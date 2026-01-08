אחרי סולומון: התוכנית של פיורנטינה לשאר החלון

מנור סולומון נחת בפירנצה וכבר נכנס לעניינים במהירות שיא. פחות מ-24 שעות אחרי הגעתו, הקיצוני הישראלי עבר בדיקות רפואיות, חתם רשמית בפיורנטינה, פגש את חבריו החדשים לקבוצה וכבר החל את תהליך ההשתלבות. אחרי הופעת הבכורה המוצלחת בה היה מעורב בשער הניצחון על קרמונזה בתוספת הזמן ושיתופו כמחליף גם ב-2:2 עם לאציו אמש, באיטליה מנסים לחשוב איך ייראה שאר החלון של פיורנטינה.

“ההחתמה של סולומון מסמנת את פתיחתו של חלון ינואר אינטנסיבי במיוחד עבור פיורנטינה. הקבוצה נאבקת על הישרדותה בליגה, מה שמאלץ את ההנהלה לעבוד במקביל גם על המגרש וגם מחוצה לו. בעיות מקצועיות, טקטיות ואפילו כאלה הקשורות לחדר ההלבשה הובילו להבנה שיש צורך בשינויים עמוקים כדי לייצב את הסגל ולהחזיר את הקבוצה למסלול”, הסבירו בארץ המגף.

במועדון כבר מתכוננים לשלב הבא, עם הגעתו של פאביו פראטיצ’י לתפקיד ראש מערך הכדורגל. ההודעה הרשמית אמורה להגיע בימים הקרובים, וכבר כעת ברור כי הוא מעורב בעבודה מאחורי הקלעים. ההחתמה של סולומון נחשבת לצעד ראשון בתקופה החדשה, כשבפיורנטינה רוצים להעמיד לרשות המאמן סגל רחב ואיכותי יותר בהקדם האפשרי.

שוב מנור עזר: 2:2 לפיורנטינה מול לאציו

מבט קדימה מגלה שתוכניות הרכש רחוקות מלהסתיים. בפיורנטינה שואפים לצרף לפחות שלושה שחקנים נוספים עד סיום החלון: שחקן הגנה, קשר ועוד שחקן כנף, כאשר האפשרות לעסקאות נוספות תיבחן בהתאם להתפתחויות וליציאות אפשריות מהסגל. שמות כבר עולים על הפרק, אך מרביתם נשמרים בסוד. “דבר אחד ברור, ינואר עשוי להפוך לאחד המשמעותיים ביותר של פיורנטינה בשנים האחרונות, וסולומון הוא רק הסנונית הראשונה”, סיכמו באיטליה.