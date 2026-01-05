היחס ב-Winner להפתעה של הפועל חיפה בדרבי

מכבי חיפה נמצאת במגמת עלייה, אבל כל תוצאה שהיא לא ניצחון בדרבי על הפועל חיפה תחזיר את סימני השאלה. הירוקים והאדומים מהכרמל ייפגשו ב-20:30 למשחק מסקרן באצטדיון סמי עופר וחשיבות הדרבי ברורה לכולם.

מכבי חיפה כמובן פייבוריטית והיא קיבלה יחס של פי 1.35 לניצחון בדרבי. לעומת זאת, מי שמאמין דווקא בניצחון של הפועל חיפה וזה מה שיקרה, ירוויח פי 6.4 מסכום ההימור. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 4.7.

בליגה הלאומית ייערך הדרבי הקטן של ת"א כשהפועל כפר שלם ובני יהודה ייפגשו בשכונת התקווה ב-19:00. כפר שלם קיבלה יחס של פי 1.9 לניצחון לעומת פי 2.8 לניצחון של בני יהודה. מי שיהמר על תיקו ויפגע בול, ירוויח פי 2.75 מסכום ההימור.

שחקני בני יהודה (שחר גרוס)

ומה עם אליפות אפריקה? מצרים ובנין ייפגשו ב-18:00 בשמינית הגמר והפרעונים קיבלו יחס של פי 1.35 לניצחון. כמובן שאם בנין תנצח זו תהיה הפתעה גדולה והיחס לכך הוא פי 7, בעוד לתיקו בתום 90 הדקות יש יחס של פי 3.5.