לנארט קארל: רוצה לשחק יום אחד בריאל מדריד

לנארט קארל בן ה-17 נחשב כיום לאחד הכישרונות החמים ביותר בכדורגל הגרמני, ולאחד השחקנים שמיועדים להוביל את הכדורגל האירופי בשנים הקרובות. הכישרון הצעיר של באיירן מינכן פרץ לתודעה בתקופה שבה ג’מאל מוסיאלה נעדר, זכה לאמון המאמן וינסנט קומפני ולאהדה רחבה מצד אוהדי באיירן מינכן, שרואים בו שחקן שסביבו ניתן לבנות פרויקט ארוך טווח. קארל אף נכנס לספרי ההיסטוריה כשחקן הראשון מתחת לגיל 18 שכובש בשלושה משחקים רצופים בליגת האלופות.

אלא שדווקא אמש הצליח קארל להפתיע רבים בגרמניה, כאשר במהלך ביקור במועדון האוהדים של באיירן בעיירה בורגזין, הסמוכה לפרמרסבאך עיר הולדתו, הוא שיתף בהצהרה שעוררה סערה. באווירה רגועה, מוקף חברים ואוהדים, הוא החזיק מיקרופון והודה בגלוי באהדתו לריאל מדריד.

הסיטואציה הייתה יוצאת דופן. כשנשאל על ידי אחד האוהדים האם הוא חולם לשחק גם במועדון אחר מלבד באיירן, קארל לא היסס. הוא אף ביקש שהדברים יישארו דיסקרטיים, בקשה שכמובן לא כובדה כי דבריו צולמו: “אני מקווה שזה יישאר בינינו. באיירן זה מועדון ענק, זה חלום לשחק כאן, אבל יום אחד אני רוצה לעבור לריאל מדריד. זה מועדון החלומות שלי, אבל זה נשאר בינינו”.

לנארט קארל ואוהדי באיירן (IMAGO)

אהדתו של קארל לריאל מדריד אינה חדשה. כבר ביוני 2018, כשהיה בן 10 בלבד, הוא נסע למדריד למבחנים מקצועיים. העיתונאי סבסטיאן לייסגנג, מקורב למשפחתו של קארל, סיפר על כך לאחרונה בפודקאסט שלו: קארל השתתף במחנות אימון אזוריים, התקדם לשלב נוסף בממינגן, שם הרשים שוב, ובהמשך הוזמן למדריד ולהתאמן בברנבאו. בסופו של דבר, ההתקשרות עם ריאל מדריד לא יצאה לפועל.

מעבר לחלום לשחק בספרד, קארל שיתף את אוהדיו גם בשאיפה נוספת: להיכלל בסגל נבחרת גרמניה למונדיאל בקיץ הקרוב. “ברור שהייתי רוצה לנסוע. אני צריך להציג יכולת טובה ואז נראה אם זה יסתדר. להגיע למונדיאל בגיל 17 זה משהו מיוחד. אני עובד קשה מאוד ומקווה לקבל על כך תגמול”.

פבריציו רומאנו ניסה להרגיע את הרוחות והסביר את המסר שמגיע מסביבתו של קארל ומיועד גם לאוהדי באיירן: “מדובר בילד בן 17, שהיה כן ופתוח ברגשותיו. הוא אוהב להיות בבאיירן, גאה ללבוש את החולצה ורוצה להילחם עבור המועדון. החלום לשחק בריאל מדריד תמיד היה קיים, אך זה לא אומר שהוא רוצה לעזוב את באיירן כעת. מבחינתו, ההווה והעתיד הקרוב שלו נמצאים במינכן, ורק בעתיד הרחוק הוא חולם להגשים את השאיפה לשחק בריאל”.

לנרט קארל (IMAGO)

עם זאת, הסערה לא נותרה ברמה התקשורתית בלבד. ברשתות החברתיות החלו אוהדי באיירן לתקוף את קארל בן ה-17, כולל הודעות נאצה ואיומים חמורים. בעקבות זאת, סוכנו של השחקן, מיכאל באלאק, יצר קשר חירום עם הנהלת באיירן מינכן, ופגישה מיוחדת נקבעה כדי לנהל את המשבר, להבטיח את שלומו של השחקן ולבחון צעדי הרגעה, כולל אפשרות להודעה פומבית או התנצלות.

לאחר הפגישה, באלאק אף פנה לעיתונאים בכירים במטרה לנווט את הנרטיב הציבורי, ולהציג את דבריו של קארל כחוסר ניסיון תקשורתי ולא כפרובוקציה מכוונת, בניסיון להפחית את הלחץ החיצוני. בבאיירן כבר הוחלט שבימים הקרובים הקו הזה יושמע גם על ידי ההנהלה המקצועית, המאמן ושחקנים במועדון.

מאחורי הקלעים, האווירה במטה באיירן מתוחה. חברים בדירקטוריון עדיין זועמים, כאשר קרל היינץ רומניגה ממשיך לדרוש התנצלות פומבית מקארל ואף השעיה מהסגל. לפי הדיווחים, הוא שוחח בטלפון בצורה סוערת עם באלאק והבהיר כי בכוונתו לפנות ישירות לווינסנט קומפני, מתוך עמדה שאין מנוס מצעד משמעתי. מנגד, קולות אחרים במועדון קוראים להרגעה ולהימנעות מהפיכת הסיפור למשבר פנימי רחב יותר.