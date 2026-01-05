"להתאחד כאגרוף אחד, אל תיתנו למועדון להיעלם"

בני יהודה תתארח הערב (שני, 19:00) לדרבי הקטן של ת”א אצל הפועל כפר שלם בליגה הלאומית, כשהמאמן אלי לוי יפגוש את הקבוצה בה אימן בתחילת העונה. לאור המצב הלא פשוט של הזהובים בתחתית ולאחר מחאות כאלה או אחרות במשחקים אחרים, ארגון האוהדים של בני יהודה קרא לתמיכה.

״אוהדים יקרים, אנחנו נפגשים למשחק (חוץ) נגד כפר שלם בשכונת התקווה. כולנו מבינים שאנחנו עם החרב על הצוואר ושזה לא יעזור לנו שאוהדים יישארו בבית. לכן אנחנו קוראים לקהל להגיע, למלא את השכונה ולדחוף את הקבוצה לניצחון״, נכתב.

״אנחנו זקוקים לכל אוהד! שימו הכל בצד, אנחנו בנקודת זמן קריטית עבור המועדון שחגג ממש לפני רגע 90 שנים, אבל לצערנו אנחנו נמצאים במצב שלא היינו בו אף פעם ואסור לנו שבני יהודה תגיע למאבקי תחתית. חייבים כולנו יחד להתאחד כאגרוף אחד ולצאת מהמצב אליו נקלענו. כולנו יחד! תשתפו את הפוסט, תדברו עם אוהדים, ותסבירו להם את המצב.

אוהדי בני יהודה (שחר גרוס)

“אנחנו במחזור ה-16 עם 15 נקודות בלבד ואנחנו חייבים לצבור נקודות. אל תיתנו למועדון הזה להיעלם. לכל אוהד יש אחריות וזהו צו השעה לצאת מהבתים ולהיות השחקן ה-12. אל תהיו שאננים לרגע ותגידו שלא נרד ליגה כי כרגע אנחנו בדרך לליגה א’ וזאת האמת והיא כואבת״.