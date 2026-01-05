"יש הצעות, אך אוגריסה לא יעבור באמצע העונה"

סוכן השחקנים רפי אפשטיין התראיין היום (שני) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לחלוצה של קריית שמונה אדריאן אוגריסה, וכן למצבו של יון ניקולאסקו ממכבי תל אביב.

מאיפה הבאת את אוגריסה? איך הגעת לזה? איך להתאים אותו לליגה?

”מפרו (צוחק). להתאים אותו זה יותר שי ברדה, אני שלחתי לו אותו והוא מתוך הרבה חלוצים בחר בו”.

יש עוד חלוצים שהצעת מפרו?

”לא לארץ, לרוסיה”.

מה מייחד את אוגריסה?

“אישיות מדהימה, הוא בחור מאוד משכיל עם אנגלית שוטפת, בא מבית טוב. מקצוען בכל רמ”ח אבריו. אימון ומשחק בשבילו זה אותו דבר”.

אדריאן אוגריסה (רועי כפיר)

כששוחחת איתו בקיץ לגבי ק”ש שאלת אותו למה הוא לא יצא עד היום מפרו?

”לא שאלתי ישירות, אבל הוא די נפל בין הכיסאות כי בגיל צעיר הוא שיחק בנבחרות, אך ההזדמנות לא הגיעה. בפרו יש משכורות לא רעות”.

הוא הציע לאחרונה נישואים בכותל, הוא התחבר לישראל?

”הוא היה בירושלים כי ההורים באו לבקר, הוא מאוד התחבר לארץ ומבחינתו לשחק רק בישראל”.

מה לגבי הצעות? בק”ש אומרים שבלעדיו אפשר לחתום את הירידה.

”לכן זה לא רלוונטי, הצעות אם יהיו רק ליוני”.

קיבלת הצעות מליגת העל?

”קיבלנו, אבל זה לא רלוונטי לינואר”.

יש לו סעיף שחרור מוסכם?

”איזי ישחרר אותו כשתבוא הצעה טובה”.

פרננד מאיימבו מול אדריאן אוגריסה (רועי כפיר)

כלומר בקיץ הוא יכול להיות אצל הגדולות?

”הוא יצטרך לבחור”.

אתה אומר שכולן רוצות.

”אתה אמרת”.

היה עוד שחקן שנפל לק”ש, שהוא מבוליביה. מה קרה שם?

”יש שם עניין של תשלום מאוד גדול כי הוא שחקן נבחרת ועבר בין קבוצות, ק”ש עושה את השיקולים שלה”.

מה אתה יכול לספר עליו?

”כשיגיע”.

לא פחות מאוגריסה?

”לא פחות. איכות של שחקן”.

אז אתה עכשיו מנסה למצוא את המתווה להביא אותו לפה?

”כן”.

אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

אם ק”ש רוצה להישאר אין לה ברירה. כמה רוצים עליו?

”לא ניכנס לזה, זה לא סכומים גבוהים, אבל בגלל המצב שהזכרתי קודם אז זו הבעיה”.

נשאל אותך גם לגבי יון ניקולאסקו שעבר ניתוח.

”הוא מרגיש יותר טוב, הימים הראשונים היו לו קשים הוא סבל מכאבים קשים. הניתוח הצליח, אבל יש עוד דרך ארוכה”.

האם מכבי ת”א כבר יצרה קשר לגבי אפשרות הקפאה עבור זר אחר?

“עדיין לא”.

להערכתך מתי הוא יחזור?

”מקווה מאוד שבאוגוסט הוא יתחיל להתאמן”.

שחקנים מפרו יגיעו לפה בעקבות אוגריסה?

”יגיעו בטח. היה בעבר כבר כאן”.