זריקת אבנים עלתה לשחקן בהרחקה עד סוף מרץ

הכרעה בעניינם של מכבי ברקאי, איחוד בני באקה ושחקן באקה, קטין בן 15, בעניין האירוע שהתרחש במסגרת משחק ליגת נערים ב' שרון, כאשר ברקאי אירחה את באקה במחזור ה-10 בליגה, משחק שלא הגיע לסיומו, כשעם שריקת ה"סיום" להתמודדות מצד בן וקסלר, ברקאי הוליכה 0:7. אירועי המשחק שהובילו להפסקתו: קטטה בין שני הורים ביציע וזריקת אבנים.

בדיון, שנערך ב-17/12, נכחו אדיב דודאי, מנהל קבוצת מכבי ברקאי; עמאר מואסי, מנהל קבוצת איחוד בני באקה; גל פיבך, מאמן מכבי ברקאי והשחקן הקטין, בן ה-15, של איחוד בני באקה. הדיון נערך בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין. דאז ניתנה החלטת בינתיים, והופנו מספר שאלות לשופט המשחק. אתמול (ראשון) פסק הדיין החלטה סופית בעניין הקטין וכך גם בעניין שתי הקבוצות.

השחקן הקטין, בן ה-15, של איחוד בני באקה, יצא אשם בשני סעיפים: "הפרת סדר" ו"התנהגות בלתי הולמת" ועל כן הורחק עד לתאריך 31/03/2026 מהמגרשים. איחוד בני באקה יצאה אשמה תחת הסעיף "התפרעות אוהדים" (כולל אחריות על מעשי השחקן) ונקנסה בסכום של 2,500 שקלים. מכבי ברקאי יצא אשמה תחת הסעיף "התפרעות אוהדים ונקנסה בסכום של 1,000 שקלים.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

פרוטוקול הדיון

נציג מכבי ברקאי: "חוזר על הנאמר בכתב ההגנה. התיאור העובדתי בדוח נכון".

נציג איחוד בני באקה: "גם אני מסכים עם הנאמר בדוח. הייתי במשחק. במשחק הזה היינו 2 מבוגרים בלבד. אני על המגרש ועוד הורה אחד ביציע. בדקה 65 החלוץ של ברקאי נכנס בשחקן שלנו ההורה ביציע התחיל לצעוק לשופט שייתן אדום. האבא של החלוץ של ברקאי רב איתו ויש לי תמונות (מציג את התמונות). האבא של החלוץ התחיל לזרוק אבנים על ההורה. היו אבנים שזרק האבא של החלוץ לכר הדשא והשחקן זרק את האבנים החוצה".

שחקן איחוד בני באקה: "זרקו אבנים על המגרש ואני לקחתי את האבן והוא זרק אותה מעבר לגדר רחוק מהאנשים והוא רק רצה להרחיק את האבנים מכר הדשא".

נציג איחוד בני בקה: "השחקן משחק אצלנו 10 שנים והייתה לו עבירה אחת של אדום ישיר בתחילת העונה ותו לא".

נציג מכבי ברקאי: "בין המועדונים יש שיתוף פעולה וגם המשחק הזה היה בעזרה שלנו שהסכמנו להחליף ביתיות. לא הייתה מעורבות של הורים אחרים במהומה. כל הילדים הלכו הצידה בצורה מופתית".

שחקן כדורגל (יונתן גינזבורג)

החלטת ביניים

"אבקש מהתובע להפנות לשופט את השאלות: 'האם ראה השלכת אבנים לתחומי המגרש מהיציע?'; 'האם ראה לאן משליך השחקן את האבנים, לעבר אזור בו היו אוהדים או לאזור אחר?'; 'מה עמד מאחורי החלטתו שלא להמשיך את המשחק והאם התנהגות אחת הקבוצות או הפעילים היוותה גורם מכריע בהחלטתו?'".

