"בדימיון שלי זה תמיד מגיע, הרגשתי שהייתי כאן"

דווין בוקר כבר היה שם לא פעם - וברגע האמת מול אלופת ה-NBA, הוא שוב לא רעד. אחרי שג’יילן וויליאמס השווה את התוצאה 8.2 שניות לסיום, כוכב פיניקס ידע שהכדור האחרון יהיה בידיים שלו – ושהסיפור ייגמר כמו שהוא אוהב. "הייתי רגוע, הייתי בסיטואציה הזאת כבר בעבר”, אמר בוקר לאחר שקלע שלשת ניצחון 0.7 שניות לסיום ה-105:108 על אוקלהומה סיטי, ״בדימיון שלי ובאימונים בקיץ, זה תמיד מגיע לרגעים כאלה. הרגשתי שכבר הייתי כאן".

התחושה הזו מגובה במספרים. זה היה סל היתרון התשיעי בקריירה של בוקר בחמש השניות האחרונות של רבע רביעי או הארכה. לפי ‘ESPN Research’, רק דמאר דרוזן (11) קלע יותר סלים כאלה מאז שבוקר נכנס לליגה בעונת 2015/16. הפעם זה קרה מול אלכס קארוסו, אחד מהשומרים הטובים ב-NBA. ״אני מניח שהם אהבו את המאץ’-אפ״, אמר מאמן פיניקס, ג’ורדן אוט, "אנחנו אהבנו מי שהיה עם הכדור ואת המרחב שהיה לו״.

בוקר סיים את המשחק עם 24 נקודות ותשעה אסיסטים. במהלך המכריע הוא קיבל את הוצאת החוץ מעבר לחצי, התקדם עד ללוגו של הסאנס, חתך שמאלה וקלע מעל קארוסו, כשגם לגנץ דורט מגיע לעזרה מאוחרת. "אי אפשר להגיע למצב כזה בחוץ ולתת לשחקן ברמת אולסטאר הזדמנות לנצח את המשחק", הודה קארוסו.

דווין בוקר לפני שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

הדבר היחיד שלא היה מושלם מבחינת בוקר? השעון. הוא קלע קצת מוקדם מדי, והשאיר לאוקלהומה סיטי ניסיון אחרון, אבל אג’יי מיצ’ל החטיא שלשה על הבאזר. ״ניקח את זה״, חייך בוקר.

מעבר לדרמה, זה היה ניצחון הצהרתי של פיניקס (21:14) מול האלופה המכהנת. הסאנס הפסידו בשני המפגשים הקודמים העונה מול הת’אנדר, כולל תבוסה היסטורית ב-49 נקודות ברבע גמר גביע ה-NBA - משחק שבו בוקר כלל לא שיחק. כעת, אוקלהומה סיטי ירדה למאזן 6:30. "ברור שהם המטרה של כולם״, אמר בוקר, ״אלה האלופים, קבוצה מנוסה וטובה מאוד. זה המדד שאתה רוצה לבחון את עצמך מולו. כולנו האמנו בזה״.

גם בצד השני היה הרבה כבוד. שיי גילג’ס-אלכסנדר שנעצר על 25 נקודות ב-8 מ-22 מהשדה, סיכם: ״הם משחקים קשה, הם משחקים ביחד. בליגה הזאת, כשאתה עושה את זה כל ערב – אתה נותן לעצמך סיכוי. וכשאתה מוסיף לזה כישרון, הם פשוט קבוצה טובה״.