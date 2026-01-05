הרכבים וציונים



אלעד אמיר מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה) אלעד אמיר מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

הדרבי הגדול בסמי עופר הגיע. מכבי חיפה מארחת בשעה זו את הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהקבוצה של ברק בכר רוצה להמשיך במומנטום החיובי מהתקופה האחרונה והחבורה של גל אראל מנסה לצאת לדרך חדשה.

מכבי חיפה מגיעה במומנטום טוב מאוד, כאשר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ארבעה בליגה. ההפסד היחיד היה מול בית"ר ירושלים, במשחקה האחרון של הקבוצה מהכרמל בסמי עופר. במחזור הקודם ניצחה הקבוצה של בכר 0:4 את מ.ס אשדוד, אולי במשחקה הכי טוב העונה.

המאזן של הפועל חיפה בעשרת משחקיה האחרונים עומד על שני ניצחונות, שבעה הפסדים ותוצאת תיקו. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה של גל אראל התקשתה, כשהפסידה 5:0 למכבי תל אביב בגביע ו-2:0 לבני סכנין במחזור הקודם בליגת העל.

בכר עצמו חוזר לשחק מול היריבה האחרונה שנגדה אימן בקדנציה הקודמת שלו בירוק, כאשר פוטר מהמועדון לאחר התבוסה 5:1 הזכורה במאי. מאז שוחק דרבי נוסף, שהסתיים ב-1:1 בקדנציה של דייגו פלורס. הניצחון האחרון של הירוקים על היריבה היה במרץ 2025, עם 0:2.