"משחק עונה": הפועל מרמורק תארח את רמת השרון

למי שלא נרגע ממשחקי סוף השבוע, הרי שהנה מגיע לו מחזור אמצע השבוע בליגה א' דרום. כל המשחקים, בלא יוצא מן הכלל, במסגרת המחזור ה-14 בליגה, יתקיימו להם מחר (שלישי). במוקד, הפועל מרמורק שתפגוש את הפועל ניר רמת השרון למשחק על החיים ועל המוות, הרי שלשתיהן תשע נקודות בלבד ואלו נועלות את טבלת הליגה.

מעבר לכך, המוליכה, מכבי קריית גת, תצא לסינתטיקו, שם תפגוש את מכבי עירוני אשדוד, שוויתרה על מאמנה, דניאל טולמסוב ולא מעט שחקנים איכותיים אחרים, ברקע הבקשה למינוי מפרק זמני, שהוגשה בידי עו"ד אופיר רונן. הפועל אזור התחזקה יחד עם דן עובדיה, שניסה מזלו באימון בני סכנין ותומס פרינס, שניים שצפויים לעזור לה להגדיל את כמות שערי הזכות.

מכבי יבנה, שנפרדה מבית"ר יבנה ב-2:2 בסוף השבוע, תצא לקריית מלאכי, שם תפגוש את החבר'ה של צביקה לוי. מ.כ ירמיהו חולון תארח בביתה את מ.כ. ירושלים, שתנסה לצאת מההלם שפקד אותה בהפסד לצעירי טירה. בית"ר נורדיה ירושלים תפגוש את מ.ס. דימונה, בית"ר יבנה תתמודד מול מ.כ כפר סבא והפועל הרצליה תארח את שמשון פזטל תל אביב.

מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

הפועל מרמורק – הפועל ניר רמת השרון (וייסגל רחובות, 20:30)

בשני המועדונים מבינים משמעות המשחק, כשהמקומיים כבר מגדירים אותו כמשחק עונה לכל דבר. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות כשלהן תשע נקודות ביד ואלו נועלות את הטבלה. מרמורק השיגה במוצאי השבת ניצחון יקר ערך מול כפר סבא, בדמות 0:1, ניצחון שהגיע לאחר שבעה הפסדים רצופים, לא פחות.

מנגד, הפועל ניר רמת השרון רשמה 2:3 על הפועל אזור, זאת לאחר חמישה הפסדים רצופים. מה גם שהמועדון התחדש באנשי קשר חדשים, כדוגמת יואב גרוס, מפיק העל וסוכן השחקנים, שישמש מעתה והלאה כיו"ר המועדון, כשמקצועית צורפו שמונה שחקנים באחרונה ופיראס מוגרבי יהיה לעוזרו של רונן וינשטיין. ברמת השרון יעשו הכל העונה בכדי לא לרדת ליגה.

רונן וינשטיין. ינסה להוביל את רמת השרון לניצחון שני ברציפות (יונתן גינזבורג)

בעונה הבאה מתכוונים במועדון לבנות אותו מחדש ומי יודע – אולי להוביל אותו ללאומית או לכל הפחות לליגה הארצית שצפוייה להתקיים בעונת המשחקים 2027/28. מרמורק לא צירפה לשורותיה כוכבי על לעת עתה, אבל כן הגיע אליה, בהשאלה, הראל גולן, השייך למכבי פתח תקווה. הקהל המקומי צפוי לגדוש את וייסגל ולדחוף את מרמורק לכדי ניצחון רביעי העונה. יהיה מעניין.

בדבר הסטטיסטיקה, למרמורק, לאחר 13 משחקים, שלושה ניצחונות לצד 10 הפסדים. רמת השרון עם שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ותשעה הפסדים. גם למרמורק וגם לרמת השרון מאזן שערים שלישי העומד על 28:10. מרמורק עם ניצחון אחד בלבד בבית, הקבוצה הביתית הכי פחות טובה בליגה. מנגד, רמת השרון, קבוצת החוץ הגרועה בליגה, עם ניצחון אחד ושלושה שערי זכות.

רז אמיר רוצה לראות ניצחון בוייסגל (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני אשדוד – מכבי קריית גת (הסינתטיקו באשדוד, 15:40)

אם לא השחרורים שעשתה מכבי עירוני אשדוד באחרונה ועניין מינוי המפרק הזמני שעומד ותלוי מעל ראשה, הרי שאפשר היה להגדיר ההתמודדות כמשחק צמרת חם. בעירוני אשדוד מאמינים שגם עם הסגל הנותר אפשר להפתיע ובוודאי בבית, שתמיד עושה בעיות לקבוצות גדולות. נכון להיות, עירוני אשדוד, אחרי קריית גת, הקבוצה השנייה הפורייה בליגה.

מכבי קריית גת מגיעה למשחק עם ראש מורם. במועדון מבינים כי היריבות לא מצליחות להתקרב אליה די בכדי להפריע לה במטרה – לעלות לליגה הלאומית. מעבר לכך, במועדון, מעבר לזה ששמים יד על הלב, מסתכלים תחילה על עצמם. מה אפשר לשפר ומה אפשר לשמר. עם 11 נקודות הפרש מהמקום השני, הקבוצה הפורייה בליגה וזו שספגה הכי מעט שערים בליגה, הכל אפשרי מבחינתה.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

בדבר הסטטיסטיקה, מכבי קריית גת טרם הפסידה העונה, הקבוצה היחידה בכל ליגה א' (צפון ודרום כאחד) ששומרת על מאזן מושלם שכזה. במשחקי החוץ שלה, רשמה הקבוצה של רומן זולו שישה ניצחונות (ללא תוצאות תיקו והפסדים) וספגה הקבוצה רק שער אחד בודד. עירוני אשדוד הפסידה רק פעם אחת בבית והבקיעה 70% משעריה בבית.

רומן זולו. ייעדר מהקווים נוכח הרחקה (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור ה-14 בליגה

מכבי קריית מלאכי – מכבי יבנה (נינו קריית מלאכי, 15:45)

מ.כ. ירמיהו חולון – מ.כ. ירושלים (חולון חדש ע"י בית העלמין, 17:50)

הפועל אזור – מ.כ. צעירי טירה (אזור, 17:55)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.ס. דימונה (עמק הארזים 2 ירושלים, 18:00)

בית"ר יבנה – מ.כ. כפר סבא (אצטדיון טוטו יבנה, 19:00)

הפועל הרצליה – שמשון פזטל תל אביב (אצטדיון טוטו הרצליה, 20:00)