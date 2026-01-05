"יהיו 2,500 אוהדים, כששיחקתי הגיעו 18,000"

הדרבי בין מכבי חיפה להפועל חיפה יתקיים הערב (שני, 20:30) במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. לקראת המפגש הלוהט בין הקבוצה של ברק יצחקי לזו של גל אראל, אלי לוינטל, שחקן העבר של האדומים מהכרמל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה אתה חושב שאראל צריך לעשות?

”אני חושב שלא צריך לשחק עם קו של 5 בהגנה, צריך לשחק 4-3-3 כי הפועל חיפה הכי טובה במערך הזה. המפתח שלי זה שני שחקני הכנף שאלה כנראה יהיו חטואל ורג’יס, שהם יצטרכו לשמור על קורנו ובטאיי שהם יוצרים את כל ההתקפות. אם אראל יעשה את זה, בתוספת שלישיית קישור חזקה בה אני אישית דווקא הייתי עולה עם סרדל במקום אופק ביטון, זה מה שיכול לדעתי לעזור להפועל חיפה.

“רוצה לקחת אתכם לעוד משהו – אתמול ראינו את המשחקים, אפשר להגיד שתיקו בין הפועל ת”א לאשדוד וגם בין בית”ר לק”ש היה הגיוני. מכבי חיפה באה במומנטום טוב ותמיד יש לה עדיפות, אבל אנחנו רואים שגם במפגשי הדרבי האחרונים היה 1:1 ו-1:5, לכן אני חושב שהפועל חיפה יכולה להתמודד שווה בשווה. ככל שמכבי תבוא יותר פעמים מול בלמי הפועל חיפה, הסיכוי של הפועל חיפה לשרוד יהיה קטן”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את זה שרק 1,500 אוהדי הפועל חיפה רכשו כרטיסים רק עכשיו? זו תעודת עניות לקהל הפועל חיפה.

”אני מעריך שיהיו 2,500 אוהדים. 10 דקות לפני המשחק יש פתאום עוד 800 אוהדים במגרש”.

כשאתה ששיחקת כמה קהל היה מגיע?

”16,000 או 18,000 גם במשחקים הכי גרועים”.

יש להפועל חיפה קהל, איך הוא נעלם ככה?

”ההסבר הוא מאוד פשוט, ב-21 השנים האחרונות תחת יואב כץ אנחנו חווים גביע אחד ושלוש פעמים פלייאוף עליון, אבל אין מה שיכול להביא קהל למגרשים – קבוצה אטרקטיבית שמשחקת כדורגל חיובי. הפועל חיפה ויתרה על הגביע כשעלתה עם 5 מחליפים נגד מכבי ת”א”.

גל אראל אמר ששופטים את הקבוצה לחומרה, למרות שכץ אמר פה שנכשלנו עם הזרים וכו’.

”אם הפועל חיפה תשחק כמו שאראל מדבר, התוצאה תהיה 0:3 למכבי חיפה. לפי מה שהוא מדבר, הפועל חיפה לא בבעיה”.

גל אראל (רדאד ג'בארה)

אז אתה לא אופטימי לגבי הערב?

”אם יצליחו לשמור על המגינים של מכבי חיפה, ובקישור יהיה איזון, אז אני מקווה שיהיה אפשר לעשות משהו. אבל אני אומר לכם, הפועל חיפה בשביל לנצח או לא להפסיד, צריכה לעשות מינימום או אפס טעויות”.

תוצאה לסיום?

”1:1”.