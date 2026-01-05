יום שני, 05.01.2026 שעה 14:34
ליגה איטלקית 25-26
3915-3817אינטר1
3813-2817מילאן2
3713-2617נאפולי3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2617-2517בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2328-2018טורינו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1228-1317ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1225-1318פיזה20

"האמנו שיהיה בסדר בפיורנטינה, שמחנו"

יוסי סולומון, אביו של מנור, ל"שיחת היום": "היו עוד אופציות. קיבלו אותו יפה באיטליה, הוא מתרכז בכדורגל ולא יכולנו לבקש בכורה יותר טובה מזה"

|
מנור סולומון בטירוף עם חבריו (IMAGO)
מנור סולומון בטירוף עם חבריו (IMAGO)

מנור סולומון פתח אתמול (ראשון) פרק חדש בקריירה. כוכב נבחרת ישראל ערך את הופעת הבכורה במדי פיורנטינה והיה מעורב בשער הניצחון שסידר 0:1 על קרמונזה בדקה ה-92. הקיצוני נכנס כמחליף ל-24 דקות והספיק להרים כדור שיצר ערבוביה, ממנה מויזה קן כבש. למחרת הניצחון, אביו של מנור, יוסי סולומון, דיבר בתוכנית "שיחת היום".

ראינו את הכמעט בישול של מנור, מה חשבת על הבכורה ומה יש למנור עם בכורות? כמו בוויאריאל, לידס, פולהאם.
”מקסימה, לא היינו יכולים לבקש יותר טוב מזה”.

על ההחלטה ללכת לפיורנטינה האחרונה בטבלה, לא היה חשש?
”היה קצת חשש, אבל האמנו שיהיה בסדר. המערכת רוצה אותו וקדימה לעבודה. לא יהיה פשוט, אבל מתמודדים”.

זאת בניגוד לוויאריאל שהוא עבר אליה ממש בשנייה האחרונה, שם יותר עשו טובה לפיני זהבי אחרי שההעברה שלו באנגליה נפלה. 
”לא יודע אם הם עשו טובה, זה מה שהוחלט ובדיעבד זו הייתה החלטה לא טובה. לא הסתדר, אך מתקדמים”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

הרגשתם שהסיפור של יום כיפור פגע בו?
”לא חושב”.

לגבי המעבר לליגה האיטלקית, לפיורנטינה יש אפשרות לרכוש אותו אם היא נשארת. השלמתם אם זה שמנור יכול להתרחק מאנגליה?
”כרגע הוא שם, יכול להיות שזה יקרה ויכול להיות שלא”.

פיורנטינה משחקת במערך מאוד ספציפי, כשמנור נכנס הם שינו ל-4-4-1-1 שזה יותר מתאים לו. בשיחות שנערכו זה שוקף לכם?
”אני לא הייתי מהארץ בסוד העניינים, אבל אני מניח שיהיה שינוי. הגיע מנהל מקצועי חדש, השיטה הקודמת לא עבדה”.

אחרי כל הסיפור עם ויאריאל, מה המסקנות שלכם לגבי ההמשך?
”זה לא הסתדר שם, היה קצת פזיז אולי. צריכים לחשוב לעומק מבחינת היעד הבא, כרגע הוא בפיורנטינה”.

מנור סולומון מודה לקהל (IMAGO)מנור סולומון מודה לקהל (IMAGO)

מה האפשרויות שהיו חוץ מפיורנטינה?
“היו עוד, אבל אני לא יודע”.

זה לא לפי לוחות הזמנים שלך, אתה בבית ספר עכשיו. ייקח זמן עד שתיסע לראות אותו.
”כן, כן, ניסע בחופשה”.

איך קיבלו את מנור באיטליה?
”ממש יפה”.

יש לו גם את דודו ששיחק איתו בשחטאר.
”כן, זה הקל עליו”.

מה עם כל הסיפור מיום החתימה עם חברי הפרלמנט באיטליה?
”זה לא הגיע אליו, הוא מתרכז בכדורגל”.

הרבה לא תלוי בו, אבל הוא עובר קבוצות בקצב גבוה בשנתיים האחרונות. אתם מקווים ליציבות?
”אלה חיי הכדורגלן לטוב ולרע”.

בבכורה! מנור החל את מהלך הניצחון הדרמטי

איך אתה רואה את המשך העונה שלו?
”הוא ינסה לעשות את הכי טוב ברמה האישית והקבוצתית, מה יגיד העתיד? ימים יגידו”.

כבר ביום רביעי יש משחק מול לאציו, הכינו אתכם מבחינת הקהל שלהם שהוא אנטישמי?
”אולי הכינו אותו, אני לא יודע. גם בספרד היו כל מיני דברים, מנור יודע לעשות את ההפרדה”.

בספרד נתקלתם ביותר אנטישמיות מהרגיל?
”אולי קצת יותר, אבל הוא לא שם לב לרעשי הרקע ויודע לנתק את עצמו”.

אמרו שעשית אתמול קפיצה בגול שהרבה זמן לא עשית.
”כן, מאוד שמחנו”.

