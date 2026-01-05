חטואל, איסט ואנדו יעלו בהתקפת הפועל חיפה

מאמן הפועל חיפה גל אראל מודע לכך שאם יש לו הזדמנות להחזיר את הקבוצה למסלול, זה יהיה במקרה של ניצחון או לכל הפחות תיקו בדרבי הערב (שני, 20:30). זאת גם הסיבה שאראל מתכוון לעלות עם הרכב התקפי שכולל בחלק הקדמי את רג’יס אנדו, ג'בון איסט ורותם חטואל שישחק באגף שמאל.

מדובר בשלישייה קדמית שביום טוב יכולה להפתיע כל הגנה בליגת העל. בהפועל חיפה יש כוונה ללחוץ על ההגנה הפחות מנוסה של מכבי חיפה כבר משריקת הפתיחה. בקישור יש ציפייה מתמשכת שאופק ביטון יחזור לעצמו ויציג יכולת טובה יותר, בזמן שבקישור ניתן יהיה למצוא את נאור סבג שמצוי בכושר מצוין ורוי נאווי.

הקפטן דור מלול שבדרבי הקודם הוחלף בדקה ה-30 יפתח כמגן ימני בזמן שלמרכז ההגנה יחזור ג'ורג' דיבה שישחק לצד ברונו רמירז. אחד הזרים המעניינים שהפועל חיפה הביאה ונמצא בכושר פחות טוב הוא סאנה גומז שיפתח כמגן שמאלי.

ההרכב המשוער: בנג'מן מצ'יני, סאנה גומז, דור מלול, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, רג'יס אנדו וג’בון איסט.