הטכנולוגי של BYD.

ב-YangWang מתכננים כניסה לשוק האירופי כבר בשנת 2026, אם כי הגעה לשווקים מסוימים, עדיין אינה מובטחת בשל אופיו היוקרתי והיקר של המותג. במקביל, BYD ממשיכה להרחיב את פורטפוליו המותגים שלה ולבסס את מעמדה כאחת המובילות העולמיות בתחום הרכב החשמלי.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