הכרעה

"משחק זה לא הגיע לסיומו החוקי והאירועים אשר הובילו להפסקתו, כפי שתוארו בדוח השופט: עימות אלים התפתח ביציע בין שניים, (כפי שהתברר בדיון - כל אחד מהם הורה של שחקן משתי הקבוצות). בהמשך, נראה הנאשם 3 (השחקן) משליך אבנים לעבר היציע. לשאלת הבהרה של בית הדין, הנאשם 3 השליך את האבנים לעבר המתקוטטים ולא הרחק מהם כפי שטען בדיון".

"בשלב הזה הגיע השופט למסקנה כי המשחק איבד מערכו הספורטיבי ושרק לסיומו. בשריקה לסיום הייתה תוצאת המשחק 0:7 לטובת מכבי ברקאי. אציין כי כל העדים בדיון אישרו את דבר הקטטה בין שני ההורים. נותרה מחלוקת עובדתית בדבר כוון השלכת האבנים על ידי הנאשם 3 (השחקן)".

"איני מקבל את גרסת הנאשם 3 (השחקן) כי זרק את האבנים שהושלכו לתוך המגרש אל מחוץ למגרש, לאזור שאין בו איש כי רצה להרחיק את האבנים מכר הדשא. אם כל מה שרצה לעשות היה להרחיק את האבנים, יכול היה להניחם מחוץ לתחום המגרש, לא היה כל צורך להשליך אותם".

"באשר לגורם המכריע בהחלטת השופט להפסיק את המשחק, קיימת סתירה מסוימת בדגשים בין הנאמר בדוח השופט: "מכות בין שני הורים ביציע אשר גרם למהומה במגרש". לבין תגובתו הכתובה לשאלת בית הדין בה נאמר: "ההחלטה להפסיק את המשחק נבעה מהעימות שהיה ביציע בין האוהדים של שתי הקבוצות ומכך שגלש לתוך תחומי המגרש כשהשחקן התחיל לזרוק את האבנים לכיון היציע"".

כדורגל אילוסטרציה (La Liga)

"ההכרעה בשאלת האחריות להפסקת המשחק קריטית כמובן בבואי להכריע בסוגיית תוצאת המשחק. לאור הודאת הנאשמות בנאמר בדוח השופט אני מרשיע אותן בעבירות נשוא כתב האישום וגוזר עליהן עונש של קנס בסך 1,000 שקלים על הנאשמת 1 (מכבי ברקאי) וקנס בסך 2,500 שקלים על הנאשמת 2 (איחוד בני באקה), גם בגין אחריותה להתנהגות הנאשם 3 (השחקן)".

"איני סבור כי בכל מקרה של הפסקת משחק, עקב אירוע אלימות, יש לפסוק הורדת נקודות ובמקרה הזה איני מוצא לנכון לעשות כן, כאשר אין מחלוקת שהאירוע ביציע התמקד בקטטה בין שני הורים, חמורה ככל שתהיה. באשר לתוצאת המשחק – כפי שאמרתי לעיל, איני מקבל את גרסת הנאשם 3 (השחקן) לנסיבות השלכת האבנים על ידו".

"בהנתן שאקט זה, כנראה, היווה את "הקש ששבר את גב הגמל" והכריע במערכת השיקולים של השופט להביאו להפסיק את המשחק, אני מטיל את האשם בהפסקת המשחק על הנאשמת 2 (איחוד בני באקה) וקובע כי תוצאת המשחק תוותר על כנה. הנאשם 3 (השחקן), אני מרשיע אותו בעבירות נשוא כתב האישום וגוזר עליו עונש הרחקה עד ליום 31/03/2026".

דו"ח השופט, בן וקסלר

"בדקה ה-67 למשחק, התפתח עימות אלים בין שני הורים, משתי הקבוצות ביציע, שכלל חילופי קללות ואלימות פיזית. כאשר ראיתי את זה, החלטתי לדבר עם מנהל המגרש, מר חיים נדלר, וביקשתי ממנו שיזמין ניידת משטרה למגרש כדי להשיב את הסדר".

"בהמשך האירוע, שחקן מקבוצת איחוד בני באקה, הרים אבנים וזרק אותן לעבר היציע ולכן הורחק בכרטיס אדום ישיר. בעקבות אירועי האלימות והסכנה לשלום השחקנים והקהל, החלטתי להפסיק את המשחק במיידית".