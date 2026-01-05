יום שני, 05.01.2026 שעה 11:11
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2424-2616הפועל כפר שלם7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2120-2017הפועל עכו9
2124-1717הפועל רעננה10
2027-2316עירוני מודיעין11
1729-1617הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1536-2717מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

"להתאחד כאגרוף אחד, אל תיתנו למועדון להיעלם"

בצל המצב בתחתית ואחרי המחאות, ארגון אוהדי בני יהודה קורא לתמוך בקבוצה ב-19:00 מול כפר שלם: "קוראים לקהל להגיע, כרגע אנחנו בדרך לליגה א'"

|
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

בני יהודה תתארח הערב (שני, 19:00) לדרבי הקטן של ת”א אצל הפועל כפר שלם בליגה הלאומית, כשהמאמן אלי לוי יפגוש את הקבוצה בה אימן בתחילת העונה. לאור המצב הלא פשוט של הזהובים בתחתית ולאחר מחאות כאלה או אחרות במשחקים אחרים, ארגון האוהדים של בני יהודה קרא לתמיכה.

״אוהדים יקרים, אנחנו נפגשים למשחק (חוץ) נגד כפר שלם בשכונת התקווה. כולנו מבינים שאנחנו עם החרב על הצוואר ושזה לא יעזור לנו שאוהדים יישארו בבית. לכן אנחנו קוראים לקהל להגיע, למלא את השכונה ולדחוף את הקבוצה לניצחון״, נכתב.

״אנחנו זקוקים לכל אוהד! שימו הכל בצד, אנחנו בנקודת זמן קריטית עבור המועדון שחגג ממש לפני רגע 90 שנים, אבל לצערנו אנחנו נמצאים במצב שלא היינו בו אף פעם ואסור לנו שבני יהודה תגיע למאבקי תחתית. חייבים כולנו יחד להתאחד כאגרוף אחד ולצאת מהמצב אליו נקלענו. כולנו יחד! תשתפו את הפוסט, תדברו עם אוהדים, ותסבירו להם את המצב.

אוהדי בני יהודה (שחר גרוס)אוהדי בני יהודה (שחר גרוס)

“אנחנו במחזור ה-16 עם 15 נקודות בלבד ואנחנו חייבים לצבור נקודות. אל תיתנו למועדון הזה להיעלם. לכל אוהד יש אחריות וזהו צו השעה לצאת מהבתים ולהיות השחקן ה-12. אל תהיו שאננים לרגע ותגידו שלא נרד ליגה כי כרגע אנחנו בדרך לליגה א’ וזאת האמת והיא כואבת״.

