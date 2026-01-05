דקה 47: כפר שלם - בני יהודה 3:0

המחזור ה-17 של הליגה הלאומית יצא לדרך כבר בשישי האחרון וממשיך היום (שני), עם משחקים מסקרנים לא פחות שנערכים במקביל בשעה זו. במוקד – הדרבי הכתום של תל אביב באצטדיון בשכונת התקווה, כאשר כפר שלם פוגשת את בני יהודה. בנוסף, מ.ס קריית ים מארחת את הפועל נוף הגליל והפועל חדרה מתארחת אצל עירוני מודיעין.

הפועל כפר שלם – בני יהודה 3:0

שתי הקבוצות לא מציגות יציבות העונה, אך החבורה של ירון הוכנבוים מגיעה להתמודדות במצב יותר טוב עם שני ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים, בעוד יריבתה השיגה רק ארבע ניצחונות בסך הכל מתחילת 2025/26. שלוש נקודות יכולות להקפיץ את הביתיים שוב לחלק העליון של הטבלה, בזמן שאלי לוי וחניכיו מנגד יודעים כי כל תוצאה אחרת מלבד כזו לטובתם – תהפוך את האפשרות לרדת ליגה לממשית יותר.

לפני המשחק, נערך טקס ליוסי שרעבי ז״ל, שנרצח בשבעה באוקטובר, בנוכחות משפחתו ואחיו, יוסי שרעבי, שחזר משבי חמאס. כמו כן, הושלכו זיקוקים מחוץ לאיצטדיון ובנוסף רימון עשן ביציע בני יהודה.

טקס לזכרו של יוסי שרעבי ז״ל (ראובן שוורץ)

דקה 4, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: פעולה גדולה של דני עאמר הסתיימה עם בעיטה נהדרת שנכנסה לרשת. בני יהודה עולה ליתרון מהיר.

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 18, שער! בני יהודה עלתה ל-0:2: טעות בהגנת כפר שלם השאירה את ויקטור סטינה במצב נוח, האחרון בעט פנימה והכפיל את היתרון.

דקה 30, שער! בני יהודה עלתה ל-0:3: ואו איזו חצי שעה של בני יהודה. ארד בר בעט מחוץ לרחבה, הכדור קיבל דיפלקשן מהגנת כפר שלם ונכנס פנימה.

מ.ס קריית ים – הפועל נוף הגליל 2:0

הקבוצה מהקריות השיגה 0:2 על הפועל רעננה במחזור שעבר, ניצחון שהחזיר אותה למסלול הנכון. כעת היא מחפשת לאסוף שלוש נקודות בפעם השנייה ברציפות, דבר אותו לא עשתה מאז תחילת אוקטובר. מולה עומדת נועלת הטבלה, שעל אף מצבה הרע במקום האחרון, עלתה על כר הדשא במומנטום חיובי של שתי תוצאות תיקו וניצחון במשחקים האחרונים.

דקה 12, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:1: דולב אזולאי כבש מקרוב אחרי טעות של נחפוואי בין הקורות.

דקה 18, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:2: מג׳ד דחלה כבש שער אדיר עם בעיטה גדולה אל בין החיבורים.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 0:1

הביתיים לא טעמו ניצחון כבר שלושה משחקים ברציפות ועכשיו פוגשים יריבה עם מאזן שלילי אפילו יותר, כאשר הפעם האחרונה בה היורדת מליגת העל חגגה הייתה לפני יותר מחודשיים. המארחת לא רוצה כמובן להיקלע לקרבות התחתית, קבוצת החוץ מהשרון לעומתה תנסה לצאת מהבוץ ממנו כבר התחילה קצת להתנקות.

דקה 33, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: תומר בנבנישתי כבש שער גדול, המארחת עלתה ליתרון.