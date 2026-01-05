יום שני, 05.01.2026 שעה 09:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
7927-7838פלמנגו1
7733-6639פלמייראס2
7031-5538קרוזיירו3
6739-6338מיראסול4
6439-5038פלומיננזה5
6339-5839בוטאפוגו6
6346-5139באהיה7
5147-4338סאו פאולו8
5049-4639קורינתיאנס9
4950-4738גרמיו10
4841-4038אתלטיקו מיניירו11
4857-4538ברגנטינו12
4750-4538סאנטוס13
4660-5539ואסקו דה גמה14
4640-3539סיארה15
4553-3539ויטוריה16
4461-4639אינטרנסיונל17
4355-4038פורטלזה18
3569-3538ג'ובנטוד19
1775-2838ספורט רסיפה20

"לא יכול יותר, אני מותש": ניימאר שקל לפרוש

אביו של הכוכב הברזילאי חשף שבנו אמר לו לאחרונה: "אני צריך ניתוח, לא יודע אם זה שווה את זה". לבסוף האריך חוזה בסנטוס ועדיין חולם על המונדיאל

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

מעטים הכדורגלנים שנשאו על כתפיהם שילוב כה קיצוני של כישרון עצום ועומס נפשי כמו ניימאר. מי שנחשב במשך שנים לאחד השחקנים המבריקים בדורו, מצא את עצמו ברגעים הקשים ביותר של הקריירה מטיל ספק בעצם המשך הדרך. כעת, אביו של הכוכב הברזילאי חושף כי בשיא המשברים, האפשרות של פרישה עלתה ברצינות.

לניימאר מעולם לא חסר כישרון. היכולת הטכנית יוצאת הדופן סימנה אותו כבר בגיל צעיר כמי שנועד לשלוט בכדורגל העולמי. עם זאת, פציעות חוזרות, ביקורת ציבורית ושאלות סביב משמעת ויציבות הפכו את המסע שלו למורכב הרבה יותר, כזה שיצר את הדימוי של “הנסיך שמעולם לא הפך למלך”.

העלייה המטאורית של ניימאר החלה בסנטוס, המשיכה לברצלונה, אליה עבר ב-2013 בעסקה של יותר מ-70 מיליון אירו, ונמשכה בפאריס סן ז'רמן. בהמשך הגיע גם פרק קצר באל הילאל, לפני חזרה מרגשת לסנטוס, המקום שבו הכל התחיל.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

אלא שמאחורי המסלול המפואר הסתתר מאבק מתמשך עם הגוף. אביו של ניימאר גילה כי בנו שקל לפרוש מכדורגל במספר הזדמנויות, מחשבות שהחריפו ככל שהפציעות הלכו והצטברו. בתקופתו האחרונה בסנטוס, ניימאר אף דחה ניתוח שהיה זקוק לו, מתוך רצון לעזור למועדון להישאר בליגה הבכירה בברזיל, משימה שהושלמה גם בזכות תרומתו.

“אני לא יכול יותר. אני צריך ניתוח, אבל אני אפילו לא יודע אם זה שווה את זה, אבא. אני מותש”, כך סיפר ניימאר לאביו לפני מספר חודשים, משפט שממחיש עד כמה עמוק היה המשבר.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

רשימת הפציעות של ניימאר ארוכה וכואבת. אחת הקשות שבהן הייתה קרע ברצועה הצולבת הקדמית, שהשבית אותו ליותר מ-300 ימים בעונת 2023/24. כל חזרה למגרש דרשה סבלנות, חוסן מנטלי והתמודדות עם השעון שממשיך לתקתק.

בסופו של דבר, ב-23 בדצמבר 2025, הודיעה סנטוס כי ניימאר עבר את הניתוח הדרוש בברך, הליך שבוצע על ידי מומחה, עם תוכנית שיקום מדוקדקת. המטרה ברורה: לאפשר לכוכב הברזילאי סיכוי אמיתי לשוב לכושר ולהתמודד על מקום בסגל נבחרת ברזיל לקראת מונדיאל 2026, אולי כהזדמנות אחרונה לסגור מעגל בקריירה רצופת תהפוכות.

