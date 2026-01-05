יום שני, 05.01.2026 שעה 13:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בליץ' נותח, דיונים במכבי בנוגע לאופציה עליו

הקשר עבר הליך לתיקון השבר בעצם הלחי ומשך ההיעדרות המוערך הוא כ-6 שבועות. הצהובים צריכים להחליט אם לרכוש אותו מאלקמאר, ותסריט למקין יושב בראש

|
כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)
כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

קשרה הסרבי של מכבי תל אביב, כריסטיאן בליץ’, נותח אתמול (ראשון) בבית החולים “אסף הרופא”, שם עבר הליך לתיקון השבר בעצם הלחי, פציעה אותה ספג במשחק מול עירוני טבריה בו עלה כמחליף במחצית השנייה. משך ההיעדרות הצפוי הוא כ-6 שבועות, בדומה לשגיב יחזקאל בעונה שעברה. 

הפציעה של בליץ’ היא השלישית המשמעותית שהוא סופג בחודשים האחרונים, והיא מתרחשת כאשר ברקע הצהובים צריכים לקבל החלטה האם הם מפעילים את אפשרות הרכישה עליו מאלקמאר ההולנדית בגובה של 1.5 מיליון אירו. 

במועדון ישנם דיונים ערים בנוגע למימוש האופציה על השחקן. מצד אחד, הפציעות כמובן מדאיגות, אם כי הפציעה האחרונה היא יותר חוסר מזל של התנגשות ראשים, מאשר שתי הפציעות הקודמות שהיו פציעות שריר. מצד שני, המנוחה לה הוא מחויב כעת יכולה לעזור רבות להחלמה סופית של הרגל הפגועה בתקווה שכאשר יחזור לשחק כבר יוכל לסיים את העונה נקי מפציעות חדשות. 

השאלה הגדולה היא האם לא מדובר פה בדפוס של שחקן מאוד אגרסיבי שמועד לפציעות, או פשוט חוסר מזל מצטבר, ואת זה במכבי ת”א יצטרכו לנתח עד הסוף לפני קבלת ההחלטה, כאשר מקרה סתיו למקין בהחלט יושב להם בראש אחרי שפספסו את האפשרות לממש עליו את האופציה ובקיץ מצאו את עצמם נלחמים על שירותיו עם מועדונים אחרים.

סתיו למקין. המקרה שלו בהחלט מחזק את מכבי כן לרכוש את בליץסתיו למקין. המקרה שלו בהחלט מחזק את מכבי כן לרכוש את בליץ' (IMAGO)

במכבי ת”א בהחלט יש מי שחושבים שאם לא יפעילו את האופציה ויחכו לראות מה קורה איתו בקיץ, שזה עלול לעלות להם באובדן של השחקן לגמרי ואולי אף אפילו למועדון אחר בארץ. לכן, ההערכה הזהירה בסביבת המועדון היא שהם כן ירכשו אותו בסופו של דבר, אבל כאמור הנושא עוד בדיונים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */