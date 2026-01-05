היעילות של לויזו, טוריאל ואיפה צריך להתחזק?

אחרי ההפסד המאכזב לבית"ר ירושלים במחזור הקודם, הפועל תל אביב חזרה לאצטדיון בלומפילד וזה אומר שהיא חזרה גם לנצח. לעיני בנו של הבעלים מויז ספרא שהגיע לישראל, החבורה של אליניב ברדה שמרה על המאזן הביתי המושלם שלה כשניצחה 1:0 את מ.ס. אשדוד, בפעם הרביעית העונה בכל המסגרות.

איציק כלפי ועמית לווינטל מסכמים בפודקאסט הפועל ת"א את הניצחון: המשחק שלא האיר פנים יותר מדי לקבוצה של אליניב ברדה, היעילות של לויזוס לויזו, החיסרון הגדול של סתיו טוריאל שבלעדיו קשה מאוד וההצעה על טל ארצ'ל מאוסטרליה.

ברדה: היינו צריכים לחפור את התוצאה

עוד על הפרק: הצהובים של שיקו ואנדריאן קרייב שיוכלו לשחק בדרבי מול מכבי ת”א בגביע המדינה, ההבדלים בין הבית לחוץ ואיפה הפועל צריכה להתחזק. האזנה נעימה.