רבע 2, 01:37: נס ציונה - קריית אתא 38:62

המחזור ה-12 בליגת ווינר סל ממשיך הערב (שני), כאשר בשעה זו עירוני נס ציונה מארחת את עירוני קריית אתא. הכתומים שלא ניצחו כבר ארבעה משחקים רצופים מחפשים לצאת מהרצף השלילי, על רקע פיטוריו של עמית שרף ועם מאיר טפירו על הקווים. הצפוניים מנגד, רוצים להתאושש מהתבוסה למכבי תל אביב במשחק הקודם.

השנה החדשה מהווה הזדמנות למארחת לצאת לדרך חדשה, לאחר סיום דרכו של שרף ועזיבתו של הגארד דמיון לי, שערך רק הופעת ליגה אחת, הצטרף לקבוצה יורי קולינס, אקס גולדן סטייט, הגארד האמריקאי אמור לשדרג את קבוצתו החדשה, שנמצאת עד כה עם מאזן של שמונה הפסדים ושלושה ניצחונות מתחילת העונה.

החבורה מהקריות אומנם הפסידה במשחקה האחרון למכבי תל אביב 116:82 ברמז, אבל הבטיחה אמש את השתתפותה ברבע גמר גביע המדינה הודות להפסד של הפועל באר שבע/דימונה לבני הרצליה. באופן עקרוני יש לה אפילו סיכוי להתברג במקום הרביעי, מה שימנע ממנה מפגש עם שלוש מובילות הטבלה כבר ברבע גמר גביע המדינה, בשביל זה היא חייבת לנצח את הכתומים.

מבחינת משחקי העבר בין הקבוצות, נס ציונה ניצחה בכל שלושת משחקי הבית שלה מול קריית אתא בליגה הבכירה, ואף בכולם עשתה זאת בפער דו ספרתי. במפגש האחרון בין הקבוצות אצל נס ציונה במסגרת גביע ווינר סל, הקבוצה מהקריות הייתה זו שחגגה בלב המושבה.

רבע ראשון: 26:29 לעירוני נס ציונה

חמישייה עירוני נס ציונה: יורי קולינס, טייריק סמית’, ספנסר וייס, ברייס בראון וג’קסון רואו.

חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

# 10:00-5:00: המשחק נפתח עם שלשה של ג’מיה ניל שנענתה עם ריצת 0:7 של המארחת, הקבוצה של מאיר טפירו החזירה עם 7 נקודות רצופות משלהם. כאן נעצרו הריצות של שתי הקבוצות והן התחילו להחליף סלים, בתום 5 דקות האורחת ביתרון קטן.

# 5:00-0:00: הסקור הגבוה המשיך גם בחצי השני של הרבע, דזי רודריגס לקח פיקוד אצל החבורה של מאיר טפירו, כשעלה לדו ספרתי עוד לפני סוף הרבע. מנגד, נואה לוק ותומר אסייג שמרו על המשחק צמוד. בסופו של דבר הרבע נגמר ב-26:29 לעירוני נס ציונה.

רבע שני

# 10:00-5:00: המארחת יצאה לריצת 0:10 ועלתה ליתרון השיא שלה של 8 נקודות, אסייג עצר את הריצה עם שלשה חשובה, והול החזיר את היתרון לפוזשן אחד בלבד. דזי רודריגז החזיר עם שלשה משלו, זו כבר קליעה עשירית מחוץ לקשת במשחק.