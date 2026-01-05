"שיאשימו רק את עצמם": באנגליה מופתעים מסיטי

שער השוויון של צ’לסי בתוספת הזמן מול מנצ’סטר סיטי אמש (ראשון) הקפיא את אצטדיון איתיחאד, והרגיש כמו רגע חשוב במאבק על אליפות הפרמייר ליג. כשהזמן הלך ואזל, הקבוצה של פפ גווארדיולה הייתה בדרך לניצחון ביתי תשיעי רצוף בליגה הבכירה, בניסיון לשמור על הלחץ על המוליכה ארסנל, אלא שסיטי קרסה בדקות הסיום, כאשר ספגה בדקה ה-94 שער שוויון של אנצו פרננדס, שדחק מקרוב בקורה הרחוקה, הותיר את אוהדי החוץ באקסטזה ואת הקהל הביתי המום עם שריקת הסיום.

אוהדי צ’לסי חגגו בטירוף נקודה בלתי צפויה, בשבוע סוער במיוחד שבו המאמן אנצו מארסקה עזב את המועדון, בעוד שחקני סיטי הרכינו ראשים, ביודעם שאיבדו ארבע נקודות קריטיות בתוך ארבעה ימים. המשמעות היא שארסנל קיבלה דחיפה משמעותית, כשהיא פותחת פער של שש נקודות גם על סיטי וגם על אסטון וילה, לאחר שהצהירה על כוונותיה עם ניצחון מוחץ על הקבוצה של אונאי אמרי במהלך השבוע, והמשיכה בניצחון דחוק על בורנמות' בשבת.

“אין לי כדור בדולח כדי לדעת מה יקרה בעתיד”, אמר גווארדיולה כשנשאל על מאבק האליפות. “הדבר היחיד שאני חושב עליו הוא להחזיר את השחקנים לכשירות לקראת המשחק מול ברייטון ביום רביעי. כמובן שהיינו קרובים יותר. שיחקנו מחצית שנייה מדהימה מול סנדרלנד, והיום לא היה לנו מזל, אבל כן כבשנו שער. להיות קטלניים זה חלק מהסטטיסטיקה. אפשר לייצר מצבים, מדד השערים הצפויים שלנו גבוה משל כולם, אבל צריך גם לבצע. כמאמן אמרתי לקבוצה ששיחקנו טוב מאוד מול היריבה הזו”.

פודן ופפ גווארדיולה (IMAGO)

“לא תקופה חגיגית גדולה עבור סיטי”

האווירה באיתיחאד עם שריקת הסיום הייתה של אכזבה ולא של שמחה, לאחר שסיטי לא הצליחה לנצח שני משחקים רצופים רק בפעם השנייה העונה. הקבוצה של גווארדיולה לא הפסידה ב-10 משחקיה האחרונים בכל המסגרות, אך שתי תוצאות התיקו האחרונות עשויות להתברר כמשמעותיות בסיום העונה.

ארסנל מכוונת לאליפות ליגה ראשונה מזה יותר משני עשורים, בעוד שסיטי שואפת להחזיר לעצמה את הכתר לאחר שבעונה שעברה סיימה ללא תואר. התוצאות בשבוע הראשון של 2026 מרגישות חשובות במיוחד בכל הנוגע לשאלה היכן תסתיים האליפות.

למרות שעלתה ליתרון, סיטי לא הצליחה לשמור עליו מול צ’לסי עיקשת, בהובלת המאמן הזמני קאלום מקפרלן, מאמן הקבוצה עד גיל 21, שניהל את משחק הבוגרים הראשון שלו ומנע מגווארדיולה שלוש נקודות. “זו תוצאה אדירה לצ’לסי, בלי מאמן קבוע”, אמר שוער העבר של סיטי שיי גיבן, “וזו גם תוצאה ושבוע מצוינים עבור ארסנל, שכעת בפער של שש נקודות. זה שסיטי איבדה ארבע נקודות בשני המשחקים האחרונים הוא דבר עצום בשלב הזה של העונה. תמיד אומרים שתקופת חג המולד והשנה החדשה, עם לוח משחקים עמוס כל כך, היא קריטית, וזה לא היה פרק זמן חגיגי מוצלח עבור מנצ’סטר סיטי”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

