בית”ר ירושלים המשיכה אתמול (ראשון) בריצה שלה עם ניצחון חמישי ברציפות בכל המסגרות – 1:2 על עירוני קריית שמונה. הצהובים שחורים בלתי מנוצחים בתשעת המשחקים האחרונים שלהם, בהם סיימו רק פעם אחת בתיקו, והם במרחק שתי נקודות בלבד מהפועל ב”ש – הקבוצה האחרונה שניצחה את הירושלמים. קפטן בית”ר לשעבר, אבירם ברוכיאן, דיבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום”.

איך אתה רואה את המצב עם בית”ר?

“אליפות לוקחים לא רק ביכולת, אלא גם במנטלי. יש המון רגעים שצריך להביא אופי, ואני חושב שהשנה גם אלמוג וגם ברק מקרינים את זה לשחקנים. רואים גם שהמחליפים למשל מביאים את מה שחסר. אם בית”ר רוצה להיות קרובה לאליפות עד הסוף, היא צריכה את החוסן המנטלי הזה ורואים את זה בכל ראיון של יצחקי”.

במחצית השנייה דווקא לא אהבתי שהיה פתאום חוסר פרגון, כל אחד ניסה להקפיץ את המספרים שלו ולא הייתה את הקבוצתיות שאפיינה את הקבוצה כל העונה. ואני מבין שבבית”ר לא אהבו את זה והנחיתו אותם לקרקע. גם את משחק ההגנה לא אהבו.

“אני חושב שאפשר להסתכל גם על חצי הכוס המלאה. דווקא בגלל חוסר הפרגון ושהייתה סוג של יהירות, זה סוג של מקדמה לפן המנטלי ויצחקי יכול להגיד לשחקנים בדיוק את זה. בית”ר לא צריכה להרגיש שנוח לה, היא לא קבוצה שנבנתה ממש לאליפות עם עומק בספסל כמו הפועל ב”ש או מכבי ת”א. בית”ר בנתה עצמה לאט לאט, ואם היא תיפול ביהירות זה יכול להוציא את הרוח מהמפרשים. אני מקווה שהחוסן המנטלי ימשיך גם נגד ריינה”.

אבירם ברוכיאן (מערכת ONE)

במחזור הקרוב, בית”ר נגד ריינה בטדי, וחצי שעה לאחר מכן הפועל באר שבע מול מכבי חיפה. לי יש תחושה שנראה מהפך בטבלה.

”בית”ר עם הקהל שמרגישים אותו בכל מקום, האוהדים לא ייתנו לשחקנים להוריד את הרגל מהגז. בית”ר טובה יותר מריינה ולא יהיה קל”.