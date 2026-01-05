אשדוד נקנסה על החולצה נגד איגוד השופטים

אחרי שאתמול (ראשון), האיש החזק במ.ס אשדוד ג’קי בן זקן הופיע בבלומפילד במשחק של קבוצתו נגד הפועל תל אביב עם חולצת מחאה נגד איגוד השופטים, היום יו”ר המנהלת ארז כלפון שלח לו מכתב תגובה בו גם נכתב העונש על אותו מעשה – כאשר מדובר בקנס של 10,000 שקלים למועדון הדרומי.

המכתב המלא של ארז כלפון: “נדהמתי לראותך במשחקכם אמש בלבוש הכולל כיתוב מבזה פוגעני במיוחד כנגד איגוד השופטים. מדובר במעשה פסול וראוי לכל גינוי, החורג בהרבה מביטוי של ביקורת לגיטימית, ובוודאי שעה שהוא נעשה על-ידי בעל תפקיד רשמי בכדורגל הישראלי, נציג מועדון בדירקטוריון המנהלת. בהתנהלות זו יש משום ביזוי מכוון, השפלה ופגיעה קשה במוסד ממוסדות הכדורגל הישראלי והיא חותרת תחת ערכי ההוגנות, ההגינות והכבוד ההדדי המצופה מבעל תפקיד בכדורגל הישראלי.

מעבר לפגיעה התדמיתית החמורה, יש במעשה זה כדי להוות הסתה של אוהדים, שחקנים ובעלי תפקידים, וללבות אווירה עוינת כלפי השופטים. התנהלות זו אף מעלה שאלות קשות בדבר הדוגמה האישית הניתנת על ידך כראש מועדון: כיצד ניתן לצפות משחקני המועדון, מאמניו ובעלי התפקידים בו לנהוג בכבוד כלפי השופטים ולקבל את מרותם, כאשר ראש המערכת נוהג באופן הפוך ומעביר מסר ציבורי בוטה ומכוער הפוגע בלגיטימציה שלהם”.

ארז כלפון (שחר גרוס)

כלפון הוסיף: “יודגש כי אין מדובר בהתלהטות יצרים רגעית או באמירה שנאמרה בלהט המשחק, אלא במעשה פרובוקטיבי מתוכנן מראש, שנעשה ביודעין מתוך כוונה לקבל פרסום נרחב בכלי התקשורת וברשתות החברתיות ולבזות את שופטי הכדורגל. גם אם קיימת ביקורת יש להעבירה באופן ענייני, מכבד וקולגיאלי. הדרך שנבחרה על ידך חורגת מכל אמת מידה סבירה של התנהלות אחראית ומקצועית מצד חבר דירקטוריון המנהלת.

לאור חומרת הדברים והנזק שנגרם, החלטתי כי מסך התמריצים המגיעים למועדון ספורט אשדוד בגין רכיב “שמירה על תדמית הליגה” יופחת סך של 10,000 שקלים בפועל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצופה כי יובהר באופן חד וברור כי התנהלות מסוג זה אינה מקובלת ולא תישנה בעתיד, וכי תישקל פרסום הבהרה או התנצלות פומבית ההולמת את חומרת המעשה. אין באמור לעיל, או במה שלא נאמר בו, כדי לגרוע מטענות המנהלת ואלו שמורות לה במלואן”.