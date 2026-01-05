יום שני, 05.01.2026 שעה 09:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3505-369531דטרויט פיסטונס
67%3307-356630בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
52%3745-367131שיקגו בולס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3221-363030אוקלהומה ת'אנדר
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3673-386831דנבר נאגטס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
60%3391-348230פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
33%3397-333730לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

"בדימיון שלי זה תמיד מגיע, הרגשתי שהייתי כאן"

כוכב פיניקס, דווין בוקר, שקלע את סל הניצחון ב-105:108 על אוקלהומה סיטי: "הם המטרה של כולם". שיי גילג'ס אלכסנדר: "הם משחקים קשה ומשחקים ביחד"

|
דווין בוקר בורח לשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
דווין בוקר בורח לשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

דווין בוקר כבר היה שם לא פעם - וברגע האמת מול אלופת ה-NBA, הוא שוב לא רעד. אחרי שג’יילן וויליאמס השווה את התוצאה 8.2 שניות לסיום, כוכב פיניקס ידע שהכדור האחרון יהיה בידיים שלו – ושהסיפור ייגמר כמו שהוא אוהב. "הייתי רגוע, הייתי בסיטואציה הזאת כבר בעבר”, אמר בוקר לאחר שקלע שלשת ניצחון 0.7 שניות לסיום ה-105:108 על אוקלהומה סיטי, ״בדימיון שלי ובאימונים בקיץ, זה תמיד מגיע לרגעים כאלה. הרגשתי שכבר הייתי כאן".

התחושה הזו מגובה במספרים. זה היה סל היתרון התשיעי בקריירה של בוקר בחמש השניות האחרונות של רבע רביעי או הארכה. לפי ‘ESPN Research’, רק דמאר דרוזן (11) קלע יותר סלים כאלה מאז שבוקר נכנס לליגה בעונת 2015/16. הפעם זה קרה מול אלכס קארוסו, אחד מהשומרים הטובים ב-NBA. ״אני מניח שהם אהבו את המאץ’-אפ״, אמר מאמן פיניקס, ג’ורדן אוט, "אנחנו אהבנו מי שהיה עם הכדור ואת המרחב שהיה לו״.

בוקר סיים את המשחק עם 24 נקודות ותשעה אסיסטים. במהלך המכריע הוא קיבל את הוצאת החוץ מעבר לחצי, התקדם עד ללוגו של הסאנס, חתך שמאלה וקלע מעל קארוסו, כשגם לגנץ דורט מגיע לעזרה מאוחרת. "אי אפשר להגיע למצב כזה בחוץ ולתת לשחקן ברמת אולסטאר הזדמנות לנצח את המשחק", הודה קארוסו.

דווין בוקר לפני שיי גילגדווין בוקר לפני שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

הדבר היחיד שלא היה מושלם מבחינת בוקר? השעון. הוא קלע קצת מוקדם מדי, והשאיר לאוקלהומה סיטי ניסיון אחרון, אבל אג’יי מיצ’ל החטיא שלשה על הבאזר. ״ניקח את זה״, חייך בוקר.

מעבר לדרמה, זה היה ניצחון הצהרתי של פיניקס (21:14) מול האלופה המכהנת. הסאנס הפסידו בשני המפגשים הקודמים העונה מול הת’אנדר, כולל תבוסה היסטורית ב-49 נקודות ברבע גמר גביע ה-NBA - משחק שבו בוקר כלל לא שיחק. כעת, אוקלהומה סיטי ירדה למאזן 6:30. "ברור שהם המטרה של כולם״, אמר בוקר, ״אלה האלופים, קבוצה מנוסה וטובה מאוד. זה המדד שאתה רוצה לבחון את עצמך מולו. כולנו האמנו בזה״.

גם בצד השני היה הרבה כבוד. שיי גילג’ס-אלכסנדר שנעצר על 25 נקודות ב-8 מ-22 מהשדה, סיכם: ״הם משחקים קשה, הם משחקים ביחד. בליגה הזאת, כשאתה עושה את זה כל ערב – אתה נותן לעצמך סיכוי. וכשאתה מוסיף לזה כישרון, הם פשוט קבוצה טובה״.

