רבע 4, 05:52: מכבי רעננה - עירוני ר"ג 70:62

המחזור ה-12 של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו במטרווסט את מכבי רעננה ומכבי רמת גן, כששתי הקבוצות מחפשות שינוי מומנטום. עבור רמת גן מדובר במשחק קריטי. השתיים כבר נפגשו העונה בגביע ווינר סל, אז רמת גן ניצחה בביתה בהפרש ברור, אך בליגה הבכירה זהו מפגש ראשון ביניהן אחרי כמעט 24 שנה.

רעננה, העולה החדשה, מגיעה עם רצף קשה של שמונה הפסדים רצופים ומאזן 9:2, מבלי לנצח מאז סוף אוקטובר. עם זאת, ניתן לזהות שיפור התקפי בתקופה האחרונה: לאחר שבפתיחת העונה התקשתה לעבור את רף 80 הנקודות, היא כבר קלעה מעל 90 נקודות בשניים מארבעת המחזורים האחרונים, כולל שיא עונתי של 102 נקודות מול הפועל ירושלים במשחק הקודם. ג'ו רגלנד היה גורם מרכזי בכך עם דאבל דאבל של 15 נקודות ו-15 אסיסטים.

רמת גן, מנגד, פספסה בשבוע שעבר הזדמנות לרצף ניצחונות ראשון העונה ונשרה מהשמינייה לאחר הפסד להפועל באר שבע דימונה. כעת היא כבר לא תלויה רק בעצמה, אך כדי לשמור על סיכוי ריאלי להעפיל לרבע הגמר היא זקוקה לניצחון הערב, שכן הפסד יסבך אותה מאוד לקראת מחזור הסיום. הקבוצה מגיעה עם מאזן חוץ שלילי העונה ותנסה לקטוע אותו מול יריבה שאותה ניצחה בכל שלושת המפגשים האחרונים בין השתיים.

רבע ראשון: מכבי רעננה – עירוני רמת גן 24:20

החמישייה של רעננה: וורקמן, קונץ, רגלנד, לשבסקי, רדפורד.

החמישייה של רמת גן: ניקוליס, אטקינס, סגו, אריאל קרופורד.

הפתיחה שייכת למארחת שעלתה ל-1:8, 6 מתוך הנקודות שלה קלע טייריס רדפורד. ברנר לקח פסק זמן ראשון, ממנו חזרה רמת גן שונה והשוותה בתוך כדקה. מכאן המשחק היה צמוד ואדם אריאל העלה את רמת גן ליתרון ראשון, 13:14. הרבע המשיך להיות צמוד ורמת גן ירדה ליתרון בזכות דקות טובות של גיל בני שעלה מהספסל.

רבע שני: מכבי רעננה – עירוני רמת גן 46:39

הרבע השני התחיל בשלשה של וורקמן, אבל רמת גן רצה ועלתה ליתרון 5, סגלוביץ’ מיהר לקחת פסק זמן, אבל רמת גן עלתה ליתרון 10 אחרי 3 דקות ברבע השני. רעננה יצאה לריצה משלה וצמצמה תוך דקה ל-3 הפרש בלבד. רעננה עלתה ליתרון אחרי דקות ארוכות של פיגור, אבל רמת גן הפכה את התוצאה במהרה. רצף החטאות של רעננה מ-3 הוריד את הקבוצות להפסקה ביתרון 7 לרמת גן.

ניקוליס מול קונץ ולשבסקי (שקד אבן באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שלישי: מכבי רעננה – עירוני רמת גן 65:53

המגמה מסוף הרבע השני נמשכה בתחילת הרבע השלישי ורמת גן עלתה ליתרון של 14 נקודות. ניקוליס, אריאל וקרופורד הגיעו לדו ספרתי ברמת גן, רגלנד ורדפורד ברעננה. רמת גן הצליחה לשמור על היתרון ואף לסיים את הרבע השלישי עם יתרון 12 נקודות.

רבע רביעי

רמת גן ניסתה להמשיך לברוח בפתיחת הרבע האחרון, לשבסקי שומר את רעננה קרובה ביכולת מצוינת בהגנה ובהתקפה. שלשה שלו הורידה את ההפרש ל-5 נקודות בלבד, והחזירה את רעננה למשחק. קרופורד הגיב בשלשה מנגד.