מתבססת בצמרת: דטרויט גברה על קליבלנד

ליגת ה-NBA ממשיכה לתפוס תאוצה עם השנה הקלנדרית החדשה שבאה עלינו לטובה, כאשר במשחק המוקדם שנערך היום (ראשון) דטרויט פיסטונס גברה 110:114 על קליבלנד קאבלירס במשחק בין שתיים מהקבוצות הטובות בקונפרנס המזרחי.

הפיסטונס הצעירים והתוססים, אשר מגיעים מפסגת המזרח, פתחו את המשחק פחות טוב ואפשרו ליריבה לעלות ליתרון ברבע הראשון, אך רבע שני של 28:47 לטובתם הפך את התוצאה.

קליבלנד לא ויתרה, צימקה את ההפרש ככל שהמשחק התקדם וקבעה כי הדקות האחרונות יהיו צמודות. בסופו של דבר הפיסטונס ניצחו כשמי שבלט בשורותיהם היה קייד קנינגהאם עם 27 נקודות, שהחזירו את חבריו למסלול הניצחונות. מנגד, דונובן מיצ’ל להט עם 30 משלו שלא הספיקו לקבוצתו שנעצרה לאחר שלושה ניצחונות רצופים.