יום שני, 05.01.2026 שעה 20:09
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2424-2616הפועל כפר שלם7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2120-2017הפועל עכו9
2124-1717הפועל רעננה10
2027-2316עירוני מודיעין11
1729-1617הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1536-2717מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

דקה 47: כפר שלם - בני יהודה 3:0

ליגה לאומית, מחזור 17: החבורה של אלי לוי בטירוף. עאמר כבש ראשון, סטינה הכפיל וארד בר הוסיף בחצי שעה אדירה. במקביל: קריית ים - נוף הגליל 2:0

|
ליאל צ׳אנה בפעולה (ראובן שוורץ)
ליאל צ׳אנה בפעולה (ראובן שוורץ)

המחזור ה-17 של הליגה הלאומית יצא לדרך כבר בשישי האחרון וממשיך היום (שני), עם משחקים מסקרנים לא פחות שנערכים במקביל בשעה זו. במוקד – הדרבי הכתום של תל אביב באצטדיון בשכונת התקווה, כאשר כפר שלם פוגשת את בני יהודה. בנוסף, מ.ס קריית ים מארחת את הפועל נוף הגליל והפועל חדרה מתארחת אצל עירוני מודיעין.

הפועל כפר שלם – בני יהודה 3:0

שתי הקבוצות לא מציגות יציבות העונה, אך החבורה של ירון הוכנבוים מגיעה להתמודדות במצב יותר טוב עם שני ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים, בעוד יריבתה השיגה רק ארבע ניצחונות בסך הכל מתחילת 2025/26. שלוש נקודות יכולות להקפיץ את הביתיים שוב לחלק העליון של הטבלה, בזמן שאלי לוי וחניכיו מנגד יודעים כי כל תוצאה אחרת מלבד כזו לטובתם – תהפוך את האפשרות לרדת ליגה לממשית יותר.

לפני המשחק, נערך טקס ליוסי שרעבי ז״ל, שנרצח בשבעה באוקטובר, בנוכחות משפחתו ואחיו, יוסי שרעבי, שחזר משבי חמאס. כמו כן, הושלכו זיקוקים מחוץ לאיצטדיון ובנוסף רימון עשן ביציע בני יהודה.

טקס לזכרו של יוסי שרעבי ז״ל (ראובן שוורץ)טקס לזכרו של יוסי שרעבי ז״ל (ראובן שוורץ)
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)
ויקטור סטינה בועט (ראובן שוורץ)ויקטור סטינה בועט (ראובן שוורץ)

דקה 4, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: פעולה גדולה של דני עאמר הסתיימה עם בעיטה נהדרת שנכנסה לרשת. בני יהודה עולה ליתרון מהיר.

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 18, שער! בני יהודה עלתה ל-0:2: טעות בהגנת כפר שלם השאירה את ויקטור סטינה במצב נוח, האחרון בעט פנימה והכפיל את היתרון.

דקה 30, שער! בני יהודה עלתה ל-0:3: ואו איזו חצי שעה של בני יהודה. ארד בר בעט מחוץ לרחבה, הכדור קיבל דיפלקשן מהגנת כפר שלם ונכנס פנימה.

מ.ס קריית ים – הפועל נוף הגליל 2:0

הקבוצה מהקריות השיגה 0:2 על הפועל רעננה במחזור שעבר, ניצחון שהחזיר אותה למסלול הנכון. כעת היא מחפשת לאסוף שלוש נקודות בפעם השנייה ברציפות, דבר אותו לא עשתה מאז תחילת אוקטובר. מולה עומדת נועלת הטבלה, שעל אף מצבה הרע במקום האחרון, עלתה על כר הדשא במומנטום חיובי של שתי תוצאות תיקו וניצחון במשחקים האחרונים.

דקה 12, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:1: דולב אזולאי כבש מקרוב אחרי טעות של נחפוואי בין הקורות.

דקה 18, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:2: מג׳ד דחלה כבש שער אדיר עם בעיטה גדולה אל בין החיבורים.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 0:1

הביתיים לא טעמו ניצחון כבר שלושה משחקים ברציפות ועכשיו פוגשים יריבה עם מאזן שלילי אפילו יותר, כאשר הפעם האחרונה בה היורדת מליגת העל חגגה הייתה לפני יותר מחודשיים. המארחת לא רוצה כמובן להיקלע לקרבות התחתית, קבוצת החוץ מהשרון לעומתה תנסה לצאת מהבוץ ממנו כבר התחילה קצת להתנקות.

דקה 33, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: תומר בנבנישתי כבש שער גדול, המארחת עלתה ליתרון.

