שינוי אחד ב-11: סייף יפתח במקום סילבה קאני

מכבי חיפה והפועל חיפה תיפגשנה הערב (שני, 20:30) לדרבי מסקרן במיוחד כאשר שתי הקבוצות מגיעות במומנטום שונה. מכבי חיפה מגיעה אחרי שני ניצחונות משכנעים בגביע ובליגה, בזמן שהפועל חיפה מגיעה במומנטום פחות טוב אחרי שני הפסדים בגביע ובליגה.

הדבר לא מונע מבכר לעלות הערב עם הרכבים התקפים ובמערך שאמור להסב הנאה ל-30 אלף האוהדים שימלאו את סמי עופר. בצד הירוק יהיה שינוי אחד לעומת ההרכב שפתח באשדוד, כשאר סילבה קאני שסובל מרגישות בשריר הירך האחורי יפתח בספסל ואת מקומו ימלא קני סייף שישחק לצידם של אקס הפועל חיפה גיא מלמד וקנג'י גורה, שמצוי בכושר מצוין, כאשר בקישור ניתן יהיה לראות את דולב חזיזה, איתן אזולאי ופיטר אגבה שבא במקומו של עלי מוחמד הפצוע.

בהגנה גם לא יהיו שינויים. למרות ששון גולדברג חוזר לסגל, ברק בכר לא מתכוון לסכן את השחקן ולפתוח איתו ומי שיקבלו את הקרדיט במרכז ההגנה יהיו צמד הבלמים מבית ליסב עיסאת שמול אשדוד הציג את משחקו הטוב ביותר, והכישרון אלעד אמיר.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.