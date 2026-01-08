יום חמישי, 08.01.2026 שעה 10:56
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3813-2817מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2121-1818קרמונזה13
1825-1918קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

אחרי סולומון: התוכנית של פיורנטינה לשאר החלון

באיטליה מדווחים שהישראלי היה רק "הסנונית הראשונה", ושהקבוצה רוצה להתחזק בעוד שחקן הגנה, קשר ושחקן כנף במטרה להבטיח את הישארותה בסרייה א'

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון נחת בפירנצה וכבר נכנס לעניינים במהירות שיא. פחות מ-24 שעות אחרי הגעתו, הקיצוני הישראלי עבר בדיקות רפואיות, חתם רשמית בפיורנטינה, פגש את חבריו החדשים לקבוצה וכבר החל את תהליך ההשתלבות. אחרי הופעת הבכורה המוצלחת בה היה מעורב בשער הניצחון על קרמונזה בתוספת הזמן ושיתופו כמחליף גם ב-2:2 עם לאציו אמש, באיטליה מנסים לחשוב איך ייראה שאר החלון של פיורנטינה.

“ההחתמה של סולומון מסמנת את פתיחתו של חלון ינואר אינטנסיבי במיוחד עבור פיורנטינה. הקבוצה נאבקת על הישרדותה בליגה, מה שמאלץ את ההנהלה לעבוד במקביל גם על המגרש וגם מחוצה לו. בעיות מקצועיות, טקטיות ואפילו כאלה הקשורות לחדר ההלבשה הובילו להבנה שיש צורך בשינויים עמוקים כדי לייצב את הסגל ולהחזיר את הקבוצה למסלול”, הסבירו בארץ המגף.

במועדון כבר מתכוננים לשלב הבא, עם הגעתו של פאביו פראטיצ’י לתפקיד ראש מערך הכדורגל. ההודעה הרשמית אמורה להגיע בימים הקרובים, וכבר כעת ברור כי הוא מעורב בעבודה מאחורי הקלעים. ההחתמה של סולומון נחשבת לצעד ראשון בתקופה החדשה, כשבפיורנטינה רוצים להעמיד לרשות המאמן סגל רחב ואיכותי יותר בהקדם האפשרי.

שוב מנור עזר: 2:2 לפיורנטינה מול לאציו

מבט קדימה מגלה שתוכניות הרכש רחוקות מלהסתיים. בפיורנטינה שואפים לצרף לפחות שלושה שחקנים נוספים עד סיום החלון: שחקן הגנה, קשר ועוד שחקן כנף, כאשר האפשרות לעסקאות נוספות תיבחן בהתאם להתפתחויות וליציאות אפשריות מהסגל. שמות כבר עולים על הפרק, אך מרביתם נשמרים בסוד. “דבר אחד ברור, ינואר עשוי להפוך לאחד המשמעותיים ביותר של פיורנטינה בשנים האחרונות, וסולומון הוא רק הסנונית הראשונה”, סיכמו באיטליה.

