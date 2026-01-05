הפועל א.א. פאחם תנסה להפתיע את נווה שאנן

למי שטרם נרגע ממשחקי סוף השבוע, הרי שמגיע לו מחזור אמצע השבוע בליגה א' צפון. כל המשחקים, בלא יוצא מן הכלל, במסגרת המחזור ה-14 בליגה, יתקיימו להם מחר (שלישי). במוקד, הפועל אום אל פאחם שתארח את מכבי נווה שאנן, למשחק קצוות על הנייר, אלא שאום אל פאחם על הגל, למרות מיקומה בטבלה (מקום אחרון), בעוד נווה שאנן מגיעה לאחר שאיבדה נקודת.

מעבר לכך, המוליכה, מכבי אחי נצרת, תצא לבית שאן, שם תפגוש את החבורה הלוהטת של גיא דיין שהפתיעה את עצמה ואת צעירי אום אל פאחם בסוף השבוע, עם ניצחון בדמות 0:3. הפועל טירת הכרמל ומכבי נוג'ידאת ייפגשו לקרב תחתית לוהט, כשרק שלוש נקודות מפרידו בין טירת הכרמל, מעל הקו האדום, לבין נוג'ידאת, מתחת לקו האדום.

מכבי אתא ביאליק תארח את צעירי טמרה ומוסא דיאב באצטדיון טוטו עכו. הפועל עירוני עראבה תפגוש את הפועל מגדל העמק באצטדיון דוחא בסכנין. מ.ס. טירה תארח בביתה את הפועל ע. באקה אל גרבייה. הפועל עירוני כרמיאל תפגוש בביתה את עירוני נשר והפועל בני מוסמוס תתמודד באצטדיון השלום באום אל פאחם מול צעירי אום אל פאחם.

ליגה א' צפון (יונתן גינזבורג)

הפועל אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן (אצטדיון השלום אום אל פאחם, 15:50)

המועדונים מבינים משמעות המשחק, כשהמקומיים מגיעים מהמקום האחרון, אבל המספרים מוכיחים כי הקבוצה בקצב צבירת נקודות טוב מאוד, הרי שפתחה עונה במינוס 12 נקודות נוכח אירועי העונה שעברה. נווה שאנן, מנגד, מגיעה למשחק הזה בדריכות שיא, הרי שבשני המשחקים האחרונים שלה, הקבוצה השיגה רק שתי נקודות, מה שמנע ממנה להיצמד עוד יותר למקום הראשון.

מבחינת הסטטיסטיקה, נווה שאנן ספגה שמונה שערים מתוך ה-11 שלה במשחקי החוץ, כשגם את ההפסד הבודד שספגה העונה, היה זה בחוץ. אום אל פאחם עם שמונה נקודות במשחקי הבית שלה, כשהשיגה היא צמד ניצחונות, לצד שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים בלבד, מתוך שישה שצברה לעת עתה. אום אל פאחם עדיפה בבית שלה וצפויה להקשות, אף היא, על זו מהצמרת הגבוהה.

מכבי נווה שאנן (באדיבות המועדון)

הפועל בית שאן – מכבי אחי נצרת (בית שאן, 17:30)

תשע מתוך 14 הנקודות שהשיגה העונה בית שאן – במשחקי הבית שלה. בסוף השבוע החבורה של גיא דיין רשמה 0:3 חלק ומטורף על צעירי אום אל פאחם, מהצמרת ובכך התרחקה עוד מהתחתית הבוערת. המוליכה, מכבי אחי נצרת, מגיעה לאחר שניצחה את כרמיאל, ורחוקה היא חמש נקודות מנווה שאנן, שרודפת אחריה. בבית שאן יחפשו המשכיות מול הטובה, לעת עתה, בליגה.

הפועל טירת הכרמל – מכבי נוג'ידאת אחמד (טירת הכרמל, 14:15)

משחק שהוא מעבר לסתם שלוש נקודות, הרי ששתי הקבוצות פתחו את עונת 2025/26 בצורה רעה מאוד. רק באחרונה נוג'ידאת השיגה את ניצחון הליגה הראשון שלה, אלא שמבחינה סטטיסטית, זו הקבוצה הגרועה במשחקי החוץ שלה עם שבעה הפסדים ואפס נקודות. מנגד, טירת הכרמל השיגה רק נקודה אחת במשחקי הבית שלה, שבדרך כלל, נערכו בחדרה.

עתה, תארח בטירת הכרמל, אחרי שהמגרש המקומי קיבל את מלוא האישורים למשחקי הכדורגל בליגות הנמוכות. לנוג'ידאת חסר סקורר, הרי שרק שישה שערים כבשה הקבוצה ב-13 משחקיה עד כה. אין ספק שהמצב רע מבחינתה. טירת הכרמל יודע שניצחון על נוג'ידאת ירחיק אותה במעט מהמקום ממנו יורדים ליגה ויוריד ממנה, במעט, את האבן שעל הלב.

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

יתר מועדי משחקי המחזור ה-14 בליגה

הפועל עירוני עראבה – הפועל מגדל העמק (אצטדיון דוחא סכנין, 15:00)

מ.ס. טירה – הפועל עירוני באקה אל גרבייה (טירה, 18:00)

מכבי אתא ביאליק – מ.כ. צעירי טמרה (אצטדיון טוטו עכו, 19:00)

הפועל עירוני כרמיאל – עירוני נשר (כרמיאל, 19:00)

הפועל בני מוסמוס – צעירי אום אל פאחם (אצטדיון השלום אום אל פאחם, 19:30)