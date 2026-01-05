מהפכה: קבוצת toMix רכשה 50% מ"מרתון ישראל"

קבוצת toMix, אחת מקבוצות התרבות והבידור המובילות בישראל, רוכשת 50% מחברת "מרתון ישראל", מהוותיקות והגדולות בישראל, המתמחה בהפקת אירועי ריצה בקונספטים ייחודיים. צירוף מרתון ישראל לקבוצת toMix הוא חלק ממהלך להרחבת זרועות הפעילות של הקבוצה ויצירת חיבור ייחודי וסינרגיה בין מרתון ישראל-הגוף המוביל בישראל בהפקת מרוצים חווייתיים ברחבי הארץ, לבין toMix המתמחה ביצירת והפקת חוויות בידור, תוכן והפקות ייחודיות, החל מהופעות, תיאטרון, דרך פסטיבלים ותערוכות, ועד קולינריה ואירועי ספורט.

המהלך עתיד לשנות את אירועי הריצה המוכרים כיום, ויהפוך אותם לאירועי שיא המשלבים ספורט, מוזיקה ותרבות- כבר החל משנת 2026 שבפתח, עם סדרת אירועי ריצה אותם יובילו קבוצת toMix ומרתון ישראל, שיכללו מסלולי ריצה ייחודיים ברחבי הארץ, יחד עם מתחמי בילוי וסיום מסלול מיוחדים, הופעות מוזיקה, קולינריה וחוויות בידור לכל המשפחה.

מרתון ישראל הוקמה על ידי עופר פדן בשנת 2009. החברה קיבלה הכרה בינלאומית מאיגוד המרתונים העולמי. החברה יוצרת חיבור בין קהילת הרצים, באמצעות קשר אישי עם כ- 800 מאמני קבוצות ריצה ברחבי הארץ ורצים עצמאיים, אתרי תיירות בישראל וחברות מסחריות. בין המרוצים הידועים של החברה: המרתון המדברי אילת, תמנע דרזט, מרוץ הבוז'ולה הססגוני, מרוץ הרי הגעש בגולן, חרמון צ'אלנג', מרוץ העגור באגמון החולה, מרוץ ערד-מצדה, מרתון התנ"ך הבינלאומי ועוד.

קבוצת toMix, שהוקמה על־ידי יוני פיינגולד, ממייסדי הזאפה, יוזמת, מפתחת ומפיקה חוויות ייחודיות והפקות מקור בעולמות התרבות והפנאי - החל מהופעות, דרך פסטיבלים ותערוכות, ועד קולינריה ואירועי ספורט. הקבוצה פועלת כבית אחד, המספק חוויות תרבות ובידור מקוריות וחדשניות לכל הקהלים והגילאים, תוך חיבור בין עולמות ותוכן ייחודי.

עופר פדן, מנכ"ל ומייסד מרתון ישראל, אמר: "אחרי שנים של פעילות ענפה בעולם המרתונים והריצה, המיזוג עם toMix הוא קפיצת המדרגה שחיכינו לה. החיבור עם חברת הפקת אירועים כל כך מנוסה ומשופשפת יאפשר לנו לפרוץ את גבולות הספורט ולהגיע לקהלים חדשים שעד היום לא מצאו את עצמם באירועי ריצה. כבר בקרוב הרצים יבינו שהחיבור מהווה מכפיל בהעצמת החוויה. המודל החדש שואב השראה מאירועי ריצה מובילים בעולם, שהפכו בשנים האחרונות ליעדי תיירות ולמנועי צמיחה כלכליים עבור הערים המארחות, בזכות היכולת למשוך לא רק את הרצים עצמם אלא גם משפחות, מלווים וחובבי תרבות שמגיעים ל"סופשבוע של חוויות".

יוני פיינגולד, מנכ"ל ומבעלי toMix, אמר: “השותפות שלנו עם מרתון ישראל נועדה להציב סטנדרט חדש של חוויית מרוץ. זיהינו פוטנציאל אדיר בקהל האיכותי של קהילת הרצים, ולכן החלטנו להרחיב את פעילותינו לעולמות הספורט, ולהביא את הניסיון שלנו ביצירת תוכן, הופעות, פסטיבלים ואירועי קולינריה כדי להפוך כל מרוץ- לאירוע שלם וייחודי. החוויה תתחיל עוד לפני קו ההזנקה, תימשך לאורך המרוץ ותמשיך הרבה מעבר לקו הסיום - עם הופעות, קולינריה ואווירה מיוחדת. כל מרוץ יהפוך מאירוע נקודתי ליום, ולעיתים למספר ימי חג, ויפנה לקהל יעד רחב יותר, למשפחות, חברים, חובבי תרבות ומוזיקה ותיירים שמחפשים חוויה שלמה.”