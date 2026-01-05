"כשהסגל שלנו יהיה שלם אז האיכות תחזור"

הפועל ת"א חזרה אתמול (ראשון) לאצטדיון בלומפילד וניצחה 0:1 את מ.ס אשדוד בפעם הרביעית העונה בכל המסגרות כדי להתקרב למרחק חמש נקודות ממכבי ת"א – יריבתה הבאה בגביע. "לא היה לנו משחק גדול, היינו צריכים לסבול ולדעת מתי לפרוץ את הבונקר של אשדוד", אמרו אצל האדומים.

"קשה מאוד לנצח את אותה הקבוצה ארבע פעמים ברצף. זה לא דבר של מה בכך. אנחנו מתמודדים עם הרבה חיסורים ויש לנו עוד כמה משמעותיים בקרוב במשחק הבא נגד הפועל חיפה, אבל זה חלק מהליגה. מבחינת היכולת, זה לא מה שאנחנו רוצים לראות, זה די ברור, אבל כשהסגל יהיה שלם האיכות תחזור".

בשורות הפועל היו רוצים לראות את המשחק מתפתח בצורה מרגיעה יותר, אבל מחבקים את הנקודות לקראת ההמשך. במועדון רוצים להגיע למשחקים הקרובים עם כמה שיותר ביטחון, בטח אצל השחקנים שמקבלים את ההזדמנות בעקבות כל הפציעות וההיעדרויות ולכן מרוצים מכך שרשמו עוד ניצחון ליגה.

בהפועל החמיאו ללויזוס לויזו, כובש שער הניצחון, שהיה מהבולטים על הדשא והיה השחקן הכי מסוכן באדום. הקפריסאי פתח שוב במקום סתיו טוריאל, היה פעיל מאוד בחלק הקדמי וניסה שוב ושוב לייצר מצבים, למזלו ולמזלם של חבריו הוא היה בדקה ה-86 במקום הנכון בזמן הנכון.

לויזוס לויזו חוגג (שחר גרוס)

עוד החמיאו בקבוצה ליזן נסאר שפרץ בצורה נהדרת ובישל את השער ללויזו. נסאר ממשיך את ההתקדמות שלו מהעונה שעברה כשהגיע לעמדת המגן השמאלי בהפועל כשחקן ליגה לאומית ומראה שיש לו יכולות טובות גם לליגת העל. אמנם לא מדובר ברמות הגבוהות, אבל נסאר מראה הרבה מחויבות שברדה והצוות שלו אוהבים לראות על הדשא. גם אנדריאן קרייב שרשם משחק פיזי קיבל מחמאות מהצוות.

מי שקיבל הזדמנות הוא טל ארצ’ל, שמילא את מקומו של שחר פיבן והוחלף בדקה ה-58. ארצ’ל שכמעט ולא זכה לדקות בשנה וחצי האחרונות, מתחיל למשוך תשומת לב גם מחוץ לישראל. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מספר קבוצות מחו״ל עוקבות אחריו, ביניהן בריסביין רואר, המדורגת שלישית בליגה האוסטרלית הבכירה והגישה הצעה רשמית.

במועדון מציינים כי ההתעניינות בו החלה עוד לפני שקיבל את ההזדמנות בעקבות הפציעה של פיבן, ובשלב זה בהפועל לא ממהרים לוותר עליו, אם כי במועדון מתכוונים להביא מגן זר וזה אומר שארצ'ל יחזור בקרוב לסוף הרוטציה.

טל ארצ'ל (שחר גרוס)

בנוסף, גם פיבן שנפצע כבר בתחילת המשחק מול בית״ר ירושלים לאחר שחש כאבים במפשעה, יחזור לפעילות מוקדם מההערכה הראשונית, בטווח של שבוע עד שבועיים. גם מצבו של סתיו טוריאל ממשיך להדאיג: השחקן עדיין לא כשיר לחזור למגרשים, ועל אף התקוות, הוא נמצא בספק גדול גם לקראת משחק החוץ הקרוב מול הפועל חיפה. במקביל, לא חלה התקדמות במגעים בין נציגיו למועדון, והאפשרות שיעזוב עדיין קיימת אם תתקבל הצעה שתעמוד בדרישה של שני מיליון אירו.

בהפועל מבינים שהסגל הקצר מקשה על הקבוצה לאורך זמן. בצוות המקצועי סבורים כי חיזוק בחלון ינואר הוא צורך ממשי, ובמועדון מחפשים לצרף מגן ימני, קשר מרכזי ושחקן כנף שמאלי שיוכל לשחק גם בעמדת החלוץ.

ברדה: היינו צריכים לחפור את התוצאה

לפני הדרבי בגביע, האדומים ייצאו למשחק חוץ בסמי עופר נגד הפועל חיפה, בסגל עוד יותר חסר לאור ההרחקה של עמרי אלטמן, שיקו וקרייב (צהובים). בהנחה והפצועים הקיימים לא יחזרו - זוהי רשימת החיסורים הצפויה: שיקו, קרייב, אלטמן, טוריאל, פיבן, דורון ליידנר, מור בוסקילה ודור בנימיני.