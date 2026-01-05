דורון בן דור
|
05/01/2026 20:30
אלעד אמיר מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
הדרבי הגדול בסמי עופר הגיע. מכבי חיפה מארחת בשעה זו את הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהקבוצה של ברק בכר רוצה להמשיך במומנטום החיובי מהתקופה האחרונה והחבורה של גל אראל מנסה לצאת לדרך חדשה.
מכבי חיפה מגיעה במומנטום טוב מאוד, כאשר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ארבעה בליגה. ההפסד היחיד היה מול בית"ר ירושלים, במשחקה האחרון של הקבוצה מהכרמל בסמי עופר. במחזור הקודם ניצחה הקבוצה של בכר 0:4 את מ.ס אשדוד, אולי במשחקה הכי טוב העונה.
המאזן של הפועל חיפה בעשרת משחקיה האחרונים עומד על שני ניצחונות, שבעה הפסדים ותוצאת תיקו. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה של גל אראל התקשתה, כשהפסידה 5:0 למכבי תל אביב בגביע ו-2:0 לבני סכנין במחזור הקודם בליגת העל.
בכר עצמו חוזר לשחק מול היריבה האחרונה שנגדה אימן בקדנציה הקודמת שלו בירוק, כאשר פוטר מהמועדון לאחר התבוסה 5:1 הזכורה במאי. מאז שוחק דרבי נוסף, שהסתיים ב-1:1 בקדנציה של דייגו פלורס. הניצחון האחרון של הירוקים על היריבה היה במרץ 2025, עם 0:2.
מחצית ראשונה
-
'45
- תמיר ארבל ראה את הכרטיס הצהוב
-
'35
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: איזה גול גדול של איתן אזולאי! הירוקים יצאו מהר קדימה. חזיזה העביר את הכדור ימינה לבטאי, שהשאיר לקשר, ששלח בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה לפינה הרחוקה
-
'31
- לאחר ההרחקה, גל אראל ביצע חילוף הגנתי. רותם חטואל פינה את מקומו לתמיר ארבל
-
'28
- כרטיס אדום ישיר לסנה גומס! המגן של הפועל חיפה הרים רגל גבוהה ונעץ אותה נגד פלג גופו העליון של יילה בטאי. גרינפלד תחילה שלף רק צהוב, אך ה-VAR תיקן אותו
-
'24
- הצהוב הראשון במשחק הלך לג'ורג' דיבה לאחר שהכשיל את חזיזה מאחור
-
'20
- איזה מצב של הפועל חיפה! סנה גומס קיבל את הכדור על קצה הרחבה והפציץ, גיאורגי ירמיקוב הדף נהדר והכדור החוזר הגיע לרג'יס אנדו, שפספס את המסגרת מול שער חצי חשוף
-
'9
- זה היה המצב הכי טוב במשחק עד עכשיו! דולב חזיזה שלח הרמה נהדרת לקני סייף, שנגח ממצב קורץ החוצה בצורה רשלנית
-
'8
- מה יהיה עם הבעיטות מרחוק? גם רותם חטואל ניסה את מזלו מ-35 מטרים, הכדור הלך למרכז השער
-
'4
- בעיטה ראשונה למסגרת. איתן אזולאי השתחרר והניף את רגל ימין מרחוק, בנג'מין מצ'יני תפס את הכדור בלי בעיה
-
'1
- חצי מצב ראשון במשחק. רג'יס אנדו ניסה בעיטה יומרנית מרחוק, אך הכדור שלו הלך חלש ורחוק מהמסגרת
-
'1
- אוראל גרינפלד הוציא את הדרבי החיפאי לדרך! מי תשלוט בעיר בסיום?