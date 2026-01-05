יום שני, 05.01.2026 שעה 06:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

במכבי נתניה מודאגים מפציעתו של מתאוס דאבו

החלוץ שסובל מכאבים בשרירי הבטן, יעבור צילום ובמועדון חוששים מהיעדרות ארוכה. אבוקסיס לא דיבר עם השחקנים אחרי טבריה. וגם: סוגיית השוער והרכש

|
מתאוס דאבו ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)
מתאוס דאבו ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

במכבי נתניה מנסים לאחות את השברים מההפסד הכואב ביום שבת לעירוני טבריה, כאשר המאמן יוסי אבוקסיס בחר שלא לדבר עם שחקניו באימון השחרור אתמול (ראשון) בבוקר.

אלא שלצד ההפסד הכואב, הדאגה העיקרית מגיעה ממתאוס דאבו. במועדון חוששים מהיעדרות ארוכה יותר, כאשר בתקופה האחרונה נעשה ניסיון להוריד ממנו עומס באימונים, כדי לשמור אותו בקו הבריאות למשחקים, אך במשחק מול טבריה, ההרגשה הייתה שהוא כבר הגיע לכאבים עזים שהקשו עליו ממש לשחק.

היום צפוי החלוץ הברזילאי לערוך צילום על מנת להעריך את הפציעה ממנה הוא סובל בשרירי הבטן, כאשר למרות ההערכה הראשונית שלא מדובר במשהו חמור מדי, הכאבים שלו מדאיגים את אנשי המועדון. כל זאת כשגם עוז בילו ייעדר מהמשחק מול הפועל ירושלים עקב פציעה.

המשחקים האחרונים חידדו אצל נתניה את ההבנה שהקבוצה זקוקה להתחזק לפחות בשלושה שחקנים, אך כרגע בצוות המקצועי מחכים לאישור מהבעלים. הרצון הוא לצרף לפחות בלם אחד ועוד שחקן התקפה נוסף. "ראינו שההיעדרויות של בילו ודאבו משאירות אותנו חשופים. אנחנו חייבים עומק", אמרו בנתניה.

בנוגע לסוגיית השוער, המאמן יוסי אבוקסיס עדיין מאמין בעומר ניראון ובשלב זה, צירוף שוער לא על הפרק. בקבוצה בטוחים כי מדובר בתקופה לא טובה וכי אם יחזור ליכולת אשר הציג בחלקים גדולים בנתניה, אין סיבה לצרף שוער אחר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */