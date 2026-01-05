"במשחקים האחרונים רואים את הקבוצתיות בחיפה"

במכבי חיפה יודעים שניצחון בדרבי יכול לתת דחיפה במאמץ לשפר עמדות ולהמשיך במגמה החיובית. הירוקים יפגשו ב-20:30 את הפועל חיפה ויחפשו ניצחון שלישי רצוף ושישי מתוך שבעה משחקים, לפני המפגש עם הפועל ב”ש במחזור הבא. הפרשן איציק אהרונוביץ, דיבר לקראת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את נקודות החולשה של מכבי חיפה והפועל חיפה?

“מבחינתי ההגנה זו לא הרביעייה האחורית אלא כל הקבוצה. להפועל חיפה יש חלוץ מרכזי מצוין שיכול לעשות בעיות למכבי חיפה. אם הפועל חיפה תתבסס על ההגנה שלה המצב יהיה חמור, היא צריכה להיות חכמה והיא יכולה גם לעשות מעברים. אראל צריך לשחק טקטי היום, אם הוא יחשוב שהוא יכול לנצח את מכבי חיפה מרחבה לרחבה, יהיה לו קשה מאוד. מכבי חיפה היא קבוצתית, ורק רוצה להזכיר לאראל – שני משחקים ראשונים של הסיבוב ניצחת בזכות טקטיקה. אם הוא ישחק מרחבה לרחבה, הוא יקבל בראש חזק”.

אתה יכול לנתח גם את היתרונות של מכבי חיפה.

”במשחקים האחרונים אנחנו רואים את הקבוצה של מכבי חיפה, כקבוצה היא הרבה יותר טובה משחקנים בודדים. אם היא תשחק את הכדורגל הקבוצתי שלה ותהנה כמו באשדוד, השמיים יהיו הגבול בשבילה. מכבי חיפה עושה דברים טובים כקבוצה, וזה היתרון הגדול שלה על הפועל חיפה. אם אני גל אראל אני מחפש איך אני מפתיע את מכבי חיפה, משחק 4-5-1 ועם שחקן שמשחק מאחורי איסט, כדי שיהיה 2 נגד 2 מול הבלמים של מכבי חיפה שהם חסרי ניסיון”.

אלעד אמיר (עמרי שטיין)

נעבור לפינת ה-Winner. כמה ייגמר בדרבי החיפאי?

”0:2 למכבי חיפה”.