יום שני, 05.01.2026 שעה 21:35
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 2, 01:37: נס ציונה - קריית אתא 38:62

ליגת ווינר סל, מחזור 12: משחק של ריצות בלב המושבה. האורחת צולפת מחוץ לקשת, הכתומים מנצלים את היתרון הפיזי בצבע. טפירו ישיג ניצחון בבכורה?

|
תומר אסייג זורק (לילך וויס-רוזנברג)
תומר אסייג זורק (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור ה-12 בליגת ווינר סל ממשיך הערב (שני), כאשר בשעה זו עירוני נס ציונה מארחת את עירוני קריית אתא. הכתומים שלא ניצחו כבר ארבעה משחקים רצופים מחפשים לצאת מהרצף השלילי, על רקע פיטוריו של עמית שרף ועם מאיר טפירו על הקווים. הצפוניים מנגד, רוצים להתאושש מהתבוסה למכבי תל אביב במשחק הקודם.

השנה החדשה מהווה הזדמנות למארחת לצאת לדרך חדשה, לאחר סיום דרכו של שרף ועזיבתו של הגארד דמיון לי, שערך רק הופעת ליגה אחת, הצטרף לקבוצה יורי קולינס, אקס גולדן סטייט, הגארד האמריקאי אמור לשדרג את קבוצתו החדשה, שנמצאת עד כה עם מאזן של שמונה הפסדים ושלושה ניצחונות מתחילת העונה.

החבורה מהקריות אומנם הפסידה במשחקה האחרון למכבי תל אביב 116:82 ברמז, אבל הבטיחה אמש את השתתפותה ברבע גמר גביע המדינה הודות להפסד של הפועל באר שבע/דימונה לבני הרצליה.  באופן עקרוני יש לה אפילו סיכוי להתברג במקום הרביעי, מה שימנע ממנה מפגש עם שלוש מובילות הטבלה כבר ברבע גמר גביע המדינה, בשביל זה היא חייבת לנצח את הכתומים.

מבחינת משחקי העבר בין הקבוצות, נס ציונה ניצחה בכל שלושת משחקי הבית שלה מול קריית אתא בליגה הבכירה, ואף בכולם עשתה זאת בפער דו ספרתי. במפגש האחרון בין הקבוצות אצל נס ציונה במסגרת גביע ווינר סל, הקבוצה מהקריות הייתה זו שחגגה בלב המושבה.

רבע ראשון: 26:29 לעירוני נס ציונה

חמישייה עירוני נס ציונה: יורי קולינס, טייריק סמית’, ספנסר וייס, ברייס בראון וג’קסון רואו.

חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

# 10:00-5:00: המשחק נפתח עם שלשה של ג’מיה ניל שנענתה עם ריצת 0:7 של המארחת, הקבוצה של מאיר טפירו החזירה עם 7 נקודות רצופות משלהם. כאן נעצרו הריצות של שתי הקבוצות והן התחילו להחליף סלים, בתום 5 דקות האורחת ביתרון קטן.

# 5:00-0:00: הסקור הגבוה המשיך גם בחצי השני של הרבע, דזי רודריגס לקח פיקוד אצל החבורה של מאיר טפירו, כשעלה לדו ספרתי עוד לפני סוף הרבע. מנגד, נואה לוק ותומר אסייג שמרו על המשחק צמוד. בסופו של דבר הרבע נגמר ב-26:29 לעירוני נס ציונה.

רבע שני

# 10:00-5:00: המארחת יצאה לריצת 0:10 ועלתה ליתרון השיא שלה של 8 נקודות, אסייג עצר את הריצה עם שלשה חשובה, והול החזיר את היתרון לפוזשן אחד בלבד. דזי רודריגז החזיר עם שלשה משלו, זו כבר קליעה עשירית מחוץ לקשת במשחק. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */