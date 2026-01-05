יום שני, 05.01.2026 שעה 07:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3505-369531דטרויט פיסטונס
67%3307-356630בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
52%3745-367131שיקגו בולס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3221-363030אוקלהומה ת'אנדר
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3673-386831דנבר נאגטס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
60%3391-348230פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
33%3397-333730לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

סל ניצחון לבוקר מול הת'אנדר, 35 לאדוארדס

האלופה הפסידה 108:105 משלשה של גארד פיניקס עם 0.7 על השעון, 25 נקודות לגילג'ס אלכסנדר. מינסוטה דרסה את וושינגטון, 37 ליאניס בניצחון מילווקי

|
דווין בוקר לפני שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
דווין בוקר לפני שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

משחקי הלילה (בין ראשון לשני) ב-NBA סיפקו דרמה גדולה עם סל ניצחון של דווין בוקר על הבאזר מול אוקלהומה סיטי. בנוסף, מינסוטה התפוצצה על וושינגטון, יאניס אנטטוקומפו חגג מול סקרמנטו, אורלנדו גברה על אינדיאנה ומיאמי חגגה על ניו אורלינס. בהמשך: לוס אנג’לס לייקרס – ממפיס.

פיניקס - אוקלהומה סיטי 105:108

דווין בוקר היה האיש של המשחק כשקלע שלשה מכריעה 0.7 שניות לסיום והעניק לסאנס ניצחון דרמטי על האלופה. ג’ורדן גודווין הוביל את פיניקס עם 26 נקודות וערב שיא של שמונה שלשות, בעוד בוקר סיים עם 24 נקודות ושבר בצורת עונתית מחוץ לקשת דווקא במאני טיים, עם זריקה קשה מעל אלכס קארוסו.

אוקלהומה סיטי, שסיימה רצף של ארבעה ניצחונות, קיבלה 25 נקודות משיי גילג’ס-אלכסנדר ו-23 מג’יילן וויליאמס, שכפה שוויון 105:105 כשנותרו 8.2 שניות, אך השלשה של בוקר הכריעה. הסאנס מחקו פיגור של 18 נקודות ברבע השני וניצחו למרות שאיבדו יתרון ארבע נקודות בדקות הסיום.

וושינגטון – מינסוטה 141:115

אנתוני אדוארדס סיפק עוד ערב התקפי אדיר עם 35 נקודות, ג’וליוס רנדל הוסיף 22, והטימברוולבס השלימו סוויפ עונתי על הוויזארדס עם ניצחון מוחץ בחוץ. רודי גובר תרם 18 נקודות ו-14 ריבאונדים לדאבל-דאבל ה-15 שלו העונה, ומינסוטה שלטה לחלוטין בצבע עם 48:76 בנקודות.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אדוארדס קלע 16 נקודות כבר ברבע הראשון ו-18 נוספות ברבע השלישי, כשהפער תפח עד ליתרון שיא של 37. הוויזארדס שקיבלו 20 נקודות מסי.ג’יי מקולום, לא הצליחו להתקרב לפחות מ-13 נקודות במחצית השנייה וספגו 140 נקודות ומעלה בפעם הרביעית העונה.

סקרמנטו – מילווקי 115:98

הבאקס נכנסים לקצב בתקופה האחרונה וזה היה הניצחון השני שלהם ברציפות והרביעי בחמשת המשחקים האחרונים. יאניס אנטטוקומפו רשם משחק שלישי רצוף עם 30 נקודות לפחות והפעם היו לו 37 עם 13 מ-17 מהשדה ו-11 מ-13 מקו העונשין, לצד 11 ריבאונדים. קווין פורטר ג’וניור הוסיף 25 נקודות ו-10 אסיסטים.

סקרמנטו שחטפה 34:18 ברבע השני, קיבלה 21 נקודות מראסל ווסטברוק ו-20 מזאק לוין, אבל הם לא קיבלו יותר מדי עזרה. דניס שרודר קלע 13 נקודות, קיגאן מארי 12 ודמאר דרוזן 11.

אורלנדו – אינדיאנה 127:135

המג’יק העלימו את הפייסרס ברבע השני עם 22:41 מוחץ, שחיפה על רבע ראשון טוב של אינדיאנה (28:36). דזמונד ביין כיכב עם 31 נקודות ב-37 דקות, פאולו באנקרו הוסיף 28 עם 12 ריבאונדים, אנתוני בלאק רשם דאבל-דאבל משלו עם 27 נקודות ו-10 אסיסטים, ו-וונדל קרטר ג’וניור קלע 18 נקודות.

דזמונד ביין (רויטרס)דזמונד ביין (רויטרס)

פסקל סיאקם סיים עם 34 נקודות והוביל את רשימת הקלעים של אינדיאנה, שירדה למאזן 30:6. ארון נסמית’ (25 נקודות) ואנדרו נמהארד (20) ניסו לסייע לו ללא הצלחה.

מיאמי – ניו אורלינס 106:125

נורמן פאוול התפוצץ עם ערב שיא בקריירה - 34 נקודות ותשע שלשות - והוביל את ההיט לניצחון ביתי נוח ולהארכת רצף ההפסדים של הפליקנס לשבעה. מיאמי פתחה מבערים ברבע השלישי עם ריצת 2:21, שכללה שלוש שלשות של פאוול, וברחה ליתרון דו-ספרתי שלא הוטל בספק.

ניקולה יוביץ’ קלע 19 נקודות, קלל וור הוסיף 16 ו-12 ריבאונדים, ומיאמי שלטה במתפרצות עם יתרון 11:31 ונעזרה בשיא עונתי של 19 חטיפות. בצד השני, טריי מרפי חזר וקלע 27 נקודות, אך זאיון וויליאמסון נעצר על אפס נקודות במחצית השנייה, והפליקנס סיימו ערב קשה עם שיא עונתי של 24 איבודים.






