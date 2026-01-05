יום שני, 05.01.2026 שעה 13:06
רמה"ש הפסידה למכבי ת"א, חדרה בפלייאוף העליון

3 משחקים השלימו את המחזור ה-17 בליגת נערים ב' – על, רגע לפני הפלייאוף. נהלל יזרעאל נהנתה מ-1:2 על רעננה, הפועל רמת גן ובית"ר י-ם נפרדו ב-0:0

שחקני נערים ב' של מכבי תל אביב חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
ביום השבת האחרון, התקיים לו חלקו הראשון של המחזור ה-17 בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2010, כשמדובר במחזור הראשון שנועל הסיבוב הראשון, רגע לפני משחקי הפלייאוף העליון והתחתון. אתמול (ראשון) התקיימו להם שלושה משחקים נוספים, כשבין היתר, מכבי תל אביב רשמה 0:2 על הפועל ניר רמת השרון, שתיאלץ לשחק בפלייאוף התחתון.

מי ששמחה מניצחונה של מכבי תל אביב על הפועל ניר רמת השרון זו הפועל חדרה, שנכנסה לשמונה הגדולות ותשחק בפלייאוף העליון. במשחקים נוספים, מ.כ נהלל יזרעאל, שיצאה לרעננה, ניצחה את הפועל המקומית בתוצאה 1:2. הפועל רמת גן מהמקום האחרון, השיגה נקודה מבית"ר ירושלים לאחר 0:0. אחר הצהריים הפועל ירושלים תארח באבו גוש (16:30) את מכבי נתניה.

מכבי תל אביב – הפועל ניר רמת השרון 0:2

ניצחון 12 במספר העונה לחבר’ה הצעירים של יהונתן סופר, לאחר שערים של מוחמד אגבאריה ועידן סיסאי, מצד שחקנים שמספריהם עושים את ההבדל העונה. שחקניו של מיכה סויסה ניסו להשיג ולו נקודה, ושיחקו לא רע, אלא שהיכולת של מכבי תל אביב הייתה עדיפה ועל כן רמת השרון תיאלץ לשחק בפלייאוף התחתון. מכבי תל אביב מושלמת בבית, עם שמונה ניצחונות.

הפועל חדרה, נערים ב (באדיבות המועדון)הפועל חדרה, נערים ב (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – מ.כ נהלל יזרעאל 2:1

בנהלל יזרעאל, כך נדמה, התאמצו יותר משחקני רעננה, שהבטיחו את הפלייאוף העליון מבעוד מועד. רעננה הוליכה בדקה ה-49 מבעיטת עונשין מדויקת של יונתן כהן, אלא שרואי חוש ואור פוני, אחד מהכישרונות הבולטים בקבוצה הצעירה של ינון יצחק, הפכו את התוצאה והשיגו ניצחון שישי העונה. שוערה של רעננה, טל בן מוחה, ראה אדום בדקה ה-68.

מ.כ נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)מ.כ נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)

הפועל רמת גן – בית"ר ירושלים 0:0

ללא הכרעה בין שתי קבוצות שיתמודדו יחדיו בפלייאוף התחתון. שש מתוך שבע הנקודות שהשיגה העונה הפועל רמת גן – היו במשחקי הבית שלה. למרות הנקודה היקרה מבחינתם של האורדונים, נשארים הם במקום האחרון עם שבע נקודות. משחק ראשון העונה שרמת גן שומרת על רשת נקייה. שתי תוצאות התיקו העונה של בית"ר ירושלים היו במשחקי החוץ שלה. 

הפועל ירושלים – מכבי נתניה (אבו גוש, 16:30)

יתקיים מאוחר יותר

