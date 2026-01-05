יום שני, 05.01.2026 שעה 09:06
כדורגל עולמי

משולש קנסלו, אינטר וברצלונה, ועתיד רספאדורי

העברות: אחרי האישור של נשיא הנראזורי בנוגע למו"מ עם המגן, באיטליה דיווחו כי פליק יהיה מכריע בנושא. סימן שאלה סביב חלוץ אתלטיקו, וגם: אנקונקו

|
קנסלו ורספאדורי (IMAGO)
קנסלו ורספאדורי (IMAGO)

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שבו קבוצות יכולות להתחזק לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ברגעים המכריעים ביותר. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שני).

דיווחים חמים

# בתקופה האחרונה באיטליה דיברו על חזרה אפשרית של ג’אקומו רספאדורי לארץ המגף, אלא שבאתלטיקו מדריד מצננים ושמים סימן שאלה על הנושא. המנהל הספורטיבי של הקולצ’ונרוס, מתאו אלמני, ציין לגבי החלוץ: “הוא שחקן חשוב מאוד באיטליה אז כמובן שמועדונים שם חושבים עליו, אבל אין עניין מעבר לכך. קשה לנו לשחרר שחקנים כרגע כי יהיה קשה למצוא מחליפים אמינים בינואר”.

# העיתונאי פלוריאן פלטנברג מ’סקיי ספורט’ דיווח כי פנרבחצ’ה להוטה להחתים את כריסטופר אנקונקו, שחקנה של מילאן. למרות זאת, נראה כי הצרפתי נחוש להישאר במדי הרוסונרי כאשר כרגע אין שום הסכם או מו”מ רשמי בין נציגי הקיצוני לטורקים.

כריסטופר אנקונקו (IMAGO)כריסטופר אנקונקו (IMAGO)

# אחרי שאתמול נשיא אינטר, מארוטה, אישר שהמועדון נמצא במשא ומתן עם ז’ואאו קנסלו – ב’גאזטה’ האיטלקי דיווחו כי החזרה של המגן לנראזורי אכן קרובה, אם כי ברצלונה עדיין בתמונה. לטענת כלי התקשורת מארץ המגף, להאנזי פליק סדרי עדיפויות אחרים והוא מעדיף בלם שמאלי לחלק האחורי שלו, דבר שבבלאוגרנה ייקחו בחשבון. כלומר מאמן הקטלונים כמעט מפריד כרגע בין התקדמות סופית בין הפורטוגלי לשחורים-כחולים ממילאנו.

טוען תגובות...