ארלינג הולאנד חווה עונה פוריה עם 38 שערים במדי מועדון ונבחרת, אך כעת הוא לא כבש בשלושת משחקיו האחרונים, נתון שהתברר כמכריע. הנורבגי נוטרל לפרקים ארוכים על ידי הגנת צ’לסי ופגע בקורה במחצית הראשונה, ובשנייה התקשה להשפיע כשהמארחת ניסתה להכפיל את היתרון. אלא שסיטי לא הייתה קטלנית מספיק בשליש האחרון, והשער המאוחר של פרננדס לא רק חטף לצ’לסי תיקו, אלא גם הרס לסיטי שמירה על שער נקי והעביר את המומנטום לארסנל.

“מנצ’סטר סיטי תבעט בעצמה”, אמר מגן העבר של המועדון מייקה ריצ’רדס. “הם יודעים שהיו צריכים להשיג שלוש נקודות עם המצבים שיצרו. בדרך כלל הם הרבה יותר חסרי רחמים. אתה שואל את עצמך ‘מה השתנה?’. הולאנד לא כבש בכמה משחקים, פיל פודן החמיץ מצבים, ראיין שרקי נראה מסוכן מאוד, אבל בלי התוצר הסופי. הם יכולים להאשים רק את עצמם”.

מגן העבר של מנצ’סטר יונייטד גארי נוויל הוסיף: “פפ גווארדיולה הריח את זה. אוהדי סיטי הריחו את זה. אני לא בטוח שצ’לסי הריחה. סיטי הייתה חייבת לעשות 0:2. זה היה שער גדול עבור צ’לסי ושער גדול עבור ארסנל”.

פרננדס רץ בטירוף (IMAGO)

“יש לנו הרבה פצועים”

העונה הקודמת של סיטי נהרסה בשל רצף פציעות, והבעיות נערמות שוב. גווארדיולה אמר כי כעת “יש לנו הרבה” שחקנים שאינם זמינים. למרות שהקשר רודרי סיפק זריקת עידוד כשפתח לראשונה זה שלושה חודשים, המגן ג’ון סטונס לא שיחק מאז 2 בדצמבר, הקיצוני אוסקר בוב נפצע וירד צולע מול ברנטפורד ב-17 לחודש, והקשר מתאו קובאצ’יץ’ מושבת לטווח ארוך. גם ניקו גונסאלס וסאביניו החמיצו את המשחק מול צ’לסי לאחר שסבלו מבעיות השבוע, והמצב החמיר ביום ראשון.

גווארדיולה עשוי להסתדר בלי צמד הבלמים הראשון שלו, רובן דיאש ויושקו גבארדיול. הוא אמר בסיום כי “זה לא נראה טוב”, והשניים עשויים להיעדר “לכמה שבועות”. הספרדי הוסיף: “ג’ון סטונס חסר כבר חודשים, עכשיו גם רובן ויושקו ייעדרו. נייתן אקה לא יכול לשחק בקביעות, אנחנו יודעים את זה. זה קרה בעונה שעברה ונמצא פתרון. הרוח תהיה שם”.

סיטי מתקרבת להחתמה של הקיצוני אנטואן סמניו מבורנמות’ בסכום של 65 מיליון ליש”ט, וכשנשאל האם המועדון יפנה לשוק ההעברות לחיזוקים נוספים, השיב גווארדיולה: “אני לא חושב, אבל נראה מה יקרה”. ביום רביעי תארח סיטי את ברייטון למשחק קריטי, בניסיון לצמצם פערים מארסנל ולהימנע מהתרחקות נוספת מהקצב.