"מנור סולומון סחף איתו את כל הוויכוחים מהיציע"

גם ביום שאחרי ההופעה הראשונה של מנור סולומון, בתקשורת האיטלקית ממשיכים לעסוק בישראלי שהמהלך שיזם הוביל את פיורנטינה לניצחונה השני בלבד העונה בליגה האיטלקית, 0:1 על קרמונזה.

“הקיצוני הישראלי הושלך מיד למערכה על ידי ואנולי והחזיר לו כשהגביה כדור לרחבה, מהלך שהוביל לשער הניצחון. ייתכן שלאור הימים האחרונים בפירנצה, לא ניתן היה לדמיין בכורה טובה יותר”, כך נכתב ב’גאזטה’. “מנור סולומון השתיק כל שיח על מוצאו ועל הפוליטיקה, ודיבר רק על המגרש. מהרגל הימנית שלו יצאה ההגבהה שהובילה לשער הניצחון של קין, והפרנקי העריך זאת מיד”.

“הישראלי העמיד את עצמו לרשות ואנולי ושלח מיד שני כדורים מעניינים לרחבה. המאמן העניק לו 24 דקות, אך התחושה היא שהם יוכלו להשתפר ממשחק למשחק. סולומון ירד מהמגרש לקול מחיאות כפיים, וזה הדבר היחיד שחשוב כרגע. ואם היום מתחיל כך…”, מעודדים באיטליה.

בבכורה! מנור החל את מהלך הניצחון הדרמטי

“מה בעצם קרה? סולומון, בן 26, הגיע בהשאלה מטוטנהאם, לאחר ששיחק את ששת החודשים הראשונים של העונה בוויאריאל. גם שם לא חסרו מחלוקות הקשורות לפוליטיקה ולעמדותיו של השחקן הישראלי ברשתות החברתיות. הדברים שכתב באינסטגרם הספיקו כדי להצית סערה בספרד”, נכתב בתקשורת האיטלקית.

גם באיטליה הופיעו כבר תגובות כמו “Free Palestine” מתחת לפוסט ההצגה של פיורנטינה, שהגיעו לשיא בהתבטאות של יאקופו מדאו, חבר המועצה לתרבות, עבודה ומדיניות נוער של ססטו פיורנטינו. “מי שמעולם לא הסתיר את תמיכתו במדיניות רצח העם של נתניהו אינו רצוי בפירנצה ואינו יכול לייצג את העיר שלנו”, כך כתב.

מנור סולומון (IMAGO)

יועץ מפלגת האחים של איטליה, אלסנדרו דראגי, יצא להגנתו: “איזו אשמה יכולה להיות לצעיר בן 26 ברצח העם בעזה? מלחמה מפלגת, ספורט לעומת זאת מאחד”. “כעת יותר מתמיד, פירנצה ופיורנטינה אינן זקוקות לעוד מחלוקות. ואנולי נתן בו אמון מיידי, הציב אותו תחילה באגף ימין ולאחר מכן בשמאל מול קרמונזה. גם האוהדים מחאו לו כפיים, והוא החזיר מיד עם מהלך מכריע, שסחף איתו את כל הוויכוחים מהיציעים”, סיכמו.