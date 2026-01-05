יום שני, 05.01.2026 שעה 08:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

חטואל, איסט ואנדו יעלו בהתקפת הפועל חיפה

גל אראל מתכנן הרכב התקפי מול מכבי חיפה בדרבי ב-20:30, ורוצה ללחוץ על ההגנה הירוקה כבר מהפתיחה. דיבה יחזור למרכז ההגנה, ההרכב המשוער בפנים

|
רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)
רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)

מאמן הפועל חיפה גל אראל מודע לכך שאם יש לו הזדמנות להחזיר את הקבוצה למסלול, זה יהיה במקרה של ניצחון או לכל הפחות תיקו בדרבי הערב (שני, 20:30). זאת גם הסיבה שאראל מתכוון לעלות עם הרכב התקפי שכולל בחלק הקדמי את רג’יס אנדו, ג'בון איסט ורותם חטואל שישחק באגף שמאל.

מדובר בשלישייה קדמית שביום טוב יכולה להפתיע כל הגנה בליגת העל. בהפועל חיפה יש כוונה ללחוץ על ההגנה הפחות מנוסה של מכבי חיפה כבר משריקת הפתיחה. בקישור יש ציפייה מתמשכת שאופק ביטון יחזור לעצמו ויציג יכולת טובה יותר, בזמן שבקישור ניתן יהיה למצוא את נאור סבג שמצוי בכושר מצוין ורוי נאווי.

הקפטן דור מלול שבדרבי הקודם הוחלף בדקה ה-30 יפתח כמגן ימני בזמן שלמרכז ההגנה יחזור ג'ורג' דיבה שישחק לצד ברונו רמירז. אחד הזרים המעניינים שהפועל חיפה הביאה ונמצא בכושר פחות טוב הוא סאנה גומז שיפתח כמגן שמאלי.

ההרכב המשוער: בנג'מן מצ'יני, סאנה גומז, דור מלול, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, רג'יס אנדו וג’בון איסט.

