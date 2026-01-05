יום שני, 05.01.2026 שעה 06:32
 מזרח 
77%3505-369531דטרויט פיסטונס
67%3307-356630בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
52%3745-367131שיקגו בולס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3221-363030אוקלהומה ת'אנדר
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3673-386831דנבר נאגטס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
60%3391-348230פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
33%3397-333730לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

שתי נקודות לדני וולף בניצחון ברוקלין על דנבר

הנטס חזרו לנצח עם 115:127 והסנטר היהודי הוסיף 3 ריבאונדים ב-17 דקות, 27 נקודות לפורטר ג'וניור מול האקסית. 27 ו-16 אסיסטים של מארי לא הספיקו

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין נטס ודני וולף עצרו רצף של שלושה הפסדים עם ניצחון מרשים 115:127 על דנבר נאגטס נטולת ניקולה יוקיץ’ הפצוע. הסנטר היהודי עלה מהספסל ל-17 דקות שבהן קלע שתי נקודות ב-1 מ-2 מהשדה עם שלושה ריבאונדים, אסיסט וחטיפה.

זה היה משחק מיוחד עבור מייקל פורטר ג’וניור, שפגש לראשונה את קבוצתו לשעבר והוביל את המארחת לערב גדול. הוא סיים עם 27 נקודות, 11 ריבאונדים וחמישה אסיסטים, והיה הדמות המרכזית בניצחון של הנטס על הקבוצה שבה שיחק שש עונות ואיתה זכה באליפות ב-2023.

בדנבר קיבלו בחזרה שני שחקנים חשובים אחרי פציעות ממושכות - ארון גורדון וכריסטיאן בראון - וגם ערב ענק מג’מאל מארי, אך זה לא הספיק. הנאגטס ירדו למאזן 2:1 מאז הפציעה של יוקיץ’, שצפוי להחמיץ ככל הנראה כחודש בעקבות קרע קטן בברך שמאל.

המחצית הראשונה הייתה שקולה יחסית, ופורטר קלע תשע נקודות ברבע השני. סל של מארי 0.2 שניות לסיום המחצית קבע 52:59 לברוקלין, אלא שהרבע השלישי שינה את התמונה: הנטס התפוצצו עם 41 נקודות, כולל 7 מ-9 לשלוש, וברחו ל-84:100 לקראת הרבע האחרון.

גג'מאל מארי מול דני וולף (רויטרס)

דנבר ניסתה לחזור וטים הארדוויי ג’וניור פתח את הרבע הרביעי עם שתי שלשות שצימקו ל-10, אך קאם תומאס סגר את הסיפור עם שבע הנקודות האחרונות בריצת 0:12 שקבעה יתרון 90:112 וסגרה למעשה את המשחק.

מארי היה נקודת האור של האורחת עם 27 נקודות, שיא קריירה של 16 אסיסטים ושישה ריבאונדים, הרדוויי הוסיף 26 נקודות ופייטון ווטסון 23. גורדון תרם 20 נקודות מהספסל לאחר שהחמיץ 19 משחקים בגלל קרע קטן בשריר הירך האחורי, ובראון חזר לחמישייה וסיים עם שלוש נקודות אחרי היעדרות של 23 משחקים בשל נקע בקרסול.

אצל ברוקלין, נואה קלאוני קלע 22 נקודות, קאם תומאס ודיירון שארפ קלעו 17 כל אחד, כששארפ פתח בעמדת הסנטר בהיעדרו של ניק קלקסטון מסיבות אישיות.

