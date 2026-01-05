הביקור המרגש של נבחרת הכדורמים בעוטף עזה

רגע לפני היציאה לטורניר היוקרתי בבלגרד, נבחרת הגברים של ישראל ערכה סיור ביישובים שנפגעו קשות ב-7 באוקטובר ושמעה את סיפורי הגבורה מאנשי כיתות הכוננות. המאמן טל גרונדמן: "אחד הימים המשמעותיים ביותר שעברתי". הקפטן עידו גולדשמיט: "נותן פרופורציה למה שאנחנו עושים ואיפה אנחנו נמצאים"

נבחרת ישראל בכדורמים קיימה סיור מיוחד ביישובי עוטף עזה, כחלק מתהליך ההכנה הערכי והמקצועי לקראת היציאה לאליפות אירופה, אליה תמריא הנבחרת ביום רביעי הקרוב. האליפות תתקיים בבלגרד שבסרביה בין ה-10 ל-25 בינואר, וזו הפעם השלישית ברציפות שישראל משתתפת בטורניר היוקרתי.

הסיור נועד לחבר את השחקנים והצוות המקצועי לערכים, לשורשים ולמשמעות של ייצוג מדינת ישראל - מעבר להיבט הספורטיבי. "זהו יום שהוא חלק בלתי נפרד מההכנה שלנו לאליפות אירופה", אמר מאמן הנבחרת טל גרונדמן. "עם חיבור עמוק למה שאנחנו מייצגים כנבחרת וכמדינה".

הביקור של נבחרת הכדורמים בעוטף עזה (איגוד הכדורמים)

תחנתם הראשונה של שחקני הנבחרת הייתה בנתיב העשרה. במקום נערכה תצפית והיכרות עם סיפור היישוב, ביקור בגן ה-20 ועצירה ליד דגל ישראל הגבוה בעולם. בהמשך המשיכה המשלחת לקיבוץ ניר עוז, שם שמעו השחקנים סקירה על אירועי ה-7 באוקטובר, עברו באנדרטת התצפיתניות ונחשפו מקרוב לסיפורי היום הקשה שפקד את האזור.

הסיור נמשך לקיבוץ מפלסים. במקום שמעו השחקנים את סיפור הגבורה של כיתת הכוננות המקומית, ובמרכזו שיחה עם ירדן רסקין, חבר כיתת הכוננות שלחם בשבת השחורה. העדות האישית והישירה הותירה רושם עמוק על אנשי הנבחרת.

גרונדמן הוסיף: "זה אחד הימים המשמעותיים ביותר שעברתי כמאמן, ובוודאי כמאמן נבחרת. לשמוע את הסיפורים מקרוב נותן פרופורציות לחיים ומחזק את השורשים שלנו. זה לא פשוט, זה קשה, אבל זה גם נותן כוח ותחושת שליחות - להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ואת מי אנחנו מייצגים. אחרי שאתה שומע את סיפורי הגבורה ואת מה שאנשים עברו כאן, אתה מבין כמה חשוב לייצג את המדינה הזו בכבוד, דווקא עכשיו".

נבחרת הכדורמים בעוטף עזה (איגוד הכדורמים)

בשורות הנבחרת הדגישו גם השחקנים עצמם את המשמעות המיוחדת של היום. קפטן הנבחרת, עידו גולדשמיט, אמר: "להגיע היום לעוטף כמה ימים לפני היציאה לאליפות אירופה זה משהו שמאוד מאחד אותנו כקבוצה ונותן פרופורציה למה שאנחנו עושים ואיפה אנחנו נמצאים, מול הדברים שהאנשים והאחים שלנו חוו כאן. מצד שני, זה גם נותן לנו גאווה גדולה - להרגיש שאנחנו מייצגים את המדינה שלנו בחו"ל ורוצים להראות שמה שניסו לעשות לנו לא יעצור אותנו. נמשיך לעשות את שלנו ולייצג את ישראל בכבוד".

בפן המקצועי, הנבחרת הוגרלה לבית קשה במיוחד, יחד עם אלופת העולם ואלופת אירופה ספרד, האלופה האולימפית סרביה ונבחרת הולנד החזקה. שלוש נבחרות מכל בית יעפילו לשלב הבא. המשחק הראשון של ישראל ייערך ב-10 בינואר מול ספרד, לאחר מכן תפגוש את הולנד ב-12 בינואר ואת סרביה ב-14 בינואר.

"אנחנו מודעים להבדלי הרמות ולגודל האתגר", אמרו בנבחרת. "אבל המטרה היא לבוא, לשחק את הכדורמים הכי טוב שלנו, ולהתקדם לעומת האליפות הקודמת, שסיימנו בה במקום ה-16. עצם ההגעה לאליפות אירופה, אחרי מה שעברנו, ממלאת אותנו גאווה ורצון להראות שמה שהמדינה חוותה - לא יעצור אותנו".