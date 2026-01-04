יום שני, 05.01.2026 שעה 02:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3505-369531דטרויט פיסטונס
67%3307-356630בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
53%3541-361030מיאמי היט
52%3745-367131שיקגו בולס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3673-386831דנבר נאגטס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
65%3577-368431מינסוטה טימברוולבס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
59%3286-337429פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
33%3397-333730לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

מתבססת בצמרת: דטרויט גברה על קליבלנד

הפיסטונס רשמו 110:114 על הקאבס בדרך לשמירה על המקום הראשון בקונפרנס המזרחי, לאחר שהנחילו למיצ'ל (30 נק') הפסד לאחר 3 ניצחונות. קנינגהאם כיכב

|
קייד קנינגהאם (IMAGO)
קייד קנינגהאם (IMAGO)

ליגת ה-NBA ממשיכה לתפוס תאוצה עם השנה הקלנדרית החדשה שבאה עלינו לטובה, כאשר במשחק המוקדם שנערך היום (ראשון) דטרויט פיסטונס גברה 110:114 על קליבלנד קאבלירס במשחק בין שתיים מהקבוצות הטובות בקונפרנס המזרחי.

הפיסטונס הצעירים והתוססים, אשר מגיעים מפסגת המזרח, פתחו את המשחק פחות טוב ואפשרו ליריבה לעלות ליתרון ברבע הראשון, אך רבע שני של 28:47 לטובתם הפך את התוצאה.

קליבלנד לא ויתרה, צימקה את ההפרש ככל שהמשחק התקדם וקבעה כי הדקות האחרונות יהיו צמודות. בסופו של דבר הפיסטונס ניצחו כשמי שבלט בשורותיהם היה קייד קנינגהאם עם 27 נקודות, שהחזירו את חבריו למסלול הניצחונות. מנגד, דונובן מיצ’ל להט עם 30 משלו שלא הספיקו לקבוצתו שנעצרה לאחר שלושה ניצחונות רצופים.

